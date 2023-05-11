專屬部落的永續之旅 生命互相撞擊的心靈療癒

【文／黃泓嘉 圖片提供／高山森林基地】

當永續旅遊興起時，往部落望去就是他們千百年來的生活模式，高山森林基地重新定義部落旅遊，塑造心靈體驗之旅，讓前來的旅人與自然為友並找回自己。

當世界開始提倡ESG、實踐SDGs 進而達成世界永續，其實都是在破壞環境後想辦法找回自然的挽救之法。現在所興起的永續浪潮，其實就存在原鄉部落的日常生活中，全球80 億人口中5,000 多個原住民文化散布其中，他們與自然相處千百年，這種與居住地共存的本能其實就是永續的核心。不是原民部落該學習永續旅遊，反而是大眾該向原民學習與大自然共存的智慧。

原鄉部落自古以來的生活模式其實就是永續旅遊的體現。高山森林基地共同創辦人馬中原（小馬），講述其如何重新定義部落旅遊，藉由大量閱讀土地的記憶，理解文化傳承的脈絡，建構從出生到死亡的生命歷程，將海岸布農的歷史結晶轉譯成心靈成長的體驗，讓每位旅人從自然中找回自己。

重新定義部落旅遊 古老文化與生命的連結

「在這節奏迅速的世界，彷彿慢了一步就會被人超越淘汰，快速變動之中偷走了家庭關係、偷走了時間、偷走了自我。」小馬說道。在都市生存過的小馬察覺內心一直有填不滿的空洞，帶著疑惑小馬重返生養自己的故鄉並從部落旅遊開始做起，尋找答案。

起初開始的方式也是市場化的部落旅遊，東海岸潮間帶獨木舟、海邊森林裡的山林體驗，這些標籤帶來旅客與錢潮。「但當眼神沒有互動、內心沒有撞擊，對原鄉部落沒有造成任何改變。」小馬說道。部落傳承的危機仍在、內心的空洞也還在那裡。「部落旅遊該是什麼樣子？」小馬開始思索，部落旅遊不應該是旅行社的供應商，而是合作夥伴，其內容該由部落人自己來定義。

高山森林基地決定先拋開市場，從閱讀自己生長的土地「磯崎」開始，1933 年日本政府的移居政策，布農族丹社群族人從島嶼中心移居島之邊境成為海岸布農，在這與阿美、撒奇萊雅、噶瑪蘭、客家、閩南還有外省人七族共生，小馬決定追尋這段與自己生命有所連結的百年多元族群文化，並將之化為高山森林基地的部落旅遊養分。「要閱讀土地，但古老的文化如果與生命沒有連結，那只會被鎖在博物館裡」小馬說道。

高山森林基地找到了自己的根，以海岸布農為根基，講述從山到海的歷史文化；多元族群文化為枝葉，描繪族群如何共生共榮。

高山的永續旅遊模式 心靈成長體驗找回自己

在扎扎實實了解自身土地記憶後，高山森林基地定義自身3 個主軸，1. 走向海的冒險家、2. 海邊的新天地、3. 多元族群共生共榮，契合這百年來的海岸布農歷史，從島嶼心臟南投移居島之邊境花東縱谷，翻山越嶺追尋更好生活條件的冒險家；由山向海，第一個見海與移居的布農族群；7 族和諧共存，文化交融。

從主軸的歷史故事到生活場域，高山森林基地總結出冒險、生態、文化3 項結晶，但他們要強調的是「心靈成長體驗」，希望旅人通過部落，認識自然，找到自己。「原民與自然相處的能力與智慧，是現代社會中不可或缺的藥。」小馬認真說道。當現代社會快速成為主旋律，工作焦慮、生活緊張侵蝕每一分一秒，但部落的真善美，與自然和諧共存的技術與能力，能讓旅人慢下來、放鬆下來，真正的休息，找到自我。

當確立文化基礎，就是要把這些轉譯成實際行動，讓旅人能藉此了解這片土地。經過田野調查創造情境式體驗，高山森林基地其實是海岸布農族的最後一個遷徙點，在先人曾經生活過的遺址上，體驗他們的生活日常、活動場域、遊走他們賴以維生的獵場。打造沉浸式體驗，從百年歷史脈絡挑選情境，將大自然與故事相結合，如找獵人活動，以五感體驗交換老獵人的生命經驗智慧，力求能衝擊身體的感受體驗。

人與自然相處千年，自然本就在人心中，這片森林與其他森林沒有不同，但當原民的生命智慧融入其中，就賦予了不同意義。而高山森林基地的精神，是希望給自己留白與獨處的時間，發現內心的力量，這也呼應了高山森林基地時常提及的一句話：「在這片包含萬有生命的森林裡，你是自然，你是自己。」

分享文化為核心 與部落、自然成為朋友

都會旅遊建構在精緻服務，五星酒店、米其林餐廳，但部落旅遊是建構在分享文化，而分享文化建構在文化厚度上。「原鄉部落的永續旅遊是請你與部落做朋友」小馬說道。原民的家不是水泥大廈，而是空間場域，客廳是海洋、後院是山脈，原民分享自然給旅客，旅客與海洋、森林做朋友，當你與自然成為朋友，自然就會重視自然、保護自然。當部落的永續旅遊，分享的是經由厚度而來的文化，與旅客就越沒有距離，因為分享的不是服務，而是保存下來的環境與文化。

部落旅遊模式其實就是永續旅遊，當人們破壞後才想透過ESG、SGDs 找回自然，但原鄉部落一直都在裡面，要做的是讓部落永續模式傳播出去被人看見。觀光產業佔全球GDP大約10%，但造成的影響絕不只10%，而是滲透進其餘90% 的生活中，永續旅遊應該是積極性的行動「Going to Deep」，帶給旅人一些改變，如果高山森林基地的心靈體驗，能讓旅人從內心改變，那就能從10% 影響到其餘的90%。

「請重新給部落旅遊一個尊貴的身分！」小馬認真呼籲道。部落旅遊不再是過往的嘻笑打鬧表演，是建構在文化厚度為底蘊的產業，保有人與自然最和諧的相生依存模式，會給予強大的回饋，回到旅人、回到自然、也回到自己，這就是部落旅遊所講的永續。

找獵人的生命故事 雙向傳遞價值

高山森林基地特別用「找」來命名他們的產品，找獵人、找老鷹、找獵刀，「找」這個字是收攝回收的意思，通過找的過程身體可以回收感悟、心靈體驗、衝擊等回來。

像找獵人這項體驗，就是「進入海岸布農族崇敬的森林，引導你用身體與心，去看見與感覺，獲得老獵人的經驗智慧，讀懂森林萬物訊息，感受與自然彼此接受的喜悅。」旅人運用五感體驗與老獵人交換生命經驗智慧，接收大自然中，被轉譯的萬物訊息。

旅人通過走入古老的獵場、學習獵人技藝、矇眼走森林、模仿動物視角，細膩的環節設計，就像是觀看一部電影般的濃縮式體驗。

從獵人故事、獵場科學、獵人技藝再到練身練心，了解獵人生命中不是只有狩獵動物，還蘊含很多倫理教育，是一個老獵人一生的生命故事體驗。所以找獵人，最後是找誰？很多人體驗到最後是找尋自己。

找獵人濃縮了部落歷史、自然土地，也打開了參與者的眼睛。小馬提到帛琉大使也有來參加過體驗，最後也是感動落淚，帛琉一樣富有天然資源，但部落旅遊多了的是山的味道，與土地的互動記憶、生活的歷史脈絡都是味道的一部分。其實我們一生都在學習專業，學習越多卻越茫然，高山森林基地用找獵人的生命故事，衝撞我們的生命，旅人於是開始反思自身。

在高山森林基地的活動中，冒險是以人為目的，協助自我成長跟心靈療癒；文化則是文明智慧的延伸，學習跨界合作共生共榮；生態是引領人們重返自然，尊重人心與自然永續。

高山森林基地的網站上寫道：「我們傳遞在地文化與土地智慧的價值，旅人則獲得自己想要的療癒。」提煉自身的部落歷史、教導與自然共存的能力、帶給旅客心靈體驗，讓自然、部落、旅客3方受益，這是高山森林基地的永續旅遊之路。