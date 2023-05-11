敘事力就是你的超能力 說出打動人心的好故事

【文／黃泓嘉 圖片提供／everett collection】

在變動成為常態的時代，人際技能不變的重要性反而是解方，根據線上課程平台Coursera 的職場技能報告(Job Skills of 2023 Report)，2023 年10 大職場人際技能(Human Skills) 中敘事能力躍升至No.1。如何說好一個故事，一直是職場人向上爬的關鍵，具體如何做到，也許我們能從真人真事改編的影視作品中看出端倪，雖然其中有殞落也有成功，卻已勝過絕大多數人。

1 《新創大騙局》(The Dropout)

影集《新創大騙局》改編自矽谷最大新創騙局，由伊莉莎白．霍姆斯 (Elizabeth holomes)所創立的血液檢測公司 Theranos 瞠目結舌的真實故事。Theranos曾估值高達90億美元，美國總統拜登、甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)、媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch) 都是其投資者。

伊莉莎白沒有過硬的專業知識背景，卻有著講出完美故事的能力與人設 ── 特意訓練的低沉嗓音、肢體語言、邏輯思維、領導風範與最重要的無畏的膽量，加上史丹佛休學、改變世界的產品、女版賈伯斯這幾個標籤營造下，讓所有人深信她所描繪的藍圖「一滴血就能檢測數百種疾病」的概念所投錢。此種破壞性的創新醫療，不用將傳統針筒插入血管，只需一滴血、一片晶片就能檢測所有疾病，完美的故事性充滿魔力，捲入一位又一位投資者。

加上矽谷一直流傳著難以評斷的商業模式，靠著弄假直到成真的創業精神 (Fake it till you make it)，起初的賈伯斯推出的 iPhone、馬斯克的 SpaceX 公司都是成功案例，伊莉莎白初期靠此聲名大噪，《富比世》雜誌將伊莉莎白封為最年輕的女創業家，更讓她入選《時代雜誌》全球百大影響人物，但無法兌現創意的概念產品終究讓她殞落。

我們不是要學習伊莉莎白的欺騙手法，而是該學習其說故事的能力，從談吐、一舉一動，尤其是那大而無畏的膽量。憑著新創意就能大膽創業，在經驗豐富的董事會、投資人眼前侃侃而談，自信成為她能說服大眾的一件利器。

這是伊莉莎白引用虛擬人物的一句名言，她也視為真理而實踐，也是許多職場人無法向前的原因，嘗試與猶豫不決只會讓成果為零，但實做就一定會有成果，不管是成功抑或失敗。

假如謊言能多幾年才被拆穿，也許伊莉莎白真能沿襲矽谷模式「弄假成真」。以結果而論伊莉莎白是失敗的，但創業過程與個人敘事能力卻是值得作為案例學習，畢竟能被視為矽谷最大新創騙局，某方面來說也是對伊莉莎白說故事能力的最大肯定。

「做，或是不做。沒有嘗試。」——尤達(Yoda，《星際大戰》系列中的虛擬角色）

電影提問Q1

掌握說故事的能力，能為職場工作如虎添翼，但如何把握其中合法與合理的界線？是每個人都需要在心中權衡的重要問題。

2 《決勝女王》(Molly's Game)

電影《決勝女王》改編撲克女王茉莉．布魯 (Molly Bloom) 的真實經歷，描述一位能挑戰奧運的滑雪選手，搖身一變成為全美最大私人撲克賭局的策劃人。撲克女王的傳奇經歷令人神往；原是頂尖運動員在受傷退役後，因緣際會成為私人賭桌策劃人；爬至全美賭桌顛峰後又被FBI 與黑幫盯上，卻還是通過律師讓自己全身而退，為自己的傳奇人生贏斬獲一場又一場勝利。

人生雖常有低谷波折，她卻總能在挫折時迎難而上。在茉莉的牌桌上述說許多成功的故事，億萬富翁、好萊塢明星、頂尖運動員都為此而來，穩守公正性的賭局與堅持良心的底線，當你能把故事講到最後而不妥協，成功自然隨之而來。劇中茉莉說道：「在我的賭桌上，錢不是萬能，你買不到勝利，收買不了我，甚至買不到賭桌上的一席之位。」

要講好一個故事對許多人來說不是難事，難的是把故事化為現實並百分百實踐，如因難題或困境就對原有目標妥協，你的故事就打了折扣。

劇中茉莉被 FBI 調查，只要交出顧客名單就能全身而退、無罪開釋，但她堅持賭桌上的原則，也是她能打造全美最大賭桌的原因，不洩露顧客的資料，保住了自身名聲。

許多企劃提出時盡善盡美，只要執行成功不難成為躍昇之梯，但大部分歷經時間與困難後，時常偏離原有的目標，做出似是而非的東西，故事的效果自然打折甚至成為致命傷。就如同賭桌上常有人沖昏頭，劇中有一句話十分傳神：「我要贏回本金，是每位賭徒的最後遺言。」如果茉莉被紙醉金迷所迷惑，放棄自身所講的故事，那自然無法從奢靡與權力的賭桌中全身而退。

「成功，是歷經失敗卻從不曾失去熱忱。」 —— 邱吉爾(Winston Churchill)

電影提問Q2

一個好的故事能帶來好的開始，但如何讓故事不變質，卻需要講者去堅持心中的底線與理念。

3 《翻轉幸福》(Joy)

電影《翻轉幸福》改編自美國「魔術拖把」發明者喬伊．曼加諾 (Joy Mangano) 的真實故事，從一位單親媽媽一步步成為商界女王的奮鬥經歷，沒有家庭助力，有的只有媽媽、奶奶、2個年幼的孩子、不務正業的前夫、刻薄的老爸。沒人看好她，但喬伊確以積極的人生態度把握每次得知不易的機會，翻轉了自身命運。

尤其在發明魔術拖把後，銷售一直不如預期，轉機就在一次電視購物頻道銷售，第一次銷售主持人業績普通面臨破產，喬伊自告奮勇上台推銷，不到 30 分鐘，熱銷 1 萬 8,000 支，從此魔術拖把成了銷售奇蹟，喬伊出現的銷售時段，平均每小時創下 100 萬美元的業績。

與觀眾對答如流，示範時輕鬆自在，展現真誠活力，猶如與好朋友間的對話是她銷售成功的關鍵，聽她推銷猶如是好友的真心推薦，而當時「Call in」進來的觀眾也正是她的好朋友。喬伊把握了一次成功說好故事的機會，猶如藝術家安迪．沃荷 (Andy Warhol) 的名言：「每個人都有15 分鐘的時間成名」，把握住成名機會說好故事15 分鐘能成就你一輩子，如今喬伊的魔術拖把發展成為價值數十億美元的商業帝國。

喬伊的成功有著一點運氣，但絕大部分歸功於自身不向命運抱怨的人生心態，沒有雄厚資產、沒有傲人學歷，當零件商惡意哄抬價格、有人盜取專利、販售失利，面臨這些困境，他總是不向命運低頭，尋找各種資源，甚至親上火線販售，只要夢想能往前邁進一步，她甘之如飴。

喬伊講好的不只是魔術拖把這個故事，可以說她是先講好了自己的人生故事，魔術拖把只是附帶成功而已，不向命運低頭進而翻轉自身命運。

「邁向成功的旅程，總在失敗以後才真正開始。」—— 《翻轉幸福》

電影提問Q3

當翻轉的機會出現在眼前，通常無跡可尋，如果沒有完善的準備，對商品的認知、對自身的自信，你有辦法把握住講好這個故事嗎？