將永續長納入決策圈 有效提昇企業收益

【文／張名榕 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

當ESG成為企業標準配備，環境對策成為必須納入營運風險規劃的一環，永續長的角色，也一躍進入企業決策高層與大眾眼中，而 ESG規劃得宜，也能使企業收益與抗風險能力提昇。

隨著ESG成為國際重視的議題，企業對「綠領人才」的需求大幅增長，自2004年Linda Fisher接受美國知名化學公司杜邦(DuPont)聘請，成為全球第一位「永續長」(Chief Sustainability Ofﬁcer, CSO) 之後，設立CSO的公司如雨後春筍般興起。2020年，星巴克、通用汽車、惠普等31間大型上市公司都設立了「永續長」，2016至2021年，全球的CSO人數更增加了3倍之多。

將永續納入經營理念

H&M創下高收益

永續長能為企業做什麼？首先，他必須在儘量不損及收益的情況下，擬定並執行永續相關的政策與措施，這些措施包括回收政策、能源政策、廢棄物處理、減輕污染、降低碳排及保護資源等，有時還包括員工福利及職場安全。要達成以上目標，CSO必須對全公司的部門暸若指掌，並為其訂定相關規範，此外，CSO肩負教育員工、股東、社會大眾永續發展的責任，也必須將自家企業付出的努力與成果，透過媒體或廣告宣傳出去。

永續人才招募顧問公司WeinrebGroup針對70多位CSO調查所做的最新報告《2023 Weinreb Group Chief Sustainability Ofﬁcer Report》指出，過去的CSO下決策必須向CEO報告，如今有越來越多CSO是直接向董事會報告，高達99%的CSO表示他們與董事會關係非常緊密。此外，76%的CSO身兼企業內部的管理高層，相較於12年前的41%，CSO在企業內部的重要性可說是突飛猛進。

最經典的案例，Helena Helmersson在2020年榮升H&M集團執行長，在此之前他是H&M的CSO，H&M也是首間將CSO擢升為CEO的國際大品牌，這項創舉也成為CSO越來越受企業重視的象徵。當上CEO前，Helena已在H&M永續部門工作5年，他表示H&M將永續政策納入經營理念後，不僅加快公司轉型，更在2019年創下18億美金的高收益，外界認為這或許也是他躍身CEO的主因。

永續長聘用與否

評估企業ESG決心

《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 評論則指出，過往CSO的定位是科技專家，只要幫助企業計算、減少碳足跡即可，時至今日，CSO搖身一變，已成為領導公司永續發展與企業轉型不可或缺的重要角色。

世界經濟論壇(World Economic Forum)指出，若企業聘用CSO並將其納入核心決策團隊中，會有3大好處，包括增加公司收益、提昇企業形象，也更能吸引優秀人才。ESG學者ThomasSinger認為，如果企業有完善的永續政策，即使經濟局勢不佳，仍然可以表現出色，前提是CSO必須與董事會密切合作、訂定明確的ESG目標，同時在企業內部培養良好的永續文化，這些都需要長時間的運籌帷幄。

比起政府，有超過76%的民眾，更期待大企業為減緩氣候變遷做出具體貢獻，許多投資人在投資前，也會考量企業是否已將ESG納入經營理念，CSO正猶如一個象徵，將一定程度影響企業形象。此外，在HP2019年對員工做的永續政策調查中，發現有46%的員工深信，最傑出的人才只願意待在有永續政策的公司，如果員工認定自家公司推動ESG很出色，96%的人會願意推薦自家公司給外部人才。

除了CSO，其他類型綠領人才的行情也水漲船高，Fast Company報導指出，全球有將近1/4的工作受氣候變遷的威脅，可能會消失或減少，但危機也是轉機，全球企業在2050年前將會需要高達3億名綠領人才，預估將帶動新一波產業發展。

永續長人才策略

綠領即戰力vs內部T型人才

新興綠領人才包括「氣候變遷分析師」(Climate Change Analyst)，他們會透過大氣科學、物理學與化學，建立地球氣候的變化模型，氣候變遷分析師通常會與氣象學家、海洋學家等合作，協助企業預測氣候變遷對產業或公司營運的衝擊，協助擬定策略以減少損失。

碳管理師(Carbon Auditor) 也是近年的熱門職位，他必須精準計算企業的碳排放量，查出排放源頭，再擬定出有效的減碳政策，而類似的職位也與日俱增，知名跨國會計公司安侯建業(KPMG)在2020年為自家一套新的氣候會計系統申請專利，並由公司的溫室效應與能源管理師(Greenhouse and Energy Auditor)開始為企業提供碳足跡計算與管理的服務。

上述的綠領人才都是CSO大力招手的對象，許多CSO都會積極建立自己的團隊，全球最大工業房地產公司Prologis的CSO Susan Uthayakumar，就傾向挖角有豐富經驗的綠領人才，為自家公司打造強大即戰力，他的團隊成員包括電網系統、再生能源、ESG簡報專家以及碳審計師等。

Tara Hemmer的做法則略有差異，身為美國廢棄物管理公司(Waste Management, WM)的CSO，他認為要與全球企業競爭優異的綠領人才難度極高，因此他採用「交叉訓練法」，積極向外求才，對內也開設永續課程對原有的員工做企業訓練，培養更多的T型人才。

尋覓優異的綠領人才絕非易事，CSO要面臨的挑戰還不止於此，傳染病、戰爭、能源危機，還有從未停止的氣候變遷都是棘手難題，此外，ESG的定義與標準仍在持續變動，新科技的發展與股東的要求也日新月異，要做到符合法規與社會期待，同時又不能落入漂綠的陷阱，CSO必須步步為營，不僅要有綜觀全局的智慧、運籌帷幄的策略，更要時刻保持敏捷精神，以開放的心胸帶領企業，才能在維持收益與永續經營之間取得最佳平衡。