台新金控：ESG與EPS須貼合客戶 全員綠領培訓計畫

【採訪撰文／黃泓嘉 攝影／莊震烽】

翻開台新金控的永續發展史，可以驚訝的發現早在2008年即推出台灣第一張以減碳為訴求的環保信用卡Green Life，以「你辦卡，我種樹」，用實際造林行動幫助地球對抗全球暖化。永續腳步一步步邁進，從無紙化、流程改善；接軌國際永續投資趨勢，入選道瓊永續指數(DJSI)；到積極響應永續倡議，氣候相關財務揭露(TCFD)、赤道原則(EP)等，如今台新想將永續轉為內部流淌的DNA，讓永續成為一種認知，成為自然而然下意識的考量。

企業應有認知

環境不再無價

企業為何要重視ESG，以往的企業社會責任CSR，是企業在發展同時顧及道德規範、在地社區、環境保育的廣泛概念，但ESG卻是從環境、社會、公司治理3方面實踐企業永續發展的衡量指標，ESG的成功與否決定了企業競爭力的強弱，越強自然就越受投資者、消費者的喜愛，尤其在面臨全球暖化的警鐘倒數，E(Environment)備受各界關注的現在。

台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇博士就提及，如今金管會在年度金融檢查時會對永續作為進行查核，金融業必須提供哪些投資是因為永續考量，像台新就曾因為企業溫室氣體排放，而拒絕其14億的申貸案。當企業不重視ESG，在投資面也會漸漸的處於被動。

以往在投融資或是企業在發展時，只會考量收益高低而不會考量碳排，就會產生公共財的悲劇。如同美國生態學者哈定(Garrett Hardin)所說「草原的悲劇」(Tragedy of the Commons)，當有一片草原，一群牧羊人讓羊群吃草賺錢，但如果不控制羊群數量，最終草原成為荒漠，牧羊人與羊群也不知所蹤的悲劇。

如今的碳費／碳關稅也是同樣道理，就是為了預防地球（草原）的消失，讓空氣（公共財）是有價而不再是無價的，將許多原本的隱形成本(Implicit Cost) 量化，才能有效遏止無盡的利益擴張。而金融產業就被政府寄予厚望，擔當領頭羊角色，透過投融資的直接與間接影響，促成企業推行減碳。但對金融業的課題就是如何領頭，怎麼清楚前方不是懸崖？「我們就需要建置碳的資料庫，畢竟沒有資料就沒有方向，沒有方向就無法領頭。」李鎮宇博士表示。

先有數據才有管理

建置碳盤查資料庫

如今企業最迫切的議題碳盤查，將排放源分為3大範疇，對於金融業來說範疇1、2佔比稀少大約0.5%到5%，台新的佔比則是2.5%。在範疇1、2在台新永續辦公室、行政總務、人資長期推動下，已經相當完善，1年要花費多少電量、燃油，背後的碳排噸數已經算得清清楚楚，而綠電的導入也規劃好路徑圖，訂定好2030達成100%辦公室據點淨零排放、2050年全面淨零的時程與每年取代率。

將自身做到完善，但台新還有97.5%都屬於範疇3其他間接排放（也就是投融資的客戶），如何去協助客戶減少碳排，首先得建置一個完整的碳排資料庫。「管理大師常講到，要做到確實管理，但當沒有數字就沒有管理，就如同管理體重你需要每天測量體重、體脂等。」李鎮宇博士表示。

現在碳排放的數據大部分都來自國外，但台灣有許多隱形冠軍在生產零組件、設備等方面，做到世界第一的規模，很難跟國外有類似產業參照。比如一家專做機殼的產業，在市場上找尋到相似大公司，但機殼可能只佔它營收的極小部分，台新就得從他的財報裡拆解分析，將它的碳排估算出來。

因應台灣產業鏈的特殊性，台新與資料庫公司、會計師事務所合作，整合出對應台灣產業的碳資料庫。當有實際數據，對你後續的投融資才有參照，知道這家企業碳排的影響輪廓會是如何，才能評估投融資合不合算，符合綠色金融的未來。「畢竟客戶的碳排，就是我們的範疇3，當客戶減量我們也才減量。」李鎮宇博士表示。

漸進式培訓計畫

為實現企業ESG永續與協助客戶、投融資審查等，台新希望從高層到MA乃至每位員工都能成為綠領人才，已先期規劃4波的人才培育。

第1波：在計算範疇1、2的相關人員，永續辦公室、行政總務、人資等部門。

第2波：風控部門人員，面對現今氣候風險急遽升高，需評估可能的損失。

第3波：投融資人員，評估投資產業的污染性，例如：煤炭開採、油沙掘井、極地能源探勘等，對環境破壞極大的產業就需要避免投資。

第4波：個人金融人員，希望做到與客戶共同成長，一起達成ESG目標。

當然要完成這項目標，可得依靠完整的學習規劃，台新也制定短中長期的發展路徑：

1.基礎培養

在台新人資網站上就有許多學習資源，諸如SDGs、TCFD介紹的基本知識，例如：佔據碳排最高的是電力，約佔據4成；製造業有3成碳排來自載具；零碳排與完全淨零的差異；溫室氣體中除二氧化碳，氫氟化物汙染性更高。

2.輪調機制

各單位派遣人員到永續辦公室輪調，實際參與永續報告書的撰寫與資料蒐集、碳盤查資料庫的維護，將ESG永續知識實際應用，從「做中學、學中做」檢驗學習內容。

3.內部授課

碳盤查是一門專業學問，台新難以憑自身培訓專業人員，所以與外部專業顧問合作，像是建立內部碳定價機制，協助投融資人員在投資案上除了收益評估，會產生多少碳排也要計算清楚。也成立線上學習平台「台新大學」，將永續發展與環境的議題及案例，融入各項學習課程如創新思維、團隊合作、溝通技巧等共通課程，以及數位轉型跨領域專業課程，協助傳統專業人才綠領轉型，讓綠色技能成為工作必備能力。

4.外部受訓

提供業務上有個別需求或想持續深造碳盤查相關知識同仁，提供公費補助、額外休假等獎勵性措施，例如：法金業務人員在審查投資案時，需懂得產業的實際排放源、汚染係數、溫室氣體排放量的計算公式，才能全方位了解現狀。

ESG與EPS貼合

企業長存之道

台新如今在新人晉用時，也希望每位儲備幹部MA同時是永續人才，除規劃學習不同組別的專業課程外，也會設計儲備菁英至永續辦公室的輪調機制，在學習同時給出一個課題作為期末報告，以此評估永續的學習成效。

李鎮宇博士提及，永續辦公室曾經出題給MA，「就你觀察在碳盤查資料庫裡，最不足的是哪一塊，又建議如何補全」，而我們也真的採納他的建議。這位MA發現台灣公司規模與國外相比很小，用國外數據來推算國內產業的碳排，數據會嚴重失真（低估），因為國外已有規模經濟，每單位的碳排是較低的，於是他提出根據產業大中小規模回推關係係數，我們評估可行就大量蒐集數據資料來完成碳盤查資料庫的完善。

在學習成效的評估上，台新沒有一個固定的量表可供評量，但通過實際操作與設想，將學習到的知識應用，更能審視自身學習狀況。

除了在自身實作與投融資影響企業達成ESG，台新業務也有著重於個人金融，希望客戶也能一同實踐ESG，例如：在各分行前設置UBike站點與Gogoro換電站，也與Gogoro發行聯名卡，都是為了降低在碳排中佔據多數的載具排放，一起號召客戶愛護地球。

「但企業在推行ESG也必須與EPS取得平衡，不能是長短腳的情形！」李鎮宇博士表示。如果盲目投資，就如同美國矽谷銀行(Silion Valley Bank)倒閉一樣，所以台新的ESG是有方向性的，是與營運方向貼合，是符合客戶需求的。例如：台新在今年6月將舉辦「永續淨零電力高峰論壇」，探討與電力產業加速轉型相關的議題，就是為客戶設想所舉辦，期望對佔據碳排比4成的電力問題，進行產業轉型與投資討論。

達成全員綠領

不是擴張專責單位

台新目標將達成全員綠領，將ESG永續的DNA建立在每位員工之中，要怎麼完成從實際面來說，李鎮宇博士強調：「不是把永續辦公室這樣的單位無限擴張。」而是把永續辦公室當作培養種子教官的種子教官，透過輪調、政策推廣、學習課程擴散種子教官到各單位、各分公司。

例如，台新金控編製永續報告書進入第10本，如今金管會要求證券、銀行、壽險也需要編列各自的永續報告書，不是每家都成立專門的永續辦公室，而是透過輪調來擴散種子。而像銀行編列邏輯與金控不同，更偏向業務執行面上，此時再根據實際情況調整。

另外就是心態(Mindset)的改變，當一個人心態改變做事自然就會順利，當員工心裡有對地球環境的熱愛，在推動綠領相關政策時，就越能接受。李鎮宇博士提到，「他曾參加同事婚禮，新郎送了每人一塊肥皂，並說他在衝浪時發現珊瑚都死了，查資料後才意識到台灣排了太多磷到海洋裡，所以送這塊無磷肥皂，希望大家愛護海洋環境。」當ESG永續概念根植人心後，不只在業務推動上，甚至在日常生活中都能看見為永續著想的一舉一動。