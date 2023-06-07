有時需要釋放憤怒與悲傷…走在成長路程 等待傷口結痂

【文／楊毓馨 圖片提供／everett collection】

走在人生路徑上，每個人的靈魂或多或少都受著傷，成長過程形成的傷疤，往往在事過境遷後，在某個不知名的瞬刻，隨著記憶的風揚起靠近，翻攪的情緒有時只需擱置靜靜等待離去，有時需要憤怒與悲傷，而後好好告別，讓該告別的情緒離開，或留下情緒的餘味，提醒自己，有些憤怒過後不該被遺忘，但或許能有些轉化。

1 《心靈捕手》(Good Will Hunting)

「這不是你的錯。」

在心理治療師與受輔導年輕人，相互理解的靠近過程。當心理治療師尚恩一次、又一次、再一次，對著自小受虐，在不同寄養家庭中成長的天才年輕人威爾，反覆說著「這不是你的錯」時，威爾眼神中似乎閃過什麼。原想以雲淡風輕、淺淺帶過的表情，在一次又一次治療師的眼神注視裡，即便嘴角仍撐著微笑，但線條移了方向，斜倚桌緣的姿態站起了身，一邊以無所謂的態度回答「我知道」的同時，抗拒抵擋的內心深處，似乎有些痂疤正逐漸剝落。

那份剝落令人不知所措，無所適從的當下，靈魂受傷的男孩，眼神緩緩聚焦看這世界。

「這不是你的錯」，當最後一次的抵抗無效，受傷的大男孩情緒潰堤大哭，終於流下的眼淚，擁抱著心理治療師尚恩，那是男孩第一次情緒拋接後，第一次被妥善接住，一直懸於半空的那些憤怒、不安、暴躁、自卑與自大夾雜的複雜情緒，這一次，終於落地，這一次，終於被交付。

「這不是你的錯。」多少人成長過程，仍等著這句話的到來？

這部 1997 年上映的電影，起先從麥特戴蒙大學時一堂編劇課中開始起筆，原本是一齣獨幕劇的課堂作業，麥特戴蒙將它變成 40 頁如電影結構第一幕的故事，原擔心被當的心情，卻受到教授的鼓勵肯定，並與好友班艾佛列克開始共同編劇製作，而這一切，也宛如電影劇情般，被身邊的人們妥善接住。

原先 40 頁的劇情，最後刪減為一幕 5 頁的台詞，成為麥特戴蒙第一次遇到羅賓威廉斯重要的開場戲，那是一次由年輕氣盛的帶刺惡意中，而後延伸發展出羅賓威廉斯在公園椅上的一段獨白。而這故事的產生成形，某種程度也是拋接與被交付的信任。

那些被交付的、原本武裝的、成長過程受過的傷，結痂的淡疤也許仍持續裂開，或仍埋在內心深處，無論如何，在成長過程被錯待的人，這都不是你的錯。

電影提問Q1

每個人成長過程都帶著傷，有人學會在被拒絕前先武裝，有人選擇勇敢承認，那麼你呢？

2 《日麗》(Aftersun)

「每當風和日麗，我就想起你。」

這一次，電影視角換成走入青春期的女兒望向時遠時近 ── 記憶中的父親。當女兒長大後，來到當年與父親在土耳其度過暑假時相同年紀的瞬刻，在隱隱的記憶碎片裡，理解了父親當時眼神不時流露的悲傷，深夜時刻背對自己在陽台處展開的怪異舞姿，時而窘迫的背後，是長大後才開始意識到的苦澀。

此部英國新銳導演夏洛特威爾斯 (Charlotte Wells) 自編自導的電影《日麗》，描述 11 歲的少女與 31 歲的單身父親在土耳其度過暑假的時光片段，在年少女兒的記憶中，那段風和日麗的假期裡，她與父親一起留下美好且愉快的相處回憶。直到多年後，當女兒已來到與當時父親相同的年紀時，坐在黑暗中床沿，踏在父親在土耳其購買的昂貴地毯。隱隱浮現的模糊記憶中，她回想起那年夏天的閃爍朦影，在翻看當年錄下的錄影帶片段，開始看見已離開的父親，背後她當時不曾察覺的哀傷。

這部導演自童年回憶改編的電影，影像的敘事裡，可見畫面有舊式攝影機晃動攝影下的粗粒質感，也有如回憶敘事的白光閃爍的黑暗背景，以及在土耳其假期風和日麗的光影，像是拼貼那些流逝的日常時光，模糊跳接的影像中，是虛實互映的記憶，蘊藏著對父親的想念，也在輪廓模糊的故事中，隱隱留下父親哀傷的線索。

影像與故事間未竟的留白敘事，觀影當下的困惑與不解，其實都是為往後的人生經驗鋪路，留下預錄的情緒伏筆，等待時間到來領略，當時影像中的吉光片羽，有時反而在日後的生命旅程成為情緒的陪伴，接受適度的哀傷，也記得曾經在擁抱中感受的善意，在風和日麗下，仍有值得念想的回憶。

電影提問Q2

故事中長大後的女兒，在回憶中領略到父親當年的憂鬱，在每個人生路口可能經歷的低迷狀態中，你會怎麼傾聽內心的聲音？

3 《抱歉我們錯過你了》(Sorry We Missed You)

《抱歉我們錯過你了》電影片名取自宅配員送達貨物過程，錯過收件者時，會於門口或郵遞處遞上一張寫下「抱歉我們錯過你了 (Sorry We Missed You)」的留言小卡，避免事後收到被申訴的情境。同時也隱隱回應著身陷工作貧窮與零時勞動契約中，未被社會妥善對待與接住、疲於奔命的勞動者們。

這部 2019 年上映的電影，講述 2008 年的金融海嘯，讓住在英國小城的一家 4 口受此牽連破產，從此債台高築。努力振作的父親，隨著科技進展，看似一個全新的機會來到，父親瑞奇成為名為「物流公司合夥人」實為「送貨員經銷商」，可以自己決定工時與送貨量，但實際上卻在大數據軟體監控下難以掙脫惡劣工作條件。

於是，在仍須自行負擔貨車費用的情況下，送貨員工作未如預期順利，妻子的照護員工作也面臨難題。這當中，可透過鏡頭敘事看見「零時契約 (Zero-hour contract)」的荒謬與爭議。當現代科技不斷衝擊瑞奇一家，他們的生存與生活面臨重大的考驗，而努力振作的背後，卻仍是在不合理的勞資條件下過勞。

電影中的幾幕，在送貨的工作現場，攝影鏡頭下，努力想達成業績的父親，在被監視軟體分秒記錄的配送規定內，時常得承受時間與身體臨界點的壓力，未被軟體考量的生理需求片刻、突發的延誤、臨停的罰單，甚至不友善的收件者或鄰居惡犬的侵擾，已超過限度的苛刻要求，卻無法在機器監控下被重視看待，都如雪球般，堆滾著無法逃離的生存壓力，而致悲劇的發生。

「當有不義的事情發生，我們必須做出改變，倘若改變了，人民就會停止憤怒，當人民不再憤怒，遠離正軌的惡就會消失。」—— 《抱歉我們錯過你了》導演肯洛區(Ken Loach)

電影提問Q3

如果科技大數據的設計與作用是用來傷害工作者，或加深不平等，我們還應該合作與交出自己嗎？