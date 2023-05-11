從4大面向 在旅遊中實踐永續價值

【文／編輯部整理 資料來源／www.gstcouncil.org】

長期關注永續旅遊發展的非營利組織「全球永續旅遊委員會」(GSTC) 訂定了認證標準，包括針對飯店與旅行社的旅行業認證(GSTC Industry Criteria) 及旅遊目的地認證(GSTC Destinatuon Criteria) 等，從4 大面向提供永續旅遊準則，制定永續旅遊發展的參考起點。

2015年，聯合國發表「2030 永續發展議程」(2030 Sustainable Development Agenda)，擬定17 項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)，其中包含終結貧窮、永續城鄉、責任消費及生產、保育海洋生態等，在兼顧經濟成長、社會進步、環境保護等三大面向下，積極推展行動方案。如今全球旅遊市場，在歷經3 年多疫情的

影響後產業逐漸復甦，具韌性的永續旅遊成為發展趨勢。UNWTO 在2020 年所出版的《重啟旅遊產業的指南》即指出，「未來創新與永續將成為新常態」。

將旅遊目的地需求

作為未來旅遊產業新核心

面對此新常態，回看疫前10 年觀光產業大幅成長、遊客過多，對文化與環境造成的破壞，各國政府已紛紛著手與思考永續旅行的發展目標。像是芬蘭制定政策鼓勵旅行產業永續發展、帛琉制定嚴格法規對破壞環境與文化的遊客進行罰責等積極作為。

建立並管理全球永續旅遊標準的非營利組織「全球永續旅遊委員會」(Global Sustainable Tourism Council, GSTC)，在其制定永續旅遊目的地準則中，分為永續管理、社會經濟的永續發展、文化的永續發展、環境的永續發展4 大面向，作為永續認證的基礎、為致力永續發展的旅行目的地提供基本指南，同時幫助旅客辨識永續旅遊目的地，也作為政府與相關組織提供制定永續旅遊發展的參考起點，確保富有意義的永續旅遊準則能遍及全球。

GSTC 永續旅遊目的地準則4 大面向

依據「全球永續旅遊委員會」(GSTC) 的架構，無論是旅行目的地或旅行產業，永續旅行準則的架構分為4 大面向：

1.永續管理(Sustainable Management)

旅行目的地的永續經營管理。

指的是旅行中的各個面向皆能考量永續性，並建立管理體系保持追蹤、改善的永續管理。

2.社會與經濟利益(Social and Economic Beneﬁts)

在地社區的經濟利益最大化與負面影響最小化。

指的是社會與經濟利益指旅遊需支持當地社區發展，和促進在地經濟利益，並盡可能減少對社區的負面影響。

3.文化遺產(Cultural Heritage)

社區特色保護、遊客體驗、文化傳承效益最大化與負面影響最小化。

指在旅行中管理與推廣遊人保護地方文化遺產及文化遺產的呈現。

4.環境(Environment)

環境效益最大化與負面影響最小化。

指在旅行中節約資源、減少汙染並保護生物多樣性、生態系統和景觀多樣性。

◆關於旅遊目的地

UNWTO 針對旅遊目的地的定義，可以是全球任何區域與任何型式的旅遊目的地（如：都市、鄉村、山區、海岸或混合區），適用於大範圍目的地（如：大都市、區域），也適用於小規模目的地（如：國家公園、在地社區聚落等）。