從生成式AI到負責任AI 以法律角度談AI的自律與他律

【文／馮震宇 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

當ChatGPT 熱潮以雷霆萬鈞之勢橫掃全球之際，也產生了一個嚴肅的課題。那就是伴隨 AI 運用而產生的各種違法、侵權或不當的行為，到底應該要由誰負責以及應如何規範。其中的一個關鍵問題，就是是否仍由業者透過負責任 AI (Responsible AI, RAI) 的自律方式處理，還是應該由他律的法律層面加入因應，是這波 AI 熱潮下待解決的重要議題。

從 AI 這一觀念誕生以來，人們就對 AI 充滿各種幻想，也擔心 AI 發展的可能威脅。在ChatGPT 引領的熱潮下，生成式 AI 的進展一舉突破過往，甚至在 GPT- 4 和 Google PaLM 2 等新一代大型語言模型的助攻下，正朝著通用人工智慧 (AGI) 的目標邁進。隨著生成式 AI 的技術進展，人們從對 ChatGPT 從最初的擔心（被用來寫報告或論文），逐漸變成擔憂這些新興的 AI工具是否會誤導人類、傳播虛假訊息、侵犯隱私權或智財權、取代部分人類的工作、甚至被用於影響選舉結果。AI 可能導致的各種問題已開始受到各方的關注，國際間甚至出現暫緩 AI 發展的呼聲及行動，這使得原本僅存在企業界層面、屬於自律功能的負責任 AI，提昇到國家、甚至國際的層次，蛻變為法律所強制要求的 AI應負責任，問題是 AI 要如何負責呢？

負責任AI的自律展現

所謂負責任 AI，是一個對機器學習服務的深刻思考，認為各種組織在發展機器學習服務時，應重視服務對象的個體性與特殊性。根據微軟的見解，負責任 AI 是一種以安全、可靠和合乎道德的方式開發、評估和部署 AI 系統的方法，並尊重公平性、可靠性和透明度等持久價值觀。

Google 雖然最初並未使用這一名詞，但其所採行的「AI 最佳推薦實踐 (Recommended best practices for AI)」則認為在設計 AI 系統時應遵循軟體開發最佳做法，並且採用「以人為本」的方法運用機器學習技術，考慮公平性 (Fairness)、可解釋性 (Interpretability)、隱私權 (Privacy)、安全性 (Security) 等基本原則。而 Google 在 2018 年推出此 AI 原則後，TensorFlow 等團隊都依該原則發展產品，也推出負責任 AI 的工具和技巧，成為負責任 AI 的重要推手。

但是這種存在於企業層面的負責任 AI 自律原則，在生成式 AI 的推波助瀾之下，已無法因應 AI 發展所產生的各種問題，導致各界對 AI加以監管的聲量不斷的擴大，各國逐漸開始以法律方式介入，也讓負責任 AI 的自律原則面臨重大的挑戰。

暫緩AI發展的聲浪湧現

首先，由人工智慧和數位政策中心 (CAIDP)在 2023 年 3 月透過公開信以及向美國聯邦貿易委員會 (FTC) 投訴等方式，呼籲 FTC 採行措施暫停先進 AI 實驗和使用。

更受矚目的，則是由未來生命研究所 (FLI)提出的暫緩 AI 發展公開信。該信以 AI 可能會對社會及人類帶來潛在風險為由，呼籲暫緩發展比 GPT-4 更先進的 AI 技術 6 個月，直到獨立專家發展出共通的安全規範並加以實施。這封公開信吸引了特斯拉創辦人馬斯克、蘋果共同創辦人 Steve Wozniak 等千人參與連署，後續有越來越多的人士簽署這封公開信，截至 2023年 5 月 18 日，全球已經超過 27,500 人連署。

就連開發 AI 的學者專家，也對未受規範的AI 發展感到憂慮。像是被尊稱為「AI 教父」的人工智慧專家 Geoffrey Hinton，他認為生成式AI 有著難以預先控管的可能性升高。企業為了在技術上取得領先地位，恐怕會放寬相應的規範與限制，若政府機構、管理單位及科技業者自身都尚未準備好相應規範與有效控制辦法，恐怕會使得 AI 出現更多不可控的情事，甚至影響倫理道德。

出乎意料的是，就連開發 ChatGPT、引爆這一波 AI 熱潮的 OpenAI 執行長 Altman 也在5 月中於美國參議院作證時表示，「隨著 AI 科技的進步，我們明白世人對 AI 將如何改變我們的生活方式感到焦慮。我們也有同感。」他也認為，「如果這項科技出了問題，可能會非常糟糕 」。為此，他建議成立一個美國或全球監管機構，為強大的 AI 系統頒發許可證，以阻止 AI模型「狂妄的自我複製和自我滲透」，並有權「取消許可及確保符合安全標準」。

然而，就在各方對 AI 表達關切之際，微軟又丟出一顆震撼彈。根據《紐約時報》5 月17 日的報導，微軟 AI 研究團隊在 1 篇長達 155頁的論文《人工通用智慧的火花》中，證明GPT-4 展示出對人類概念和技能的理解能力，是向通用人工智慧 (AGI) 邁出的重要一步。這說明了縱使有各方的呼籲，但是仍無法對 AI 技術的快速發展造成阻礙。

為何對AI加以監管的聲量在增加？

雖然國際間已有呼籲聲浪，但是對 AI 加以監管舉措的國家仍然有限，也有許多人認為 AI尚未達到 AGI（或稱強 AI），也不具有感知與行動能力，因此不需要對正在發展中的 AI 技術加以監管。不過這並不表示 AI 不會對人類的社會與文明構成威脅，主要的原因就在於，快速發展的生成式 AI 已經具有自我學習與自我修正的能力，這些能力甚至超過 AI 系統開發人員的預期。

此外，新的 AI 已經能夠掌控語言，並透過和人類不斷的對話及互動，而使人類對 AI 產生信任關係，進而影響到人類的意見與想法。由於語言是人類最重要的溝通與創作工具，透過對語言的掌握，AI 等於取得一把打開人類精神世界的鑰匙，透過對語言的運用並取得人類的信任，可能會對人類的經濟、社會、文化、科技、宗教、甚至政治造成影響，而其影響力甚至會超越現有的各種社群媒體平台。

需要對 AI 加以適當監管的另一個原因，就在於 AI 和傳統媒體或傳播工具的差別。傳統的媒體或工具只能傳遞和散佈人類所創作的資訊或創作，並不能自行創作新的資訊加以散播，但是 AI 卻擁有自行創作的能力，甚至具有創作出一種新文化的可能。

既然 AI 有這麼強大的影響力與功能，卻可以在沒有經過任何政府機關審核與監管的情形之下，不斷的推陳出新、甚至自行公開上市，也凸顯出各國對 AI 監管方面出現的問題。這些問題的出現，使得原本僅存在於企業自律層面的負責任 AI 原則開始受到各國的關切，甚至已有部分國家試圖將此種原則提昇到法律的他律層面，其中最積極的就屬歐盟，特別針對 AI 規劃了一個完整的監管架構，也賦予負責任 AI 一個嶄新的意義。

從自律到他律的AI監管

由於 AI 產業的競爭不斷擴大，除導致 AI技術快速發展、甚至即將跨越通用 AI 的紅線外，還凸顯自律性質負責任 AI 的缺陷，引發各界要求凍結研發更強大 AI 與加強監管的呼籲。

根據史丹福大學在 2023 所發佈的 AI 指數調查顯示，2022 年全球已有 37 項與 AI 相關的法案通過成為法律。美國聯邦政府雖然並未採行積極的作為，但是各州卻帶頭推動，通過了 9 項法律，其次是西班牙的 5 項與菲律賓 4 項。在 AI所可能產生之問題被揭露後，國際間監管 AI 的努力似乎正在加快步伐。

綜觀全球，對 AI 監管架構規劃最完整、也最積極的，非歐盟莫屬了。在 AI 機器學習與深度學習技術獲得突破後，歐盟就開始針對 AI 的監管進行研究，除了公佈 AI 白皮書之外，最重要的就是推動整體立法架構。

歐盟執委會首先在 2021 年提出 AI 法案 (AI Act, AIA)，將 AI 工具根據風險程度分成最低(Minimal)、有限 (Limited)、高 (High)、以及無法接受 (Unacceptable) 等 4 個等級進行分類管理。接著在 2022 年 9 月提出 2 項配套法案。首先是修訂「產品責任指令」(Revised Product Liability Directive, PLD)，准許對機器人、無人機或智慧居家系統產品，因軟體更新、AI 或數位服務、以及網路安全漏洞所造成的損害進行賠償；其次則是訂定「人工智慧責任指令」(AI Liability Directive, ALD)，希望透過制定統一規則，對資訊取得與減輕因 AI 系統所造成損害之相關舉證責任加以規範。

在2023年5月11日，AI監管最關鍵的AIA 獲得歐洲議會內部市場和公平委員會的審議通過，也向催生首部 AI 監管法案邁出重要一步。新修正的草案擴大高風險的範疇，除將對人們身體健康、安全、基本權利或環境危害涵蓋在內，還將會影響政治競選的選民和社群媒體平台（須超過 4,500 萬用戶）納入，並要求提供大型 AI 基礎模型的企業，應建立風險評估流程、說明用來訓練 AI 的著作權內容，確保用戶了解是否正與 AI 互動，並禁止透過 AI 對大眾進行即時的人臉辨識。歐洲議會將於 6 月對該法進行最終的表決。

除了上述的法案外，歐盟執委會還在 2020年底提出《數位治理法案》(DGA)、《數位市場法》(DMA)、和《數位服務法》(DSA) 等 3 個歐洲監管草案，希望藉助保護隱私權的「一般資料保護規則」(GDPR) 的成功經驗，將歐盟數位主權擴大至歐盟以外，使歐盟有望成為在國際間規範企業與消費者互動和監管 AI 與數位科技的領導者。此外，歐洲隱私權監管機構，也就是歐洲資料保護委員會 (EDPB) 在 2023 年 4 月宣佈成立 1 個關於 ChatGPT 的工作小組，朝著制定AI 隱私權規則的共同政策邁出重要的一步。

管制的反思

不具法律性質的原則與指南

反觀美國，由於在 AI 科技發展處於領先地位，故迄今為止，美國並未考慮制定類似於歐盟之聯邦法規來對 AI 加以監管，僅有加州、科羅拉多州、康乃狄克州、維吉尼亞州和紐約市規定，除非用戶同意，否則禁止 AI 進行「個人資料分析」；此外，加州等 6 個州則正在立法，禁止企業使用 AI 來歧視或欺騙消費者和求職者。

在聯邦政府方面，雖然各部會有發佈一些政策文件，但迄今較具體的作為，就是白宮科技政策辦公室在 2022 年 10 月發佈的《AI 權利法案藍圖》，列出 5 項旨在最大程度減少 AI 系統潛在危害的原則，但與歐盟的 AI 法案不同之處，就是該藍圖不具有任何約束力；其次則是2023 年 5 月聯邦貿易委員會發佈之關於如何負責任地構建 AI 和機器學習系統的指南，該指南透過生命周期監控來識別偏見和歧視性結果，這個指南也同樣不具法律性質。

2023 年，在各界發出呼籲後，白宮總算在5 月初召集 Google、微軟、OpenAI 等 AI 企業執行長會面，討論 AI 前景和風險。雖然白宮表示，這場會議就如何讓 AI 系統對政策制定者更加公開透明、如何評估這類產品安全性、以及保護 AI 系統免於受到惡意攻擊等議題進行「坦率且具有建設性的討論」，但並未論及立法監管的目標，而白宮僅宣佈將撥 1.4 億美元擴大 AI研究，並與科技界合作設立評估系統以「解決問題」。

他律的法律規範任重道遠

由於各國正處於發展AI監管的不同階段，也對如何達成監管持不同看法，因此在國際層面，似乎不太可能在短期內就任何監管 AI 措施及限制 AI 潛在不法使用等問題達成共識。但隨著歐盟推動立法取得進展，若能在 6 月獲得歐洲議會的通過，過去自律層面的負責任 AI 將可能搖身一變，成為具法律性質的強制性規定，將引領全球走上 AI 監管的新階段。

回頭檢視台灣，目前政府對是否要對 AI 監管與如何監管，也尚無具體舉措。但隨著歐盟引領各國加強對 AI 的監管，以及面臨 AI 所帶來的負面影響，台灣也勢必要對 AI 可能帶來的風險與如何讓 AI 負責做出決定，而歐盟集中式的規範架構將會是一個主要的參考對象。（本文作者為政治大學法學院暨商學院合聘教授）

1.隨著AI 技術的發展，以法律角度而言，是否仍由業者透過負責任AI 的自律方式處理，還是應該由他律的方式加入因應，是這波AI 熱潮下的重要議題。

2. 生成式AI 已具有自我學習與自我修正的能力，掌握語言的AI 等於取得一把打開人類精神世界的鑰匙，透過對語言的運用取得人類的信任，進而可能會對人類的經濟、社會、文化、政治等層面造成影響。

3. AI 強大的影響力及可能產生的問題被揭示後，凸顯自律性質負責任AI 的缺陷，也引發各界要求凍結研發與加強國際監管的呼籲。

4. 目前全球對AI 監管架構規劃最完整、最積極的就屬歐盟，除了公佈AI 白皮書之外，並推動整體立法架構，試圖催生首部AI 監管法案。