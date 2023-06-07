黃金周湧現人潮 日本疫後觀光的商機與潛在課題

【文／李世暉 圖片提供／Gettyimages】

2023年4月29日至5月7日的日本黃金周假期，日本國內出現許久未見的旅遊盛況。黃金周原就是日本最重要的旅遊假期，依據日本觀光局的統計，此一期間帶來的觀光效應，約為全年的1成左右。從整體的經濟數字來看，2023年日本黃金周的觀光效應可達2兆8,987億日圓，可為全年GDP的成長率貢獻0.2％。

2023年5月訪日的外國觀光客，初步估計可達215萬人，雖不及疫情前2019年的277萬人，但已是2022年同期的15倍。值得注意的是，2019年時每位外國觀光客訪日的平均花費為15.7萬日圓，2023年時則成長至21.2萬日圓，若以此估算，訪日外國觀光客在黃金周的10天內，即為日本帶來超過1,400億日圓的經濟效益。

另一方面，日本民眾趁著黃金周出遊的人數也遠遠超過疫情時期。依據日本交通公社(JTB)的估算，在2023年黃金周期間，共有2,450萬名日本民眾參加國內旅遊，這是自1969年開始統計以來的最高數字。反觀，在黃金周期間選擇前往海外旅遊的日本民眾，卻只有20萬人，人數雖然是2022年同期的4倍，但卻遠不如疫情前2019年的92.9萬人。

不愛&不願出國旅行？

多數日本人在2023年黃金周選擇留在國內旅遊，而非出國旅行，引起了海內外媒體的關注與報導。眾所周知，隨著日本經濟的快速成長與日圓的急速升值，日本人自1980年中期開始，大量地前往世界各國旅行，但過去10年，日本人的出國比率（出國人數除以總人口數）跌到15％以下，是韓國的1/3（韓國出國率超過50％），台灣的1/4（台灣出國率超過65％），是什麼原因讓日本人出國比率遠低於亞洲其他國家呢？日本人出國人數減少，大致可分為短期原因與長期原因。

長期原因主要跟日本職場環境與生活型態變化有關。首先，是日本各產業的派遣員工比例增高，由於派遣員工的福利不如正式員工，不易取得長假出國旅遊，因此便傾向選擇在國內旅遊；其次，是語言上的隔閡，對部分日本人而言，在語言隔閡的情況下，規劃海外旅遊的壓力遠大於旅遊得到的樂趣；再者，是來自朋友與同儕壓力的減緩，由於海外旅遊不再是值得炫耀的經驗，不得不去的海外旅行也隨之減少，也讓更多人寧願選擇國內旅遊。

至於短期原因，則是跟新冠肺炎(Covid-19)疫情時的經驗、近期日圓大幅貶值等因素有關。

第一，日圓自2022年開始急速貶值，2022年10月一度貶至1美元兌換150日圓的低水準，這使得日本人出國的經濟成本增加。

第二，日本護照申辦手續繁複，依據日本外務省統計，2022年底持有護照的日本人為2,175萬人，比起2019年底的3,027萬人，減少了852萬人，由於需要親自辦件與取件，對於疫情期間過期的護照，許多日本人覺得重新申辦的時間成本太高。

第三，新冠肺炎疫情造成的心理陰影，不少民眾擔心若是出國時不慎染疫，不僅耽誤旅遊行程，也會增加在當地的醫療費用支出，更擔心回國後會影響職場工作。此外，日本政府在疫情期間多次補助國內旅遊業者，使得國內旅遊逐步活絡，日本民眾也樂於重新發現國內旅遊景點的價值。

新冠降級

疫後觀光大復甦

2022年的黃金周，在防疫政策的鬆綁下，日本也曾湧現國內旅遊的風潮，不過，當時是以開車可以抵達的景點為主，然而2023年的黃金周假期，日本人多選擇搭乘新幹線、國內航班前往較遠的景點。

以大阪為例，2022年前往大阪的觀光客，以周邊的三重縣、和歌山縣、兵庫縣、京都府、神戶市等縣市為主；2023年則以關東地區來的觀光客為主，其利用的交通工具則是新幹線。這些前往大阪的觀光客，最想去的景點就是大阪環球影城。

在疫情期間的主題樂園，營運上受到許多限制。例如，在新冠肺炎疫情尚未完全鬆綁的情況下，大阪環球影城的入場人數上限為6萬人。

2023年的黃金周期間，大阪環球影城就多次發佈入場限制，而「哆啦A夢XR乘車遊」、「好萊塢美夢乘車遊」等熱門的遊樂設施，等待時間均超過3個小時。同樣地，關西地區的日本人，是傾向前往東京旅遊，特別是到東京迪士尼樂園，而東京迪士尼樂園也在黃金周期間，迎來大量來自日本各地的觀光客，東京的飯店房價也因此上漲了2至3倍之多。

事實上，在全球政治經濟快速變動，日本製造業前景不明的情況下，透過政策吸引國內外的觀光客，確實可為日本經濟帶來直接且快速的經濟效果。有鑑於此，日本政府乃宣佈自2023年5月8日起，將新冠肺炎從第二類傳染病，降級至與流感相當的第五類傳染病。根據第一生命經濟研究所估算，此一降級政策將為觀光帶來2兆6,000億日圓的經濟效應，為日本國內的外食、休閒產業帶來1兆6,000億日圓的經濟效應，兩者合計的經濟效果為4兆2,000億日圓，將可讓日本GDP上升0.75％。因此，在日本政府鬆綁政策的支持、民眾傾向國內旅遊、以及日圓匯率持續維持低水位，日本國內的觀光市場前景可期。

旅日正夯

形塑未來發展的觀光課題

隨著疫後旅遊潮興起，日本觀光魅力正持續發酵，然而，若以產業的角度觀之，日本的觀光發展目前面臨幾項重大課題有待解決：

1.提高日本旅遊商品的附加價值

在日本國內進行觀光消費的民眾，包括國內與國外旅客，最大筆的支出通常為交通費與住宿費，目前所增加的經濟效果，有很大一部分來自於兩者的調漲。若無法持續開發新的旅遊商品（如文化遺產、節慶活動、主題樂園等），觀光市場的未來發展勢必會遇到瓶頸。

2.相對欠缺旅遊的廣度

無論是國外觀光客還是國內觀光客，優先選擇的旅遊地點都集中在東京、大阪等大都市，這些大都市除了住宿、購物方便之外，也擁有無法替代的旅遊商品，即大阪環球影城與東京迪士尼樂園。然而，日本地方也有一些特殊的旅遊商品（溫泉旅館、自然景觀、傳統祭典等），但卻不是觀光客的優先選擇。現今的日本觀光產業，正努力在疫後開創新商機，若能重新包裝與行銷地方旅遊商品，不僅有助於旺季的人潮分流，也能實際推動地方創生。

3.觀光硬體設施的老舊

日本政府本來要透過2020年東京奧運的舉辦，鼓勵觀光業者更新其硬體設備，像是1962年開業的大倉飯店，2015年決定原址重建，並於2019年完工，但受到新冠肺炎疫情的影響，許多日本觀光業者被迫取消原本的硬體改善計畫。若能以政策支持恢復硬體改善，除了可活絡相關產業的經濟活動，也可提昇觀光客的旅遊體驗。

值得注意的是，在主要的訪日外國觀光客中，中國觀光客的消費能力最高，其次是香港觀光客，接著是台灣觀光客，最後是韓國觀光客。以2019年的統計數字來看，中國觀光客每人平均的消費金額為21.3萬日圓，香港觀光客為15.6萬日圓，台灣觀光客為11.8萬日圓，韓國觀光客為7.6萬日圓。

目前，日本與中國關係相對緊張，如何透過外交互動來排除雙邊的旅遊障礙，或是聚焦新的海外觀光客來源（如越南），是影響日本觀光市場的重要關鍵。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）