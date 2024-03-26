漫漫長路下 森崴能源的再生能源路

【整理／楊毓馨 資料提供／森崴能源 圖片提供／森崴能源、達志影像】

面對國際碳定價、碳關稅政策上路，一場無煙硝、卻攸關產業，甚至國家經濟存亡的「零碳排」戰役，正牽動全球碳科技的巨大轉變。以打造全球供應鏈廠家綠電平台自居的森崴集團，積極「創能」開發多元潔淨能源之餘，也致力打造一支本土團隊，讓離岸風電成為台灣的另一個護國神山。

2022年6月22日，歐洲議會通過全球首個碳邊境調整機制(CBAM) 法規，等於宣告世界進入碳有價時代！

美國參議院也在2022 年6 月7 日推出《清潔競爭法案》(CCA) 迎戰碳關稅時代的降臨。一場無煙硝、卻攸關產業，甚至國家經濟存亡的「零碳排」戰役，牽動著全球碳科技（能源）的轉變。

全球追求淨零排放，能源使用一直是企業難以控制的碳排來源。據統計，全球企業碳排放來源中，約有80% 來自供應鏈，包括向供應商採購的原料或是運輸等，比企業本身營運所導致的碳排放高出許多，因此在淨零路上，國際大廠率先邁入綠色供應鏈。

面對品牌大廠要求供應商就ESG、淨零減碳等全面轉型升級的多重包夾下，以出口為導向的台灣供應商，面臨未達標就可能被逐出供應鏈的現實壓力，使用零碳排的再生能源電力，成了必然之路。

臨界氣候下 國際急尋沸騰時代解方

森崴能源全力發展多元潔淨能源

1997 年在日本京都舉辦的第三屆聯合國氣候峰會COP 3 上通過《京都議定書》，針對溫室氣體定出具體減量目標（此直至2005 年才生效）。當2015 年在法國巴黎舉辦COP21，各國簽署《巴黎協定》期望在本世紀末前，致力將全球升溫控制在攝氏1.5 度內（至少在攝氏2 度內），國際在此時已正視到地球暖化對人類的危害，至今也仍努力尋找解決方法。同一時間在台灣，蔡政府2016 年執政後全力推動「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型，訂定2025 年再生能源發電占比達20% 目標。

以電子業起家的森崴能源總經理胡惠森，深知供應鏈廠家的苦處，加上長期關注氣候變遷議題， 因而燃起一股熱情， 訂下「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」核心價值與願景。

他在2007 年併購星崴公司及龍安工程公司，成立森崴能源，著重於「潔淨能源」、「節能減碳」領域，以協助企業從能源使用與轉型上，朝淨零排放的目標前進。

面對國內外時空環境共同追求淨零、減碳的重大使命，森崴能源也因而可更具自信地邁大步，全力發展「光、風、水、氣、大平台」多元潔淨能源。

時勢造雄志

開源× 節流 多角化綠能策略

當2017 年1 月《電業法》修正通過，台灣正式邁入綠電自由化的新紀元。森崴能源看好全球綠電市場的發展潛力，2019 年2 月成立子公司—— 富威電力，同年12 月取得首批再生能源售電業執照，並在2020 年5 月完成國內綠電轉供的13 家首波交易企業，「洞燭機先，就是為了提供企業最即時、動態又完善安全的綠電交易服務」，森崴能源總經理胡惠森補充。

富威電力不僅供應企業所需的「綠電」，更從源頭替企業界做好碳足跡盤查，有效「節電」，利用能源管理與節能輔導，盤點企業生產過程中實際消耗的電力，從中找出20 ∼ 30% 的節能減排空間，甚至省下10% 不需要的電耗，協助企業「開源、節流」，既做好溫室氣體盤查，為企業省下不必要的電力浪費，也利用母公司森崴能源開發建置的各式再生能源，提供綠電需求大戶穩定的電力來源。身兼富威電力董事長的胡惠森表示，「對多數企業而言，要花大筆預算進行成效不易立刻看到的節能設備更新，往往不被高層接受。」因此，他特別為漢神集團設計出「ESCO 節能減碳專案」（ESCO 意指能源技術服務，Energy Services Company, ESCO），由富威電力的節能事業部門規劃並購買節能設備，約定省下的電費「雙方分潤」。其結果在28 個月內為漢神集團旗下的漢神百貨、漢來飯店及漢神巨蛋「節電」省下3,000多萬度電，等於省下近億元電費，進而吸引不少醫院、學校用電大戶爭相跟進採用ESCO 節能減碳專案，創造節電、省錢又減碳的多重效益。

台灣現存綠電缺口

再生能源盼成供給生力軍

但節能，終究是有極限的，最後還是得靠再生能源汰換掉有碳排污染的燃煤、燃油發電。企業綠電需求若渴，供不應求，如何解決現存的綠電供需問題，朝向「公平、公開、透明」的交易模式，成為政府與業者共同面臨的挑戰。

2024 年1 月甫當選首屆中華民國再生能源公會理事長的胡惠森指出，目前全球已有151個國家設下2050 淨零碳排目標，近500 家跨國企業承諾2050 年100% 使用再生能源， 包括台積電在內的台灣30 餘家企業也都承諾加入RE100。光是台灣企業要滿足RE30 的綠電需求，預估至2030 年將達318 億度，每年增加60億度，若要2050 年前滿足RE100，2040 年前綠電需求上看1,000 億度。但從供需媒合角度來看，目前綠電供不應求，最快直到2026 年至2031 年離岸風電區塊開發3 期的9GW 陸續併網，將可供應360 至380 億度綠電，才能滿足RE30 的綠電需求，至2035 年供應量達600 億度，太陽光電則每年增加20 億度協助供給，搭配地熱、生質能、氫能、洋流發電等新技術日益成熟，可望陸續成為綠電供給的生力軍。然而在離岸風電區塊開發3 期全面併網之前，台灣的綠電缺口仍在，尤其面臨歐美碳關稅及台灣本地碳費徵收，廠商的綠電需求壓力也更形急迫。

碳有價時代 首當其「衝」

搭建全球供應鏈綠電平台

國內的《氣候變遷因應法》2023 年1 月10日三讀通過，納入2050 淨零排放目標，環境部也宣佈碳費子法2024 年上路，第一波為年排放量達2.5 萬噸二氧化碳當量的電力業及大型製造業，以2024 年全年排碳量為計費基礎，2025 年5 月底前繳納第一筆碳費，為我國邁入排碳有價時代揭開序幕。

歐盟CBAM 已自2023 年10 月開始試行，國內扣件等金屬製品業如臨大敵，約3,500 家製造及貿易商受到衝擊，扣件、水五金、模具、手工具等則首當其衝。尤其台灣企業全球佈局眾多，目前在越南、印度、美國投資設廠的供應鏈廠家也急欲就地採購綠電，除了台灣本地的綠電需求，海外市場的綠電需求更大，可以預見全球綠電交易市場、碳權交易市場的商機無限。

以打造全球生產供應鏈廠家的綠電平台自居的森崴集團，一方面積極「創能」，開發建置太陽光電、陸域風電、離岸風電、水力發電、天然氣電廠等綜化性的潔淨能源，一方面扮演全方位綠電供應者的中介平台，同時滿足綠電需求者及綠電售電業者，搭建起暢通無阻的綠電大平台，作為企業建構ESG 產業生態池的靠山。

離岸風電

打造台灣另一護國神山

相較於國外，台灣先天環境和政府的「再生能源躉購制度」，以20 年穩定的費率作為誘因，為台灣的能源轉型創造了有利的條件。台灣海峽擁有世界上風力最強的20 處離岸風場中的16 處位最優場域，估計可安裝面積達5,640平方公里，總裝置容量達29GW 的絕佳場域。2018 年經濟部遴選10 個離岸風場，開啟台灣離岸風電啟動的重要一年。

面對國際離岸風電大廠來勢洶洶，在丹麥沃旭能源(Ørsted)、哥本哈根基礎建設基金(CIP)、加拿大商北陸電力(NPI)、澳洲麥格理(Macquarie)、德國達德能源集團(WPD) 環伺下，2020 年森崴能源子公司富崴能源在台電多次流標下，最終得標承攬台電離岸風電二期計畫(294.5MW)，就是希望為台灣離岸風電打造一支本土團隊，讓離岸風電成為台灣的另一個護國神山。

然而這些多樣化的再生能源在開發、建置過程中，難免會碰到當地居民的反對抗議，如何兼顧綠能、生態與居民生計的公正轉型，也考驗政府與企業的應對智慧，尤其在碰上COVID -19、俄烏戰爭、通膨導致原物料、勞動成本上漲，均讓工程施展推動略顯緩慢，使得台灣目前太陽光電、風電併網進度落後，裝置容量不到14GW，要趕上2025 年風光電裝置容量約27GW 目標，仍有漫漫長路要走。對於此挑戰，積極研發開創零碳排新能源的森崴能源承諾，未來也將擔負起淨零排放、守護地球的使命，向永續邁進。

森崴能源

森崴能源設立於2007 年，為正崴集團旗下轉投資公司，以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價值與願景。主要承攬再生能源電廠興建、機電工程、節能服務及設備安裝等相關統包工程，團隊擁有近20 年經驗的專業能源工程技術整合，致力再生能源與潔淨能源服務與技術發展。

在全球推動永續發展與台灣能源轉型政策的潮流中，森崴能源計畫打造「ESG 產業生態池」，提供太陽能、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠建置維運、潔淨能源液化天然氣(LNG)進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術、森林碳權、離岸海事工程等全方位 ESG 能源服務。

GAFAM 國際大廠碳中和對策 透過供應鏈減少碳排放

國際碳定價、碳關稅政策上路，力圖透過去碳化排除風險， 維持事業穩定的GAFAM 國際大廠也紛紛提出對應承諾：Google 自2007 年起每年皆達成碳中和，承諾2030 年實現去碳化(Carbon Free)；Apple 承諾2030 年對供應鏈和產品實現100% 碳中和；Facebook 在2020 年以後運作皆淨零排放，目標於2030 年達到價值鏈100% 淨零排放；Amazon 承諾2040 年實現碳中和，Microsoft 也承諾2030 年負碳排(Carbon Negative)⋯⋯。