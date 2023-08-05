達人親授「這樣開冷氣最省錢」！

【文／葉語容 圖片提供／達志影像】

隨著全球熱浪創新高，不斷飆破歷史紀錄的高溫不但改變人們的行為，也會傷害人體健康。不是只有熱衰竭、中暑才算熱傷害，腦袋昏沉、注意力難集中、衛生問題等都會帶來極大困擾。另一方面，全球通膨電價上升也是難以阻擋的大勢，「荷包失血」也成另類的「心理傷害」！如何在荷包與舒適之間取得平衡？本篇針對室內 2 大耗能電氣 ── 冰箱、冷氣，談談高效使用的小技巧。

冷氣+電扇！體感溫度23℃ 用冷氣除溼NO

冷氣機佔夏季總耗電量高達 4 成以上，因此高明的省電技巧就很重要。省錢生活達人張偉明提醒說：「大家應著重在『體感溫度』上，不要執著於絕對溫度，溫度設定在 26 ～ 28℃，並搭配電扇使用，可讓體感溫度降至 23 ～ 24℃左右，是省電又有效的好方法。另外，有些人習慣進冷氣房就打開強冷，後來又忘記轉弱，所以耗電量增加，而現在的冷氣，特別是變頻冷氣已相當聰明，只要將風量維持在『自動』，就能維持最少的耗電量，達到最好的冷房效果。」

然而，提到體感溫度，就不能不提及「溼度」，冷氣附有除溼功能，那麼，是否有必要將冷氣轉成除溼模式呢？其實，冷氣本來就有一些除溼效果，一般人通常是感覺環境潮溼才會想加強除溼。家事達人楊賢英說：「如果察覺家裡的衣服被蟲咬，大多就是溼氣太重所導致，在此提供使用冷氣的小技巧，可以在晚上睡覺時打開衣櫃，順便幫衣櫃除溼。但如要使用除溼機，宜在室內無人的情況下使用。」

張偉明則說：「現在新型的冷氣已經沒有單純送風、除溼功能，只有弱冷、強冷、舒眠、風量、風向等選項。最適合人體的溼度大約是 45 ～ 55%，適當的溼度是有助於讓體感溫度舒適，但若單純想除溼的話，不建議使用冷氣，建議使用除溼機，不論效能或省電性都優於冷氣機。」

張偉明接著補充說道：「相較於除溼機，冷氣的除溼功能除了較耗電之外，還有另一項問題，就是水氣容易積存在機器內，使機器發霉，是較不建議的選項。」

睡覺時，張偉明建議打開「舒眠」模式，「因為睡覺時人體體溫會降低，建議在睡前設定成 26℃ + 電扇 + 舒眠，接下來冷氣會在每 1 小時提高 0.5℃，4 個小時後就會維持在 28℃，可讓人一夜好眠。將冷氣開在 22℃再蓋被子保暖的方式，是種耗能又耗電的浪費。」

室內保冷的概念，就如同保溫瓶、保溫杯一樣，室內、外的隔絕效果越好，越能減少冷氣散失，就越能達成省電目的。達人提醒，還有以下幾個技巧可以提昇冷房效果：

1.窗戶善用遮光簾、隔絕擋板

達人楊賢英曾將錫箔紙貼在紙板上，做成像汽車常用的遮光擋板，貼在大客廳的落地玻璃窗上，讓原本 1 個月 2 萬元的電費，一下子降到幾千元。因錫箔紙可以反射陽光的輻射熱，讓熱能隔絕在室外。

2.分離式冷氣的室外機，應防陽光直射

環境容許的話，使用遮陽擋板來降低室外機溫度，可增加冷氣機運作效率、減少耗電。

3.每1至2周清洗1次濾網

4.每3年請師傅洗1次冷氣

達人張偉明指出，冷氣機有臭味、有異常聲響、不夠冷都可能與機體太髒有關係，建議每 3年請師傅到府清洗一次冷氣，可以安排在冬、春兩季時這樣做，不但師傅較好找，且價格也較便宜。並可請師傅順便初步評估，冷氣不夠冷是否可能是冷媒不足，或壓縮機的問題，就可以在夏季來臨前提早因應。

「冷氣故障、老舊」在酷暑天就是個惡夢，前陣子某公共場所冷氣不夠冷，還直接躍上電視新聞；所以，除了在夏季之前可提早評估、適當汰換外，如果真的在夏天才遇到冷氣故障、苦等不到師傅的窘境，達人楊賢英建議可以這樣做，可將 30 多℃的溫度，降到體感溫度約 29℃。

1. 拖地

用涼水拖地，可降低體感溫度約 2 至 3℃。

2. 電扇吹地板、牆面

可再多降低體感 1 至 2℃。

3.「涼水泡檸檬皮」擦皮膚

檸檬皮有精油，令人清爽，這樣的檸檬水用來擦皮膚或溼敷，可減少浮躁感。

冰箱使用口訣 冷藏7分滿 冷凍10分滿

冰箱跟冷氣一樣，有一個設定溫度（冰箱內可以調節），每當打開一次冰箱，熱空氣會進入，關上之後壓縮機平均需用約十幾分鐘來回復到設定的溫度，所以「開關冰箱速度快」是關鍵，另外，「冰箱管理」也相當重要。楊賢英回想起冰箱不冷最常見的情況，就是「過年」，她說：「有沒有印象過年時冰箱塞爆了，卻發現食物較容易壞掉，這就是塞得太多，冰箱不夠冷了。」然而，在現在這種大熱天，大家都很依賴冰箱，要留意容易跟過年一樣，在不知不覺中吃到腐壞的食物，影響腸胃健康。

張偉明建議，冰箱管理的關鍵是：「冷凍庫冰好冰滿，冷藏庫別超過 7 分滿。」他解釋說，冷凍庫結凍後就像是個大冰塊，冰塊越大也就越保冷，不容易融化；冷藏庫是靠冷氣的循環來保持溫度，需要足夠的空間讓空氣流通。「冰箱就類似一個小型、24 小時不關機的冷氣機，所以冰箱內部管理也是時刻在影響著耗電。建議物要有定位，拿取時就不需花費太多時間開關冰箱。」

冰箱設定的冷度該不該調控？一般人會在冬季調弱冷、夏季調強冷，但楊賢英不建議，她認為因為冰箱各室有不同的功能、溫度設定，常用冰箱的主夫、主婦已經習慣了各室的溫度，調整之後往往會改變各食材的保存期限、鮮度，她的習慣是：「一年四季都將溫度設定在中等，並將冷藏庫維持在 7、8 分滿。」

選購節能標章產品 電費相差數千元

選購機器時可認明有「節能標章」或「能源效率分級標示」的機種，張偉明指出，有節能標章的冷氣機僅是傳統機型耗電量的 1/3，省下來的電費會很有感。楊賢英也說，能源效率分級中，第一級最省電的機種，一個月至少可省下數千元，某些機種還有政府補助，購買前可以先上網查好型號再決定。電費可以用瓦數 (W) 來試算，例如：標示 900瓦的冷氣機，指的是 1 小時約耗掉 900 瓦的電力，而 1,000 瓦即為 1 度（=1kWh），所以冷氣機 1 小時耗能接近 1 度，但會隨著安裝、使用方式而有差異。這台冷氣機的每小時電費可概估為「0.9 度 * 當季每度電費價格」。

機種方面，不論冷氣機、冰箱，變頻的優於傳統定頻，而變頻又分「DC 直流」與「AC 交流」變頻，DC 直流是近年最夯、效能更佳的趨勢，民眾可逐年汰換成省電機種。

冰箱vs. 冷氣 節能舒適小秘訣

未來，「與熱共存」會是每年夏天必須面對的事，除了熱本身會帶來煩躁感之外，也更容易造成食物腐壞、交叉感染，身體有些宿疾也容易被誘發，飲食習慣、精神專注力也可能因此改變，許多事物都默默在轉變中。因此，在試著變涼爽的過程裡，即時清除體內的髒東西（例如：排便、少吃垃圾食物）、環境裡的髒污（例如：更容易長蟲的垃圾），還有冰箱、冷氣機裡，甚至洗衣機裡的陳年舊污，都可避免熱源進一步催化細菌的孳生，讓生活品質更為舒適。