「 出一張嘴」的未來成真！企業如何不被取代

【文／銀河互動網路領航員 圖片提供／達志影像】

數位轉型是企業必須重視的重大趨勢，隨著科技迅速發展，數位化已從原本的選

擇題變成必需題。在這場數位轉型大潮中，AI重要性日益凸顯，並快速地改變各行各業的運作模式。

近半年來，ChatGPT等生成式 AI 引發一股新風潮。接連問市各種應用範例讓我們看見 AI不僅能做到撰寫文案，還有更多可能性。然而在各類輔助行銷生產的生成式 AI 出現前，許多智慧應用已在如零售、設計、廣告投放，甚至是流程優化等領域產生巨大影響。透過分析大數據，精準預測消費者行為，從而有效提昇營運效率和顧客滿意度。

AI 快速發展不僅帶來企業運作模式變革，也影響日常生活密切相關領域。例如：可以根據房屋平面圖完成室內設計；這類創新應用，讓市場看到無窮潛力，但變革在帶來進步同時，也為產業工作者帶來許多挑戰。

當 AI 於未來在更多領域發揮影響力時，了解其如何在各行各業中產生變革，並將其有效應用，將成為數位化時代生存並取得成功的重要條件。尤其在這場由 AI 引領的光速數位轉型之中，企業必須積極面對並把握其中機遇，才是避免被取代的重要前提。

個性化服務＋顧客體驗優化 AI 提昇整體業績&忠誠度

在零售產業，AI已是重要工具，並有力地推動業績提昇和退貨率降低等重任。通過精準數據分析和預測，提供顧客個性化服務，提昇其購物體驗，促進營業額成長。

智慧推薦系統也是常見應用形式，在服裝行業中，部分企業使用AI工具，根據顧客身形、風格喜好等因素，提供款式和尺寸推薦。不僅可以讓顧客找到更符合需求的商品，提昇購物滿意度，還可有效減少因尺寸不合而造成的退貨率。舉例來說，個人造型服務品牌 Stitch Fix 就導入機器學習技術，透過分析顧客購物紀錄、評價等數據，提供更個性化產品推薦。

不單只有服飾產業有個性化推薦需求，許多美妝保養品牌也利用AI技術提供更精準產品推薦。L'Oréal 便開發出線上肌膚分析工具 Skin Genius，根據顧客提供的面部照片，分析並為顧客規劃客製化保養品及美妝品推薦。這些數位轉型模式不只對業績成長有幫助，更能提高顧客忠誠度。

大型電商平台如 Amazon和阿里巴巴，也很早就開始利用AI技術優化商品推薦系統。透過分析顧客購物行為和瀏覽紀錄，平台可以提供更精準的產品推薦，從而提高購物轉換率及客單價。

AI 大數據深度分析 輔助企業戰略規劃

數位轉型是許多企業追求的目標，主要便是可以透過數位化銷售流程提高營收，內部導入數位轉型更能有效降低既有成本，實現利潤最大化目標。AI 應用是推動全方位轉型的重要驅動力，優勢在於透過分析大量數據，建立出深度見解幫助企業優化內部流程，實現效率提昇及成本節約。

而製造業 AI 應用已從原始生產線自動化進階到維護預測，藉由蒐集和分析各種設備數據，可以準確預測可能出現的問題，進行預防性維護，避免因設備故障導致生產中斷。在供應鏈管理方面，AI 也能為企業帶來巨大價值。透過對市場需求、原料價格、運輸成本等因素的深度分析，幫助企業制定出更有效的供應鏈策略，從而提高利潤。

Amazon 便透過大數據分析，預測消費者購買商品的可能性，並提前將商品放置於距離消費者較近的倉庫中，確保大部分顧客都能在最短時間內收到商品，提昇顧客滿意度；Amazon 甚至打算將這項技術持續升級，做到顧客下單前商品就已經在配送過程中。

AI 在人力資源管理中的應用也越來越普遍，不僅可以協助進行人才招聘，還可進行員工績效評估、提供職業發展建議等。即使上述應用對中小企業或零售品牌來說需求並不強烈，但 AI 也逐漸滲透進入中小企業許多內部應用環節。

例如：AI 客服機器人可以 24 小時提供客戶服務，大大提高服務效率，同時也降低企業於客服成本的投入。許多銀行和電信公司都開始於下班時間使用 AI 客服進行顧客服務，一般客服時間則運用其輔助並分流客服壓力。

AI 主播上線 數位轉型邁入新階段

2023 年智慧 AI 蓬勃發展，迅速改變民眾生活面貌。民視新聞創新推出台灣首位虛擬主播，由編輯部撰寫播報稿後，由外型和語音都由 AI生成的主播進行口播，儘管這位虛擬主播只是播報全球氣象新聞，與真人主播相比也稍顯生硬，但不可否認這一嘗試表現出 AI 產業的巨大應用機會。當新聞產業都進入下一階段數位轉型，也表現出我們正處於科技驅動時代，人工智慧的快速進步正逐漸改變各行各業。不僅限於虛擬主播，在許多領域都有潛力改變民眾生活，包括醫療、零售、金融、製造和教育等。例如：在醫療領域，AI 和數據結合能夠提供個性化治療方案，並改善醫療服務效率；在金融業，則是透過 AI 和區塊鏈技術來改變傳統交易方式和提昇安全性。

2023 年，許多科技公司都投身於人工智慧開發，並將其視為接下來主要目標，微軟更打算將人工智慧助理廣泛應用於所有旗下推出Windows 及 Ofﬁce 系統中，並將兩者整合。一度成為熱門話題的 ChatGPT 於半年後聲勢下滑，但 AI 卻悄悄為數位轉型提供了強大升級機會，隨著新技術應用越來越廣泛，企業必然需要關注其對社會、經濟和文化的影響，並思考如何面對下一波數位浪潮。

生成式AI 結合智慧家電 與機器自然對話

生成式 AI 在理解人類語言方面，能提供具深度和連貫性回應，即使於邏輯推導方向尚有進步空間，但這些技術也足以與語音助理結合，為用戶提供更為便利的服務。

OpenAI 所推出的 ChatGPT 就是指標型案例，該系統近期推出支援語音輸入的 APP 版本。相比電腦網頁版本，APP 能讓使用者更自然地與 AI 互動，無需手動輸入文字。雖然此功能在現階段還局限於語音辨識和前後文比對，但也足以滲透到更多民眾生活當中。

當 AI 和語音助理技術結合，也將為用戶提供更加個性化和便捷的服務。例如：賓士汽車公司近期宣佈將與 OpenAI 合作，將 ChatGPT 導入其車用助理系統。這種新應用方式將改善原先語音助理須以特定方式啟動，以及可下達指令有框架限制等問題，AI 讓車載助理能協助車主解決更多複雜問題。

進一步來看，生成式 AI 與語音助理結合將有可能推動其他類型的智慧工具進一步滲透到日常生活中。未來，我們可以期待更多家庭和個人用品，如智慧電視、智慧冰箱等，都將結合生成式甚至更多智慧技術，使得用戶可以通過語音命令來進行操作，提供更加人性化和智慧化的使用體驗。

AI 整合物聯網 出一張嘴未來成現實

在思考人工智慧如何改變產業應用時，從人工智慧結合語音助理延伸思考，AI 結合物聯網(IoT) 的潛力可能會是下一階段數位轉型關鍵。物聯網是指將各種智慧裝置透過網路連接，使它們能夠互相交互應用，甚至創造更多應用發展。當智慧技術被導入人機交互，將可能看到全新的產業數位升級機會。

具體例子是智慧家居系統，透過物聯網技術，用戶可以透過語音命令操作家中各種裝置，如調節燈光、調整溫度、開啟家電，甚至是監控家庭安全。就目前應用來說，用戶必須提出明確指令，如開、關燈光或打開空調，但是當人工智慧成為人機交互媒介，用戶只需要提出太亮、太冷甚至是更複雜指令，AI都能透過語意辨識做出反應。企業自然需要因應這類型的民眾生活習慣轉變，並重新思考與消費者接觸方式。

隨著物聯網和AI技術逐漸滲透民眾生活並進一步融合，將可看到更多創新應用問市。即將無處不在的物聯網裝置和人工智慧將為消費者帶來更為便利的生活模式，也將推動企業和產業重新思考數位轉型及數位行銷策略。

當民眾未來購物或是尋找商品都不再透過網站跟搜尋引擎，而是「出一張嘴」就能完成採買動作，現行數位行銷模式是否可行？這或許值得持續關注。（數位行銷延伸閱讀請連結iMarketing 銀河數位行銷學http://www.iwant-in. net/tw/iMarketing/）