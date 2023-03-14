貓谷空間美學坊：貓的報恩外一章 貓谷奇遇記

看過動畫電影《貓的報恩》或知名舞台劇《貓》，一定對生動活潑的喵星人印象深刻。位於新店的貓谷空間美學坊就能近距離接觸60 餘隻靈動非常的喵星人，與貓咪們共度悠閒的美好時光。

歡迎光臨喵星人的世界！

由貨櫃屋搭建而成的貓谷是全台最多不同品種貓咪與數量的貓咪休閒空間，站在門口就能看見獨特的造型樹藤，入內更是讓人眼睛為之一亮，透過各式樹枝、藤蔓營造出獨特的空間美學，60 餘隻貓咪毫不怕生地漫遊其中，霸氣外洩！

每一隻貓脖子上都掛著名牌，有皮卡丘、皇上、紅中、聖代⋯⋯，很有誤闖「喵村」的錯覺；這頭牆面木樁上有兩隻喵星人一言不合正在打架，那頭樹枝上有貓咪一時腳滑差點掉下木枝⋯⋯，喵叫聲此起彼落。當貓谷創辦人麥又仁開口一句：「孩子們⋯⋯」，分散各處的貓咪們爭先恐後往同一個方向奔跑聚集，盛況空前，彷彿置身電影《貓的報恩》！

麥又仁是愛貓人士，家中及貓谷飼養約100 隻貓咪，他發現許多流浪貓沒有安定之所，除了被愛媽撿到或有幸被飼養，收留在動物之家的貓咪居住環境不是太好，所以去年他以貨櫃屋搭成如今的貓谷，養育一定數量的流浪貓，讓牠們有一個溫暖的家，不用擔驚受怕。

室內設計的概念來自於電影《阿凡達》，仿照納美人居住的星球與樹巢，打造阿凡達喵星人的天堂。在這裡晃悠的貓咪不只是流浪貓，還有麥又仁自己飼養的貓咪，品種各異，每一隻貓咪看來都頭好壯壯，乾淨健康，可見受到悉心照料。除了空間寬敞，這裡還配備醫療隔離空間，與獸醫師長期配合，定期為貓咪們健康檢查。

除了認養動保處的流浪貓等公益合作，麥又仁坦言，飼養60 餘隻貓咪所費不貲，所以他希望將此處打造成貓咪的安居之所，同時開放愛貓人士入園，享受被喵星人蹭、擼貓、吸貓的樂趣之餘，透過入園每人消費500 元( 含餐費) 的收入，部分用來做公益，部分用來贊助飼養費。貓谷空間美學坊採預約制，準確控管來客數與時間，每次入園人數約25 人，完全不需擔心人擠人的問題，也不用擔心人太多而影響貓咪的情緒，可以極大程度地保護訪客或貓咪共享安寧與平靜時光。

美學設計為品牌加值 貓明星們搶當主角

貓谷空間美學坊成立於2021 年5 月，持續成長中，已有許多媒體、部落客與社群平台主動推廣，不缺知名度，但在場域與客戶管理聯繫上有待優化，也需要開發新商品。加入中小企業處服務優化與特色加值計畫後，輔導單位財團法人印刷創新科技研究發展中心為貓谷空間美學坊打造新的品牌定位與營運方向，並規劃品牌形象提昇、新商品開發與導入數位加值應用等目標為品牌加分。

首先，輔導單位設計一份較具質感的菜單取代原來的單張菜單，更符合目前的品牌形象。至於菜色，麥又仁笑說，未來打算將貓砂充作木瓜樹肥料，興許明年就可以推出貓砂木瓜牛奶，很符合永續概念。雖然目前尚未推出貓IP，貓谷卻有許多貓明星們可以為自家商品代言。輔導顧問邱明峰指出，貓谷有非常足夠的素材開發不同的周邊商品，但內部缺乏平面與包裝設計人員，在創意想法轉換的過程中容易出現落差感，貿然開發商品所承受的失敗率與費用較高，因此建議循序漸進。

搭上數位及AI 列車 喵星人前進元宇宙

之前貓谷已經與外部藝術家合作貓咪馬克杯，推出貓咪腳襪、貓咪襪子、貓咪掛勾、明信片等商品，未來將趁勢推出貓咪桌曆、環保貓咪帆布袋等具實用性、蒐集感，與環保、動保概念相結合的商品。以貓咪桌曆來說，每年都可以推出新商品；印刷紙張採用FSC 森林環保認證紙張，捨去上膜加工，強調紙張觸感及環保手作特色。

客戶管理部分，輔導單位導入LINE 官方帳號加值應用，未來貓谷只要運用LINE 官方帳號就能控管客戶與問題回覆，或發送活動訊息，快速回覆客戶問題，同時節省客服時間與人力。未來也將推出圖文選單設計，功能包含線上預約、最新消息、IG、FB、常見問題與好友推薦等，透過需求功能選單分類設計與視覺美化，能有效快速地讓客戶尋找或了解所需訊息。

場域優化部分則是導入AR 擴增實境加值應用，消費者在貓谷中可以玩AR 刮刮樂或其他小遊戲，搭配貓咪小禮品與餐費折扣等活動，提昇遊玩樂趣。未來AR 擴增實境加值應用將設計季節性活動，提高期待感與活動多元性。

本身也是陶藝師的麥又仁除了經營貓谷，讓消費者享受擼貓樂趣外，也希望消費者能同時參觀陶藝藝術家創作的柴燒藝術之美，與大自然、動物及藝術對話，找到身心靈的平衡。他也希望未來能進一步結合台灣民窯藝術坊場域，持續嘗試不同通路策略，運用不同場域空間需求開發不同客層，極大化品牌深度與價值。