社會的慢性病「孤獨」

【文／黃泓嘉 圖片提供／ everett collection】

比起健康問題，「孤獨感」是現代人更致命的疾病，哈佛大學對慢性孤獨的研究中，觀察到孤獨使每年死亡率提高26%，社群軟體雖在虛擬串聯起我們，卻也讓我們更加孤獨；工作的忙碌也並不會讓我們忘卻孤寂，在夜深人靜時，巨大的孤寂感總會準時襲來，吞噬所有人⋯⋯

「輕輕的，我想輕輕的用一把銀色的裁紙刀

割斷那像藍色的河流的靜脈讓那憂鬱和哀愁憤怒的氾濫起來

對著一顆垂滅的星我忘記了爬在臉上的淚」

《垂滅的星》── 楊喚

《垂滅的星》是一首絕美又難過的詩，反射出孤寂這情緒有多難以處理。面對孤寂有很多種處理方法，有人會選擇走上絕路；有人會選擇與之和平共處；有人身陷其中難以自拔，不管選擇哪一種方式，面對孤寂是我們的終生課題，人從出生是孤單一人，人生絕大部分旅途、臨終前也是孤身一人，但哪怕是被孤寂迷霧所籠罩的日子，也不要放棄希望與自己，哪怕再微小，那改變的契機有可能就在身邊。

1《 伊莉莎白小鎮》(Elizabethtown)

「 他們說悲傷會突然來襲，也許 10 分鐘後，也許 10 年後。」

《伊莉莎白小鎮》是一部從死亡開始一路走向治癒的故事，電影主角德魯．拜倫（Drew Baylor，奧蘭多．布魯飾），在人生巔峰時遭遇多重打擊，事業與女友相繼離他而去，準備好自殺了結一生，卻又得知父親去世，於是決心回到伊

莉莎白小鎮辦完葬禮就結束人生。在踏上葬禮歸途時卻遇上治癒他人生的陌生人，空服員克萊兒（Claire Colburn，克絲汀．鄧斯特飾）。

在飛往伊莉莎白小鎮的飛機上，克萊兒隱約察覺德魯的抑鬱，棄而不捨又有點惱人的關心終將烏雲稍稍揮開，下飛機時留給德魯一句話：

「不管如何，我們都要勇敢活下去。」在葬禮期間，他們徹夜的通話之中，更讓德魯有了一個傾訴宣洩的管道，彷彿他與世界又重新有了連結，此刻他腦中沒有了那要執行的自殺計畫。

葬禮那天母親對父親的悼念詞變成了脫口秀現場，歡笑中訴說著多年愛意；來參與葬禮的親朋好友，給予素未謀面的德魯最純粹的愛與熱情，只因他是他們摯友的兒子，本該悲傷的葬禮轉眼變成一齣喜劇。葬禮結束後，克萊兒更給了德魯一本旅行地圖與待辦清單，德魯隨著地圖與父親的骨灰踏上一場心靈對話之旅，恍然察覺在工作之外，世界上還有如此之多的美好事物。

「 我花了這麼多時間在想問題的所有答案，結果卻忘了問題到底是什麼。」 —— 《伊麗莎白小鎮》

電影提問Q1

許多人把工作活成人生的重心，當有一天事業突遭挫折，人生就頓失方向陷入孤寂，請謹記人生不只有工作，還有沿途的風景、家人與朋友。

2《 我是千尋》(Call Me Chihiro)

《我是千尋》是主角千尋（有村架純飾）的人生故事，全片131 分鐘沒有太多的高潮起伏卻有無窮的後勁，在每個人心中翻湧。千尋辭去風俗店的工作後，在海邊的一家便當店打工，她也從不諱言以前風俗店的經歷，也自在的展現學到的技巧，她不隨波逐流、不屈從於社會框架之下，千尋獨特的魅力猶如螢火令孤寂的飛蛾們循光而來。

《百年孤寂》裡寫道：「人生的本質就是一個人活著，不要對別人心存期待，我們總是想找到能為自己分擔痛苦和悲傷的人。」千尋就是如此通透的活著，也是這樣她成為許多人的心靈導師，用看盡人生百態的詼諧之語，為小朋友、高中生、大叔們指點迷津。

不管是誰都能在千尋這裡尋求到心靈上的慰藉，同樣孤寂的內心，總能讓千尋恰如其分的傾聽、陪伴，不同於處於迷茫的那些人，千尋已有一套與孤寂相處的生活之道，猶如她所說的：「你無法獨佔一個人的心，我也不想被佔有。」千尋猶如孤獨的幽靈在群體中遊走，卻能帶給大家冬日暖陽般的溫度。

對別人來說千尋是暖陽，普照世人，但她卻如一座漂泊的孤島，和自己獨處，感受他人的美好與煩惱，才是她人生的意義，對千尋來說孤寂不是壞事，就像有人曾說：「2 個人在一起不一定是幸福，1 個人也不一定是寂寞。」

電影最後千尋也離開海邊的便當店去到牧場工作，也許如老闆娘所說：「你總是放不下心中的孤獨」，千尋也踏上下一段與孤獨相處的旅程，開展全新的故事篇章。

「我們全都是住在人類軀殼裡的外星人，我們都來自不同的星球，難怪我們無法理解彼此。」—— 《我是千尋》

電影提問Q1

許多人把工作活成人生的重心，當有一天事業突遭挫折，人生就頓失方向陷入孤寂，請謹記人生不只有工作，還有沿途的風景、家人與朋友。

3《 遇見街貓 BOB》(A Street Cat Named Bob)

《遇見街貓BOB》從真人真事改編，父母離異、父親重組新家庭，電影主角詹姆士．伯恩(James Bowen) 在家庭破碎的情感中一路失控，選擇用毒品麻痺自身，最終年紀輕輕染上毒癮，只能依靠街頭賣藝維生，三餐不繼的流浪存活，就連父親遇到街頭上的詹姆士，也選擇視而不見的路過。

也許幸運的是，深陷家庭情感矛盾而痛苦不已的詹姆士，他唯一沒有放棄的是對吉他的熱愛與創作，靠著在街頭的彈唱賣藝，勉強流浪存活，但在遇到流浪貓Bob 後，猶如命運的轉折點，詹姆士的人生從此走上不一樣的道路。

在詹姆士受戒斷症候群折磨，身心俱疲的當下與受傷的Bob 初次相遇，猶如長久的陰暗生活中射進一道光，也許是那份被需要的感覺，也有可能是命運，詹姆士帶著Bob 去接受醫生治療，哪怕他已經入不敷出。Bob 從此黏上詹姆士，不管是生活還是街頭演唱，總是能看到橘貓Bob 如影隨形，人們也從以往的視若無睹轉而圍觀著詹姆士的演出與肩上Bob 的身影。

Bob 如同一隻幸運貓為詹姆士實現人生的逆襲，吉他演唱、幫助戒毒的女醫生、鄰居女孩貝蒂、橘貓Bob，讓他真正感受到健康人生的模樣，出版社也注意到了這對搭檔的神奇故事，將他們的經歷出版，澈底翻轉的了詹姆士的低谷人生，如同詹姆士所說：「每個人都應該有第二次機會，但很少有人能抓住。」Bob 與詹姆士的相遇，難說是偶然，因為能夠彼此吸引的，一定是相似的靈魂，兩顆孤寂的心相遇，成就了彼此的故事。

「人生中的每一天都蘊含着重生的機會，靜靜地等待著被我們發現，卻常常在不經意間與我們擦肩而過。」 —— 《遇見街貓BOB》

電影提問3問

當連你都放棄自己的時候，那就真的沒有任何人、事、物會來拯救你了。

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