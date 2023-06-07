協作流程建立☓各部門職責確立 如何培養企業內部查證人才

【文／梁修嘉 圖片提供／達志影像】

對於許多企業陷入知道要進行溫室氣體盤查，也想要推進執行，卻難以在企業內部成功推行，常會陷入少數人，例如：ESG 委員會、永續長、總經理特助等最熟悉相關業務，企業其他員工卻了解甚少，但溫室氣體盤查與查證卻是需要全體員工共同參與才得以順利完成的。

在進行第三方查證之前，如何順利培養組織內部人才，從專門的查證相關人才到各部門需學習與配合的地方都是哪些？首先以下先條列組織如何培養相關人才、需要具備技能以及實際應用的範圍：

培養溫室氣體相關人才

方法、技能到應用範圍

培養方法

• 提供專業培訓課程

組織可以提供相關的專業培訓課程，讓員工學習溫室氣體盤查和溫室氣體的基本知識和技能。

• 參加研討會和工作坊

組織可鼓勵員工參加相關研討會和工作坊，以擴大知識面並與行業內的專家建立聯繫。

所需技能

• 溫室氣體盤查基礎知識

了解溫室氣體的種類、來源和影響，以及如何量化和報告溫室氣體排放。

• 數據分析和評估

具備蒐集、整理和分析數據的能力，以確定組織溫室氣體的主要來源並制定減排策略。

• 溝通和協作

能有效地與組織內外的利益相關者溝通，協助推動溫室氣體管理計劃的實施。

• 能源管理和節能技術

掌握節能技術和能源管理方法，以協助組織降低能耗和碳排放。

實際應用範圍

• 內部查證

負責組織內部之溫室氣體排放量查證，確保數據的準確性和可靠性。

• 與第三方查證對接

與外部查驗機構協作，確保組織溫室氣體報告的符合性和可信度。

• 制定減排策略

根據碳熱點分析結果，制定有效的減排策略，協助組織實現碳排放目標。

• 監測與報告

持續監測組織的碳排放情況，並定期向管理層報告溫室氣體管理的進展和成果。

• 推動綠色採購

協助組織制定綠色採購政策，選擇低碳和環保的產品和服務。

• 員工宣導與教育

向組織內的員工宣導淨零碳排的重要性，提高他們的環保意識，並教育他們實施節能減排的行為。

總而言之，組織可以通過專業培訓、參加研討會和工作坊以及培訓等方法，培養具備溫室氣體盤查相關技能的人才，形成永續性的人才梯隊。這些相關人才應具備溫室氣體盤查基礎知識、能源管理和節能技術、數據分析和評估以及溝通和協作等技能，以在內部查證、與第三方查證對接、制定減排策略、監測與報告、推動綠色採購以及員工宣導與教育等方面發揮作用。

查證非單一部門職責

各單位負責工作釐清

溫室氣體查證工作的推動，除內部查證人員外，也需要組織上下一同參與，組織中的其他部門或職位也需要掌握查證技能，以確保組織整體的溫室氣體管理工作得以順利進行。以下條列需要參與查證技能進修的部門或職位及其原因：

• 主要負責人

主要負責人需要了解查證的基本知識和流程，以便對整個溫室氣體管理計劃進行有效監督和支持。他們需負責確保資源分配充足，並確保組織層面的碳減排目標得以實現。

• 其他部門參與人員

由於溫室氣體管理涉及多個部門，如生產、運營、採購、人力資源等，這些部門的參與人員需要了解溫室氣體管理的基本概念，以便更好地與查證人員合作。他們在各自的職能範圍內負責實施減排措施，例如改善生產過程、提高能源效率、推動綠色採購等。

查證內部參與人員除了需要具備專業技能外，還要負責協調各部門的工作，確保溫室氣體管理計劃的順利推進。他們需要與主要負責人保持密切聯繫，定期匯報進度，並及時解決在執行過程中遇到的問題。同時，他們還要與外部查驗機構保持良好的合作關係，確保組織的報告符合相關標準和要求。

總之，為了確保組織溫室氣體管理工作的有效實施，除內部查證人員外，主要負責人、其他部門參與人員以及查證內部參與人員與負責項目統整等職位也需要進修查證技能。他們在各自的職責範圍內共同推動溫室氣體管理計劃的實施，共同努力實現組織的碳減排目標。

建立組織協作 5 方法

確保減碳計畫順利

在溫室氣體管理計劃中，各部門和職位之間的協作至關重要。在組織內部推行新工作，總是會遇到重重阻礙，尤其是難以短期看見成效的減碳計畫中，如何確保全體員工理解減碳的重要性，事前的溝通會議必不可少，以下是一些輔導企業中的經驗建議，重點在確保各部門角色能夠有效地配合：

1. 建立跨部門協作機制

組織可以建立跨部門的溫室氣體管理小組，讓來自不同部門的參與人員在統一的平台上進行溝通和協作。這有助於確保資訊的順暢流通和工作的高效進行。

2. 定期召開溫室氣體管理會議

組織可以定期召開溫室氣體管理會議，讓各部門的代表分享他們在碳減排方面的進展和挑戰。通過這種方式，可以及時發現問題並制定解決方案。

3. 提供持續的培訓和支持

組織應該確保所有涉及溫室氣體管理的職位都能夠獲得持續的培訓和支持。這不僅有助於提高他們的專業技能，還可以激發他們為實現碳減排目標而努力的積極性。

4. 建立績效評估機制

組織可以建立一個績效評估機制，將溫室氣體管理與員工的績效評估掛鉤。這將有助於激勵員工積極參與溫室氣體管理計劃，並努力實現減排目標。

5. 加強內外部溝通

組織應該積極與外部查驗機構保持聯繫，並定期更新內部員工對溫室氣體管理的最新動態。此外，組織還應該加強與利益相關者的溝通，向他們展示組織在溫室氣體管理方面的努力和成果。

通過以上措施，組織可以確保各部門和職位在溫室氣體管理計劃中發揮最大的作用，共同努力實現組織的碳減排目標。只有當所有相關人員都能夠深入理解溫室氣體管理的重要性並積極參與時，組織才能有效地降低碳排放，為應對氣候變化做出貢獻。

運用查證數據

進行企業碳排改善計畫

除了上述組織人員的協作指南外，在企業進行溫室氣體盤查與查證之後，組織還可以考慮透過取得的數據資料，進行企業內部評估並執行改善計畫。最終不管是內外部的溫室氣體盤查或查證作業，目的都是要推行減碳以達成環境永續。企業可以透過以下優先可實行的方法來提高溫室氣體管理計劃的成功率：

A. 實施節能措施

組織可以通過改進生產過程、採用節能設備和技術等方式，降低能源消耗，進而減少碳排放。

B. 發展可再生能源

組織可以考慮投資可再生能源項目，如太陽能、風能等，以降低對化石燃料的依賴，減少碳排放。

C. 鼓勵員工遠程工作

組織可以鼓勵員工遠程工作，以降低交通碳排放，並提高員工的工作效率和工作滿意度。

D. 優化物流和運輸

組織可以通過優化物流和運輸過程，例如採用更環保的運輸方式、減少運輸距離等，降低運輸過程中的碳排放。

E. 提倡循環經濟

組織可以採取循環經濟的理念，鼓勵產品回收和再利用，以減少生產過程中的碳排放和資源浪費。

通過上述措施，組織不僅可以提高溫室氣體管理計劃的成功率，還能夠提昇企業形象，為應對氣候變化做出積極貢獻。而在實施這些措施時，組織也需要保持與各部門和職位的緊密協作，透過實際行動也可讓全體員工明了企業為何要推行溫室氣體盤查與查證、減碳計畫等，讓環境永續成為企業的 DNA 之一，確保溫室氣體管理計劃可以有效實施和持續改進。進而推行更積極的作為，諸如綠色設計、綠色供應鏈、內部碳定價、發展碳封存技術等措施。