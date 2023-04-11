國立公共資訊圖書館 走進流動的知識之河 看見現代圖書館的新可能

【文／張名榕 攝影／莊震烽 圖片提供／國立公共資訊圖書館】

「尋找一座城市、閱讀似水流年」，引述潘冀聯合建築師事務所對「國立公共資訊圖書館」的描述作為開場，邀請讀者一起走進在地的生活場域，走讀他方的人文地景。全新專欄首篇，我們即造訪此台灣第一座數位文獻典藏與媒體傳播的圖書館。

座落台中市南區綠帶植栽間，國立公共資訊圖書館獨特的外型，凝聚往來民眾的目光。純白色龐大量體，以大甲溪、大肚溪為創意發想，呈現河水流動的波紋樣貌。帶狀窗戶鑲嵌其中，向外借光也借景，使室內室外都有宜人景致。入夜後，潔白燈光在黑暗中熠熠生輝，整座圖書館猶如一艘蓄勢待發的太空船，準備航向浩瀚的知識銀河。

百年軌跡圖書館

數位定錨整備啟航

國立公共資訊圖書館簡稱國資圖，最早可追溯至1923年日治時期的臺中州立圖書館，百年間歷經數次遷館及改名改制，最終由行政院經濟建設委員會核定朝「數位」發展，是台灣首座以數位為發展主軸的國家級公共圖書館，由潘冀聯合建築師事務所設計，動工於2009年，2011年落成並於隔年開始營運，另設有黎明、中興2座分館。

副館長賴忠勤表示，全台灣2,300萬人皆是國資圖服務對象，因此要考慮的面向十分廣泛，除了提供最核心的閱讀功能，也積極朝「REAL」的目標發展。REAL指的是滿足民眾「閱讀(Reading)、探索(Explore)、休閒(Recreation)、學習(Learning)」4大面向的需求，其中「休閒」是較為創新的定位。賴忠勤笑著補充：「國外的圖書館，常常被視為家與辦公室之外的第三空間，是家人朋友聚集的休憩地，西雅圖公共圖書館總館將大廳命名為Living Room就是很好的例子。」

突破限制創新落地

圖書館電子書服務先行者

以數位服務為發展重點的國資圖，肩負服務全民與引領地方圖書館的任務，擬定策略時向來勇於創新，賴忠勤舉例大約15年前，國外的電子書產業已發展出穩定的水準，圖書館也開始大量應用電子書庫，但國內的電子書產業剛開始萌芽，出版業對此興趣缺缺，不僅只有推出藏書不超過500本的小型電子書資料庫，也很少開放授權圖書館購買使用，成為圖書館提供電子書服務最大障礙。

「我們試著先建構自己的電子書服務平台系統，再發展出一套出版社可以接受及授權的計價模式，說服出版社與我們合作，想方設法突破各種限制。」當時和出版業者接觸後，發現出版社最擔心是將電子書賣給圖書館後，民眾都去借閱公共電子書，影響個人電子書或實體書的銷售量。國資圖團隊思考後，決定將電子書的借閱方式比照實體書籍，「假設購買3本授權電子書，就只能借給3個人，第4個人要借時就要預約等候有人『還書』，熱門的書我們就多買幾本授權。」賴忠勤說。

其次，國資圖以比實體書更高的價格購買電子書授權，提昇出版社的授權意願。保障書商權益，又能嘉惠讀者的做法，獲得成功的契機。

從2008年開始，越來越多出版社願意投入或授權圖書館電子書市場。協助國資圖建構電子書服務平台的廠商，也從中看到商業利基，持續發展相關技術，如今已成為知名的電子書平台系統業者。國資圖的努力不僅促進台灣電子書產業發展，相關經驗更成為全台其他圖書館發展數位館藏時的重要參考。

數位創新為主軸

全台獨創室內尋書導引

善用國家資源嘗試創新的例子，還有國資圖新總館甫開館時，引入的大型圖書分檢系統。

民眾只要將書本投入還書窗口，感應器就會自動掃描RFID的索書號條碼，進行還書與分類，書籍在輸送帶上快速傳送，最終落至特定的還書箱，再由館員推車放回原處，還書分類快速不出錯，大幅提昇效率也能節省人力，所有過程民眾都能透過透明玻璃一目瞭然，增添還書的趣味性，後續許多新成立的圖書館，也將分檢機列為採購設備參考。

國資圖也導入機器人。從運書機器人到具有陪伴、表演、對答功能的機器人，在舉辦活動使用時，相當受民眾的歡迎。館方人員也與鄉鎮市立圖書館分享相關經驗，提供地方圖書館評估是否提昇設備滿足民眾需求。儘管如此，賴忠勤坦言不是每次創新都能成功，「7、8年前3D列印非常熱門，許多國外圖書館都引進，我們也購入機器舉辦工作營，但沒多久熱潮就過去，只能當作一種嘗試與經驗。」賴忠勤苦笑著說。

國資圖導入機器人

提供多元閱讀體驗

創新的案例，還有「iLib Guider尋書導引」室內定位系統。只要下載App開啟藍芽，搜尋要找的書籍按下導引，App就如同Google Map，會按圖索驥把讀者精準導引至書籍所在位置，大幅提昇尋書效率，「尋書導引是利用物聯網技術，在館內廣設200多顆藍芽發射器(Beacon)，利用手機感應定位快速找到書籍，找到後還能利用App手機掃描借書，把查書、找書、借書功能三合一，是國內圖書館首創的系統。」賴忠勤自豪地說。

「iLib Guider尋書導引」行動化服務上線2年多來，因高度便利性飽受讀者喜愛，賴忠勤表示國資圖仍持續研究擴充App功能，目前已擴充應用於活動、導覽，甚至結合座位管理系統等，找出更多元的應用方式。如今，這套使用者友善的App已吸引許多圖書館前來取經，賴忠勤也期待越來越多單位導入此套系統，共同提昇全台圖書館的服務品質。

時代潮流快速更迭

圖書館與時俱進尋改變

2014年，全球圖書館界最具權威的專業組織，國際圖書館協會 (International Federation of Library Association and Institution, IFLA)將國資圖登錄為「此生必去的1001座圖書館」之一，是台灣首座登錄於名單的圖書館。

除了國際社會的肯定，國資圖在國內也是獲獎連連，包括教育部社會教育貢獻獎、行政院政府服務獎、iLib Guider尋書導引獲資訊月數位政府類的百大創新產品獎，以及圓夢繪本資料庫獲文化部數位出版類金鼎獎等，從建築、服務、產品、設備、人員、績效皆備受肯定，但國資圖團隊不為此自滿，而是兢兢業業追求更佳的服務品質。

「圖書館是持續成長的有機體，世界在變，圖書館也要隨時跟著變。」賴忠勤說，他指出圖書館服務必須因應環境變化，適時做出滾動式調整，並舉「參考館員」為例，在Google尚未普及的年代，如果有人來圖書館查資訊又不知道該看哪本書，就會詢問參考館員，由他們告知讀者該找哪種工具書，因此過往的地位十分崇高，如今大家找資料都會先Google，參考館員的重要性也幾乎日益低落，賴忠勤指出改變是很自然的事，唯有持續創新思考，適應環境變化，才能確保圖書館永續發展。

公共服務寶貴價值

人人皆能平等使用資源

對於國資圖的未來規劃，賴忠勤認為5年內，紙本閱讀仍是圖書館的核心，必須讓民眾更輕易地接觸到書籍，同時提昇實體服務品質，在數位資源部分，則會擴大其他地區及特定族群的服務。例如，近期將購買適合高中以下年級的電子書，並與教育部教育雲跨平台整合，讓國高中小學生能透過教育雲閱覽電子書，使學生畢業後，順利銜接到公共圖書館終身學習的階段，同時藉由「數位資源推廣小組」至全台各地宣傳，讓更多人認識，進一步應用國資圖的豐富資源。

最後，賴忠勤堅信公共圖書館不僅是提供資源的空間，更是照顧弱勢，實現社會公義的重要場域，他曾經遇過3名青少年兄弟，疑似因家境清寒加上輕微智能障礙，身上經常散發異味，每次來圖書館都會遭民眾投訴，但他堅持只要3兄弟不違規，就有使用圖書館的權利，也交代館員把他們安排在較角落的位置，顧及其他民眾權益，也讓3兄弟能更自在地操作電腦，人人皆能平等使用資源，就是公共服務最寶貴的價值。