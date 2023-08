價值觀是21 世紀企業指南針 點石成金馭才術

【文/郭國平 圖片提供/達志影像】

因應科技及網路時代,「企業國際化經 營」、「全球人才佈局」為企業營運時勢所趨,優質的人力資源尤為企業競爭致勝的關鍵 所在,更是各企業積極延攬的重要戰略資源。

由「企」字來看,企是「人 + 止」的組合; 其包含2個層面的意義,第一是:企業要把優秀 的人才止在(留在)企業內;另一層的意義是: 企業要將表現不佳的人止在企業之外,如此企業 才能永續發展,凸顯出人才對於企業營運績效, 佔有舉足輕重的地位。

優質人力 企業重要戰略資源

面對企業國際化經營,人才全球佈局時代來臨,管理制度除朝向法制化建置,加入人文關懷意涵,才能廣納人才為企業所用。管理者需扮演4種角色,才能對優秀人才發揮磁吸效應:

1.策略夥伴:

管理者是企業策略決策的參與者, 引領願景、選擇策略、設定目標,提供策略規劃及系統解決方案,將人才培植納入企業的策略與經營管理活動當中,使人力資源與企業策略相結合。

2.變革推動者:

參與組織變革與創新,提高員工對組織變革的適應能力,妥善處理組織變革過程的各項管理議題,推動組織變革進程。

3.員工關懷者:

4.服務提供者:

管理者隨時需與員工溝通,及時了解員工需求,為員工及時提供支持與服務,進而提昇員工滿意度,增強員工忠誠感。

拆解 LEADER 領導者的6核心職能

領導力是一種影響力(Influence),更是魅力(Charisma)的展現,是一個人在組織或團體中、能夠有效影響和引導他人,協助建立良好團隊氛圍,包括:人員溝通、協調和組織變革等,並激勵團隊成員發揮最佳展現,有效解決問題,進而提昇組織效能。

Listen 傾聽

領導者需放下身段,傾聽同仁聲 音,才能了解屬員的問題,從而 規劃合宜的方案,解決同仁的問題。

Empathy 同理心

同理心指能設身處地站在對方角 度思考問題。透過換位思考,體會他人的情緒和想法,才能站在 對方角度理解與處理問題。

Ambitious 旺盛企圖心

領導匯集力量,激發同仁旺盛企 圖心,以最大的動能,期以不斷超越自我、挑戰自我,向組織團隊所欲達成的共同目標邁進。

Decision-Making 決策

決策包括下判斷、做決定,是管理者的日常,小至開會、任務交派;大至編製預算、制定策略,都需要最好決策,這是經理人責無旁貸的職責。

Evaluation 評核

績效評估需能協助企業、主管、 團隊,如期、如質達成所訂目標。對於同仁,每個員工都應透過績效評核,及和主管面談,了解下一季自己要努力的方向與被設定的目標。對於主管,要能理解目前團隊的人員配置,期以適才適所發揮所長。

Response 回應

傾聽同仁聲音,才能回應同仁需求,以資培植人才,積極扮演菁 英人才培育的重要推手。

合宜領導 必備洞見與心法

依筆者服務業界長達43年觀察與經驗,在工作場合中,沒有不可用之兵,只有不會帶兵打戰的將領,因此合宜領導者需突破的洞見或心法,「棍棒」和「胡蘿蔔」二者是必備工具,發揮「燙爐法則」意涵,藉 由人員間「競合」(Coopetition) 關係,適度化解人員的矛盾與衝突,進而提昇人資管理效能。

燙爐法則 4 特性

「燙爐法則」能為組織帶來有紀律的領導風格,讓員工懂得遵守規範、消除不良行為,進而形塑出正向的工作態度。

1.事前警告性 Forewarning

人們被警告摸燙爐的後果,就不會有人想輕易嘗試觸碰。領導者事先警告違反規則的下場,就不會有員工輕易違反政策或規範。

2.立即性 Immediate Consequence

觸碰了燙爐就會立即被燙傷,不論你是第一次摸,還是不小心觸碰。只要員工犯錯,就會立即遭受紀律處分。

3.一致性 Consistent

不管你摸幾次燙爐,你都會被燙傷。員工只要違規,就一定會受到處罰,紀律處分也不會改變。

4.公平性 Impartial

不管是誰摸燙爐,都一定會被燙傷。任何違反規則的人,不論職位高低都 會受罰。

領導者需具備的5C力

領導者主要職責在「成事」而非「做事」,需匯集眾人力量完成組織所賦予的目標,誠如已故管理大師彼得.杜拉克 (Peter F. Drucker) 所言:「Leader is getting things done with and through people.」,在人格特質構面上需具備「5C」能力,逐一析述如下:

1.溝通力 Communication

在任何企業或組織中,只要涉及人的問題, 即需要溝通,具備良好溝通能力的人,往往能化解爭議於無形。

2.合作力 Cooperation

獨木難撐大梁,企業戰力尤賴團隊協 作,菁英人才需嫻熟合作模式,讓企 業成員發揮1+1大於2的工作效能。

3.協調力 Coordination

企業組織既分工且合作,合作指的是部門內成員的協作,企業成敗有時更需跨部門的整合與協調,一家企業如果各部門都築起高牆,各自為政,無法發揮部門間整體戰力,自無法產生整體營運效能。

4.創造力 Creation

企業競爭需能出奇致勝,人才永續需具備創新思維,領導人才尤需獨具慧 眼,看到一般人所無法看到之處,才能產生「人財」的價值。

5.變革力 Change

企業經營環境瞬息萬變,現今企業唯 一「不變」的原則 就是「變」,不改 變就會被淘汰;不用心就會被取代,是人才在「永續職場力」過程中,生存致勝的法則。

領導者贏家心態 5大新思維

1.全局思維

從全面性的角度了解事情,摒除各自為政的偏狹觀。所有同仁都須審視周遭狀況,關注部門整體,乃至整個產品線或事業部的狀態,甚至全公司、整體產業的變動趨勢,才能據此擬定出全方位的營運策略。

2.團隊協作

團隊協作是與人合作,藉由團隊成員不同性格、不同專業和不同創意間的交 互作用,促進問題有效解決,實現共同目標。

3.溝通協調

職場工作者最需具備的能力,首屬溝通能力。藉由溝通協調,了解掌握溝通對象的行為風格、學習傾聽技巧;在溝通表達方面,加強口語及文字表達能力;思考邏輯方面,提昇資訊蒐集、分析 素養,以提昇洞察力,都是贏家 心態人才需注重的課題。

4.領導變革

領導變革是企業永續經營的關鍵,要能獲致成功的變革,有賴堅實領導力的展現,才足以達成。「不改變,就會被淘汰;不用心,就會被取代」,領導者 推動組織變革,絕對是企業成功轉型的關鍵所在。

5.創新實踐

企業面對全球化的挑戰,鼓勵創新思維,改善工作流程,積極鼓勵同仁以創新為使命,藉由創新、轉型與升級,提昇企業競爭力。

形塑優質企業文化 建構溫馨工作情境

若將企業比喻為一個人,企業文化就是人的個性,直接影響員工的工作表現。以位處美國加州山景城的Google為例,是許多求職者夢寐以求的工作環境。然而Google所建立的企業文化 強調:以形塑溫馨的工作環境,讓員工不但能有 一展長才—努力工作(Work Hard)的舞台,更 能在職位上展現創新能量——聰明工作(Work Smart),進能實現理想—樂在工作(Work Happy),讓員工覺得工作是一件「樂事」。

企業文化是企業經營過程中逐步形成,為全體員工認同並遵守,隱含企業經營使命、願景、 策略、經營理念與價值觀,是高階管理者維繫組織生命力所在,其中「策略」更是維繫組織文化及生命力的重要工具。策略為企業目標指引人員朝確切目標邁進,並為組織行動和決策,帶來清晰的願景;在達成目標時提供具體的獎勵,未能達成目標時必須承擔後果,因此管理者需詳實了解內、外在環境的變動,以資因應。