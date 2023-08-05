快訊

桃園棒球場逢雨必淹 7年逾5132萬元經費從未用在淹水修繕

彰化北斗鎮長補選激戰！投票率達47.92% 顏宏霖第三度參選勝出

成都世大運／許育修、黃琮豪男雙摘金 網球明天再拚3金

達人親授「這樣開冷氣最省錢」！

聯合新聞網／ 能力雜誌

【文／葉語容　圖片提供／達志影像】

隨著全球熱浪創新高，不斷飆破歷史紀錄的高溫不但改變人們的行為，也會傷害人體健康。不是只有熱衰竭、中暑才算熱傷害，腦袋昏沉、注意力難集中、衛生問題等都會帶來極大困擾。另一方面，全球通膨電價上升也是難以阻擋的大勢，「荷包失血」也成另類的「心理傷害」！如何在荷包與舒適之間取得平衡？本篇針對室內 2 大耗能電氣 ── 冰箱、冷氣，談談高效使用的小技巧。

冷氣+電扇！體感溫度23℃ 用冷氣除溼NO

冷氣機佔夏季總耗電量高達 4 成以上，因此高明的省電技巧就很重要。省錢生活達人張偉明提醒說：「大家應著重在『體感溫度』上，不要執著於絕對溫度，溫度設定在 26 ～ 28℃，並搭配電扇使用，可讓體感溫度降至 23 ～ 24℃左右，是省電又有效的好方法。另外，有些人習慣進冷氣房就打開強冷，後來又忘記轉弱，所以耗電量增加，而現在的冷氣，特別是變頻冷氣已相當聰明，只要將風量維持在『自動』，就能維持最少的耗電量，達到最好的冷房效果。」

然而，提到體感溫度，就不能不提及「溼度」，冷氣附有除溼功能，那麼，是否有必要將冷氣轉成除溼模式呢？其實，冷氣本來就有一些除溼效果，一般人通常是感覺環境潮溼才會想加強除溼。家事達人楊賢英說：「如果察覺家裡的衣服被蟲咬，大多就是溼氣太重所導致，在此提供使用冷氣的小技巧，可以在晚上睡覺時打開衣櫃，順便幫衣櫃除溼。但如要使用除溼機，宜在室內無人的情況下使用。」

張偉明則說：「現在新型的冷氣已經沒有單純送風、除溼功能，只有弱冷、強冷、舒眠、風量、風向等選項。最適合人體的溼度大約是 45 ～ 55%，適當的溼度是有助於讓體感溫度舒適，但若單純想除溼的話，不建議使用冷氣，建議使用除溼機，不論效能或省電性都優於冷氣機。」

張偉明接著補充說道：「相較於除溼機，冷氣的除溼功能除了較耗電之外，還有另一項問題，就是水氣容易積存在機器內，使機器發霉，是較不建議的選項。」

睡覺時，張偉明建議打開「舒眠」模式，「因為睡覺時人體體溫會降低，建議在睡前設定成 26℃ + 電扇 + 舒眠，接下來冷氣會在每 1 小時提高 0.5℃，4 個小時後就會維持在 28℃，可讓人一夜好眠。將冷氣開在 22℃再蓋被子保暖的方式，是種耗能又耗電的浪費。」

室內保冷的概念，就如同保溫瓶、保溫杯一樣，室內、外的隔絕效果越好，越能減少冷氣散失，就越能達成省電目的。達人提醒，還有以下幾個技巧可以提昇冷房效果：

1.窗戶善用遮光簾、隔絕擋板

達人楊賢英曾將錫箔紙貼在紙板上，做成像汽車常用的遮光擋板，貼在大客廳的落地玻璃窗上，讓原本 1 個月 2 萬元的電費，一下子降到幾千元。因錫箔紙可以反射陽光的輻射熱，讓熱能隔絕在室外。

2.分離式冷氣的室外機，應防陽光直射

環境容許的話，使用遮陽擋板來降低室外機溫度，可增加冷氣機運作效率、減少耗電。

3.每1至2周清洗1次濾網

4.每3年請師傅洗1次冷氣

達人張偉明指出，冷氣機有臭味、有異常聲響、不夠冷都可能與機體太髒有關係，建議每 3年請師傅到府清洗一次冷氣，可以安排在冬、春兩季時這樣做，不但師傅較好找，且價格也較便宜。並可請師傅順便初步評估，冷氣不夠冷是否可能是冷媒不足，或壓縮機的問題，就可以在夏季來臨前提早因應。

「冷氣故障、老舊」在酷暑天就是個惡夢，前陣子某公共場所冷氣不夠冷，還直接躍上電視新聞；所以，除了在夏季之前可提早評估、適當汰換外，如果真的在夏天才遇到冷氣故障、苦等不到師傅的窘境，達人楊賢英建議可以這樣做，可將 30 多℃的溫度，降到體感溫度約 29℃。

1. 拖地

用涼水拖地，可降低體感溫度約 2 至 3℃。

2. 電扇吹地板、牆面

可再多降低體感 1 至 2℃。

3.「涼水泡檸檬皮」擦皮膚

檸檬皮有精油，令人清爽，這樣的檸檬水用來擦皮膚或溼敷，可減少浮躁感。

冰箱使用口訣 冷藏7分滿 冷凍10分滿

冰箱跟冷氣一樣，有一個設定溫度（冰箱內可以調節），每當打開一次冰箱，熱空氣會進入，關上之後壓縮機平均需用約十幾分鐘來回復到設定的溫度，所以「開關冰箱速度快」是關鍵，另外，「冰箱管理」也相當重要。楊賢英回想起冰箱不冷最常見的情況，就是「過年」，她說：「有沒有印象過年時冰箱塞爆了，卻發現食物較容易壞掉，這就是塞得太多，冰箱不夠冷了。」然而，在現在這種大熱天，大家都很依賴冰箱，要留意容易跟過年一樣，在不知不覺中吃到腐壞的食物，影響腸胃健康。

張偉明建議，冰箱管理的關鍵是：「冷凍庫冰好冰滿，冷藏庫別超過 7 分滿。」他解釋說，冷凍庫結凍後就像是個大冰塊，冰塊越大也就越保冷，不容易融化；冷藏庫是靠冷氣的循環來保持溫度，需要足夠的空間讓空氣流通。「冰箱就類似一個小型、24 小時不關機的冷氣機，所以冰箱內部管理也是時刻在影響著耗電。建議物要有定位，拿取時就不需花費太多時間開關冰箱。」

冰箱設定的冷度該不該調控？一般人會在冬季調弱冷、夏季調強冷，但楊賢英不建議，她認為因為冰箱各室有不同的功能、溫度設定，常用冰箱的主夫、主婦已經習慣了各室的溫度，調整之後往往會改變各食材的保存期限、鮮度，她的習慣是：「一年四季都將溫度設定在中等，並將冷藏庫維持在 7、8 分滿。」

選購節能標章產品 電費相差數千元

選購機器時可認明有「節能標章」或「能源效率分級標示」的機種，張偉明指出，有節能標章的冷氣機僅是傳統機型耗電量的 1/3，省下來的電費會很有感。楊賢英也說，能源效率分級中，第一級最省電的機種，一個月至少可省下數千元，某些機種還有政府補助，購買前可以先上網查好型號再決定。電費可以用瓦數 (W) 來試算，例如：標示 900瓦的冷氣機，指的是 1 小時約耗掉 900 瓦的電力，而 1,000 瓦即為 1 度（=1kWh），所以冷氣機 1 小時耗能接近 1 度，但會隨著安裝、使用方式而有差異。這台冷氣機的每小時電費可概估為「0.9 度 * 當季每度電費價格」。

機種方面，不論冷氣機、冰箱，變頻的優於傳統定頻，而變頻又分「DC 直流」與「AC 交流」變頻，DC 直流是近年最夯、效能更佳的趨勢，民眾可逐年汰換成省電機種。

冰箱vs. 冷氣 節能舒適小秘訣

未來，「與熱共存」會是每年夏天必須面對的事，除了熱本身會帶來煩躁感之外，也更容易造成食物腐壞、交叉感染，身體有些宿疾也容易被誘發，飲食習慣、精神專注力也可能因此改變，許多事物都默默在轉變中。因此，在試著變涼爽的過程裡，即時清除體內的髒東西（例如：排便、少吃垃圾食物）、環境裡的髒污（例如：更容易長蟲的垃圾），還有冰箱、冷氣機裡，甚至洗衣機裡的陳年舊污，都可避免熱源進一步催化細菌的孳生，讓生活品質更為舒適。

【本文出自《能力雜誌》2023年8月號；訂能力電子雜誌；非經同意不得轉載、刊登】

延伸閱讀

見路口號誌桿掛牌子「寫6字」上網求解 達人白話翻譯：行人優先

冷氣機砸死女大學生 法務部今協助家屬申請被害人補償180萬

影／看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價53萬

爸把冰箱放房間放滿「這1物」 網笑好可愛仍不忘提醒：要節制

相關新聞

ESG趨勢下的時代造浪者

快速回顧過去10 年，當德國向全世界吹起工業4.0 的數位風潮、全球企業加速投資數位設備更新基礎建設；當疫情大舉肆虐生存環境、人類意識更加覺醒、MeToo 運動、正念冥想、永續發展等，職場人開始認知，自身的命運不應再交至他人或公司的手裡。如今惟有用心凝聚健康意識的職場，才留得住人才。

當觸礁形成組織內傷 6處職場隱形暗礁

在全球Covid-19 疫情流行下，社會經濟、身心健康和職場不平等現象更加顯 露，不斷惡化的經濟和氣候危機，也讓工作者更加關注自身並重視能做出何種改 變，過去不當的職場潛規則也在時代氛圍與ESG 趨勢下受到檢視與挑戰。

「 出一張嘴」的未來成真！企業如何不被取代

當生成式AI 橫空出世，數位轉型被推進至下一階段，如果企業數位轉型仍處於起步階段，不趁此良機奮起直追重整轉型戰略，企業間的數位差距勢必更難以弭平。

價值觀是21 世紀企業指南針 點石成金馭才術

價值觀是支撐著企業改革的基礎，隨著時代的變遷，21世紀的社會呈現出前所未有的多樣性和複雜性。在快速變化的時代，價值觀成為指南針，引領企業在追求成功和幸福的道路上前行。

全球震盪中 日本經濟再起！？

2023年之後，長期陷入停滯的日本經濟，開始出現復甦的跡象。首先是2023年4月的核心消費者物價指數較去年同期上漲4.1%，創下日本泡沫經濟以來的最大漲幅。

成為消費者的神燈精靈

數以萬計的平台競奪大眾的關注與時間，誰能探索消費者生活情境，理解顧客需求及渴望，精準提供個人化的服務模式，就是企業成功的基本法則，當大數據及人工智慧加持下，更加容易創造貼心體驗，卻不能忽視最重要的「使用者本身。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦