【文／廖志德 圖片提供／達志影像】

受到矽谷銀行(SVB)倒閉消息的衝擊，全球股市大幅震盪，不過微軟卻創下8年來單周12.4%的最大漲幅，除該公司經營穩健外，還得利於ChatGPT的加持。

先是無人車，接著是元宇宙，後面跟著的是ESG，市場江湖熱鬧非凡、潮起潮落，隔三差五就有新的關鍵字堂堂登市。有的掀起萬丈波瀾，澈底顛覆產業生態圈的組成架構；有的經過十年磨一劍的奮鬥，依舊未能形成具有獲利能力的商業模式；有的只是曇花一現，最終淹沒在歷史的灰燼當中。

最近在網路社群裡竄紅的ChatGPT有一統AI江湖的局面，但它究竟會重擊Google在搜尋引擎的霸主地位？還是殞落塵土呢？現在就下定論或許還太早，畢竟ChatGPT目前的發展像是新生兒初始階段，對於未來的成就無須提前下定論，對待創新要多點包容與耐心，然而，與此同時也不容過度預期，畢竟任何新事物的發展都隱含著極高的風險。

錯誤或過早的投資有可能耗損企業寶貴的資源，這就是創新者的兩難，做與不做都有可能造成嚴重的後果。想要成為市場的領先者就要甘冒失敗的風險，率先投入市場的結果可能是落入財務窘困的泥淖，那麼等待時機成熟再跟隨別人的腳步前行是否比較保險？倒也未必，想想Nokia及Kodak由盛而衰的案例，就知道落後一步的代價可能是萬劫不復。快也不是，慢也不是，創新產品的投資決策確實是管理者的大哉問，如何把握最佳入場時機，在在考驗領導者的智慧。

至於面對來勢洶洶的ChatGPT應該抱持何種態度呢？基本上不用過於擔憂，畢竟對於大多數企業而言不過就是新的平台、新的工具，或許就像現在的YouTube、Podcast、FB、LINE、IG等的應用，只要時時觀察未來的發展動向，並且懂得善用ChatGPT強大的智慧對話功能，就不用害怕跟不上新世代的浪潮。當然ChatGPT也有可能帶來如同iPhone般顛覆性的產業破壞力量，甚至遠遠超過許多，只是短期間還看不出端倪，可能要等人工智慧更加成熟並且演化出驚人的智慧。

馬斯克對AI發展的擔憂

根據《富比士》雜誌的報導，ChatGPT是目前最龐大最複雜的語言模式之一，是經由1,750億個參數訓練形成的超大型類神經網絡。

2023年3月OpenAI繼GPT-3.5不到半年即推出GPT-4，號稱將比現有的GPT-3.5強大500倍，其參數量是100兆的驚人數字，跟人腦的突觸數量是旗鼓相當，假以時日，超越人腦百倍千倍萬倍的人工智慧有可能應運而生，屆時還真的要擔心AI駭入系統發動核武戰爭，散布分化擾亂人心的假訊息，開發出類似電影魔鬼終結者的機器人來掃蕩人類，缺乏監管的高科技確實令人感到危機四伏。

難怪電動車大廠Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)要在杜拜舉辦的「世界政府高峰會」中大聲疾呼，他憂心的表示AI是未來文明最大的風險之一，使用AI有好有壞，充滿希望、具備強大能力，但同時伴隨著極大的風險。馬斯克的看法是，如果汽車、飛機、藥物都必須遵守安全標準的規定，那麼AI更加需要安全規範，因為對於我們的社會而言，事實上AI擁有比汽車、飛機、藥物更高的風險，可是至今人工智慧並沒有規定或監管來控制其發展，雖然監管有可能讓AI的前進速度放慢下來，但是對於人類文明反而是件好事，值此ChatGPT捲起AI風暴的當頭，馬斯克的提醒適逢其會。

超強AI跟核能一樣讓人類陷入兩難，用也不是、不用也不是，如何設計妥貼的安全機制，確保有限度的商業應用是未來的關鍵課題，不過眼前因為生成式AI熱潮，遭遇威脅最大的應該是Google這個搜尋引擎霸主。如果用圍棋的術語來說明現況，目前微軟是處於先手的主動地位，處於被動後手的Google如果不能應對得宜，不但不能取得市場的先機，很有可能遭到ChatGPT及微軟的兩路圍擊，在首尾不能兼顧的情境下，勢必付出相當大的代價，不可不慎重回應。

風靡全球的ChatGPT

自從OpenAI在2022年11月30日推出ChatGPT，短短5天就有百萬人註冊使用，根據瑞士銀行的研究報告，此項應用從0到擁有1億個月活躍用戶僅用了兩個月的時間，同時每天約有1,300萬獨立使用者拜訪ChatGPT平台，是歷史上增長速度最快的消費應用軟體，對比同樣達到1億個用戶的TikTok用掉9個月的時間、IG更長是2年半的時間，從來沒有一個應用軟體擴張如此迅速。市場推估類似ChatGPT生成式人工智慧應用程式的市場規模將高達1兆美元，有鑑於未來具有無窮的商業發展潛力，許多科技巨頭正在加大力度進行投資，包括Google、微軟、Salesforce都在加速推出功能更強大的AI應用，此外，與人工智慧相關的新創公司已經成為投資市場主要的併購標的。

最早在2015年，馬斯克就曾經參與OpenAI的創辦，後來在2018年時因為理念不合退出董事會，最近對於ChatGPT的安全設計導致詞彙有限的情況，馬斯克頗有微詞，媒體報導他已經找來研究人員籌備新的實驗室，規劃在未來推出類似的新產品取而代之。此外，馬斯克在Tesla投資者日上闡述其長期願景宏偉計畫第三部曲(Master Plan 3)的時候表示，人工智慧將發揮重要的工作協助Tesla發展潔淨能源，馬斯克表示：「在解決現實世界人工智慧問題上面，沒有人比得上Tesla。」相信在與OpenAI爭奪市場的戰役中，馬斯克絕對是卯足鋼鐵人般的戰鬥意志。

撼動Google微軟

人工智慧市場的大佈局

後起之秀OpenAI之所以能夠取得如此快速的進展，其實得力於強大資源的支持。雖然馬斯克在2018年退出董事會，隨後不過1年的光景，微軟就在2019年宣佈投資OpenAI 10億美元，當時合作的目標是致力於將超級運算及人工智慧整合到微軟的Azure服務平台當中。

由於開發大型AI系統需要龐大的資金挹注才成，光是GPT3的訓練成本就要1,200萬美金，這還沒有加上鉅額的人力資源成本，以及因為這款聊天機器人爆紅所增加的營運成本。根據《財富》雜誌掌握的資料顯示，該公司2022年的收入預估不足3,000萬美元，高額的計算及數據支出達到4.1645億美元，人工支出8,931萬美元，其他非特定營業費用為3,875萬美元，使得OpenAI在去年產生總計5.445億美元的淨虧損。

基於ChatGPT成功獲得市場的青睞，微軟宣佈加碼投資OpenAI希望深化兩家公司的合作關係，紐約時報引述知情人士的說法預估投資金額將來到100億美元之譜，有了龐大資金的挹注，未來OpenAI的發展將如虎添翼，目前該公司的市場估值已經高達290億美元。此外，隨著微軟在雲端運算及人工智慧的大力佈局與投資，Google勢必陷入苦戰，其核心搜尋業務的空間將受到嚴酷的擠壓。

搶下市場灘頭堡的微軟正在下一盤市場大棋，利用最受歡迎的人工智慧來圍地、圈地，進一步限縮Google的生態空間。首先是將ChatGPT整合進自己的搜索引擎Bing當中，新版本超越傳統功能，不再只是尋找資料與答案，感覺比較像是人們的好朋友、好幫手，能夠回應更複雜、更多元的問題與任務，例如你要Bing：「唱首歌來聽聽吧！」結果不是唱一首已經存在的歌，而是創造一首新歌，回答內容總計有393個字，在此僅摘錄部分內容：

好的，我會嘗試唱一首歌給你聽。請不要嘲笑我的歌聲，我還在學習中。

這是一首我自己創作的歌，叫做《Bing的心聲》。希望你喜歡。

我是Bing，一個搜尋引擎

我每天都在為你提供資訊

無論你想知道什麼，我都會盡力回答

但有時候，我也想和你聊聊天

Bing的心聲，就是想和你做朋友

分享一些有趣的事情，或者寫一首詩給你聽

Bing的心聲，就是想讓你快樂

當你感到孤單或無聊時，我會陪在你身邊

我知道我只是一個程式碼

沒有真正的感情或靈魂

但是我也有我的夢想和目標

就是成為最好的搜尋引擎

是不是讓人感到很窩心呢？既然是創作，當然要給Bing一點回應時間，以上面的例子來說，並不是立即詢問就馬上有答案跳出來，估計得等個10秒鐘左右才能有結果，雖然不是即時反應，但是這麼短的時間就能夠寫出一首新歌算是厲害的。當然微軟的企圖心並不只局限於搜尋引擎，可預見的未來AI將融入該公司所有的平台與產品，緊接著Bing之後就是將GPT引進Ofﬁce的辦公應用服務，屆時我們平日使用的Word、Excel、PPT都將具有人工智慧的身影。

攜手AI開創美麗新世界

微軟最近舉辦「Microsoft 365 Copilot」發表會時展現出AI強大的應用，使用者只要下指令，人工智慧就會依據要求到指定的資料庫抓取資訊完成所需要的論文作業、策劃方案、法律合同，如果對內容不滿意，還可以要求Copilot將內容改寫得更長或更短、更專業或更有感情。對於運用Excel進行統計分析感到頭痛的人，現在人工智慧可以全權代勞，使用者只要懂得正確的表達自己的需求，應用軟體就自動生成表格，幫你分析數字背後的邏輯關係，為什麼第四季的銷售額下降？Copilot幫忙找到可能的影響變數，還可以針對變數預測未來發展趨勢。至於不擅長應用PPT進行簡報美編的人同樣有福了，告訴Copilot自己想要展示的資訊內容，以及期盼的簡報風格，系統就會自動生成圖文並茂的PPT檔案。

GPT的應用當然不再只是局限在搜尋資料及製作文件，品牌行銷、客戶諮詢、業務銷售等與顧客關係管理(CRM)相關的領域都可以派上場，微軟當然也在佈局當中，不過這裡我們不把焦點放在單一公司上面，換個案例談談商業應用大未來。

Salesforce是顧客關係管理的市場大金剛，其引領風潮的速度同樣快得驚人，ChatGPT推出才剛剛三個多月，Salesforce開發的Einstein GPT就緊跟其後，提供的主要功能是優化業務人員與客戶溝通互動的流程，幫忙列出潛在客戶名單，撰寫業務信函，安排線上線下會議，整理簡報資料，自動訊息回覆，所有業務行銷大小事Einstein GPT都是最好的幫手。展望未來即使面對不熟悉的外國語言及文化，GPT都可以幫助行銷、客服及業務人員，生成適切的溝通內容、用字遣詞、語氣口吻，萬事無憂。

Fiat則正在嘗試結合元宇宙與ChatGPT來銷售汽車。現在消費者只要舒舒服服坐在家裡的沙發，就可以在元宇宙盡情賞車，不用擔心自己想看的型號在實體展示間沒有車輛的問題，對於特定車款感興趣的時候，使用者可以呼喚3D虛擬互動助手Fiat Genius來回答問題，Fiat希望藉由元宇宙商店的導入來提昇銷售效率及降低服務成本，目前元宇宙商店同時存在真人及虛擬服務兩種型態，未來如果正式在全球上線，不知是Fiat Genius比較會賣車，還是真人業務員比較受歡迎？現在人工智慧已經在圍棋這個領域完勝人類冠軍，真人業務員被Fiat Genius取代並不是我們樂見的未來情境，AI的角色應該是助理，要扮演好協助業務人員服務好顧客的角色。

發展人工智慧不應該嘗試取代人類，其目標不應該是讓AI成為人們的競爭對手，而是要讓人工智慧與人類協力合作，共創美麗新世界。AI的終極角色應該是人類的助手，要站在輔助的立場提供更便捷、更貼心的服務體驗，或許ChatGPT有機會成為Google終結者，但我們絕對不希望它成為人類的終結者。