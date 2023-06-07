勢在必行的企業戰役 剖析溫室氣體查證

【文／黃泓嘉 圖片提供／達志影像】

世界變化之快，企業甫從適應疫情到疫後復甦的策略調整之中脫身，法規下的溫室氣體查證就又提上日程，件件都關乎到企業整體營運策略的調整。但因溫室氣體查證前期列管對象為碳排大戶（溫室氣體排放量達2.5萬公噸CO2e以上），導致許多企業知其然而不知其所以然，知道要進行溫室氣體盤查，卻不知道具體做什麼，又有何目的。

波士頓顧問公司(BCG)在2021年的全球企業碳盤查調查報告中，發現僅有1成企業有能力做到完整的溫室氣體盤查，意謂有9成企業無法釐清自家企業的溫室氣體排放量，更遑論制定減碳策略、ESG永續報告書，甚至最基本的節能減碳。

財團法人中國生產力中心查驗證辦公室高幸玉主任就指出，目前對企業最大困難就是溫室氣體盤查如何執行，而在《能力》雜誌805期〈溫室氣體盤查〉專題中，就盤查方法、類別、原則做深入淺出的解釋。本期接續溫室氣體盤查內容，介紹邊、源、算、報、查中最後一個步驟也就是查證，在盤完企業自身溫室氣體排放後還需獲得第三方機構的查證，才算是完整的溫室氣體盤查流程。

碳費徵收勢在必行

早一分準備多一分優勢

在全球共識下淨零碳排是每位地球公民必須執行的工作，首先就是大型企業與政府須帶頭前行。企業查證可說已進入勢在必行的階段，區別只是時間先後的順序。在國內2050淨零轉型政策下，環保署公告納管事業單位，須在時限內完成溫室氣體排放量盤查登錄；金管會也公告「上市櫃公司永續發展路徑圖」，前期要求資本額100億元以上、鋼鐵業及水泥業等上市櫃公司應於2024年完成查證。

在國外，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)要求進口商自2023年10月1日起，須開始每季提交進口商品直接與間接碳排量、原產地碳排價格等資訊；美國清潔競爭法案(CCA)也預計於2024年起開始徵收碳費。以歐盟CBAM規範來看，2026年開始支付碳關稅，將逐年取消免費配額，直至2034年的100%；而美國CCA則是以產業平均碳含量作為基線，2025年起每年下調2.5%基線，2029年起每年下調5%，對超過基線的碳排課徵碳費。

不管是國內法規與對外貿易限制下，前提都要先進行溫室氣體的盤查與查證，提交具公信力的查證資料，才有後續的碳費徵收。台灣為出口導向國家，美國、歐盟作為台灣第三與第四大出口國，且是世界第一與第三經濟體，其提出的碳費徵收機制可預見將影響各國。另一方面，顯而易見的碳費徵收標準隨時間逐漸加重，在同一條碳費標準下，企業越早進行盤查與查證，就能及早制定減碳策略，在出口貿易下提昇競爭優勢。

做中學，學中做

企業溫盤先做再改

面對不知從何開始盤查，企業可以先從下列幾點著手：

1.正視當前挑戰

歐盟碳關稅、國際供應鏈壓力、台灣碳費徵收機制等

2.了解溫盤前先備知識

ISO14064-1相關條文基本認識

3.掌握溫盤排放源涵蓋範疇

3大範疇×6大類別

4.學習溫盤5步驟

邊、源、算、報、查

5.建立正確觀念

溫室氣體盤查是危機或轉機，取決於企業應對的心態

在理解相關知識後，企業可就自身營運情況與急迫性，考慮導入顧問公司協助企業進行溫室氣體盤查機制建立，藉由做中學的方式進行企業調整，抑或派遣內部人員進行專業受訓，進而作為企業內部種子教官，一步步推行溫室氣體盤查，都是企業現今常見的作法。

除大企業需進行溫室氣體盤查，中小企業也須及早準備。據經濟部統計，全台登記的中小企業有154萬家，光是其中可能受供應鏈要求或需外銷歐盟而做碳盤查估約19萬家，涵蓋電子、紡織、運輸、食品、鋼鐵、金屬製品業等行業。面臨國內廠商查證需求將急速成長，原有的7家民間查驗機構量能勢必不足，加上多為國際查驗機構，費用上中小企業也難以承受，為因應此情形經濟部標準檢驗局另輔導包含中國生產力中心(CPC)在內的6家法人機構投入查證業務，預計在112年底將有18家民間與法人機構可投入查驗行列。

在淨零碳排這道新賽局中，或早或晚每家企業勢必都將參與其中，提前進行碳盤查預應碳費徵收，才是在減碳未來中能搶得先機的明智做法。對於資源有限的中小企業，經濟部也有一系列補助針對溫室氣體查證，企業可就自身需求進行評估規劃。

成立查驗證辦公室

提供全方位服務

執行查證業務自身的公正性至關重要，才能以第三方查驗機構的身分進行查證，查驗證辦公室雖隸屬於CPC但財務、辦公室卻是獨立於CPC之外，不以營利為目的之單位。高幸玉主任說道：「為讓公正性不受威脅，受CPC輔導溫室氣體相關企業，查驗證辦公室不應提供查證服務。」也有查證人員在過去3年內，曾輔導企業執行溫室氣體盤查等工作，或任職於該企業，亦不得進行該企業之查證工作等詳細規定，都是為確保辦公室查證業務的公正性。

另一方面，查證需求已成為企業所需，成立查驗證辦公室對致力於輔導企業轉型與永續發展的CPC來說，可以為企業提供全方位的服務，也是為企業指引前行方向。2023年可以說是台灣溫室氣體盤查啟動元年，碳排數據揭露從自願轉向強制，嚴格的法規即將上路，企業不再是選擇性進行，而是不得不進行溫室氣氣體盤查，提前以ISO準則進行組織溫室氣體查證，也有利於出口貿易時提交相關資料。

碳費年年增長

溫盤與查驗證成首要關鍵

從各國碳費徵收費用來看，提前實行溫室氣體查證並進行減碳工作是有利於企業降低被徵收的費用。根據在歐盟 CBAM 條例規範定價是基於歐盟碳排放交易體系 (EU ETS) 的碳價，2023年2月突破每公噸100歐元（約新台幣3,326元）；根據美國CCA法案碳費2024年初始價格為每公噸55美元（約新台幣1,700元），並每年以年通膨率加上5%作為價格漲幅；新加坡在2024年調漲為每公噸25新幣（約新台幣570元）。在出口貿易上可預見同產業企業，誰能減少越多碳排，誰就能取得競爭優勢。

另外企業內部碳定價也很驚人，微軟(Microsoft)2020年內部推行碳定價為15美元（約新台幣462元），且不只在企業內部也逐步推行至上下游供應鏈中；台達電2021年內部碳定價為300美元（約新台幣9,240元）。根據碳價高層委員會 (The High-Level Commission on Carbon Price) 估計，要符合《巴黎協定》的溫度目標，以經濟有效的方式減少排放，到2030年應為50—100美元／噸。

換句話說，不管是身處國際供應鏈抑或國內碳費徵收下，未來勢必會形成組織及產品都需要提出溫室氣體排放量數據以供檢核，而第一步首先就是從溫室氣體盤查與查證開始，雖然目前各國法規限制都還在調整階段，但這場減碳戰役卻是每家企業難以迴避的。