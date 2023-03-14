蓋亞汽車：穿梭城市的3輪電動車 momo指定綠色物流進軍國際

【文／黃泓嘉 攝影／莊震烽】

2022年位於德國的IAA國際商用車展(IAA Transportation)，蓋亞汽車的三輪物流電動車甫一亮相就備受矚目，接著在國際包裹郵政物流博覽會(Parcel+ Post Expo 2022)更是入圍運輸創新獎，一時間大家都好奇蓋亞汽車到底是何方來頭？

蓋亞汽車由執行長韋逸斌於2010年回台創立，由一群電動車專家組成，自製電動車就是蓋亞的核心目標。歷經12年苦心造詣的研發生產，Rapide 3電動商用三輪車成為他們首款一鳴驚人的產品。

細數蓋亞汽車電動車的發展有跡可循，從執行長韋逸斌與殼牌石油研發碳纖材質輕型車輛，到與英國牛津大學共同研發輕型電動車，甚至跨界到自駕領域；直到如今量產的Rapide 3電動商用三輪車肩負的零碳物流使命，核心精神始終是希望通過電動車這項綠能載具改善我們身處的生活環境。

為了一窺Rapide 3如何協助物流業者達成綠色物流，此次訪問到蓋亞汽車研發部車輛電子電機經理楊崑豪，其從無到有參與Rapide 3的系統設計到零件開發，說他是最精通Rapide 3的人也不為過。

為何是三輪車 機動性＆載貨量

根據IPCC報告交通運輸的碳排放量驚人，約佔全球總碳排近1/4，當政府／企業要達成減碳目標，推動低碳甚至零碳運輸勢在必行。其中在疫情推動下電商產業蓬勃發展，隨之而來的就是汙染增加，尤其是物流的最後一哩路—運輸，成本最為高昂，佔物流總成本的53%；另外受城市狹窄巷弄影響，時間與人力耗費始終居高不下，如何提載貨量、兼具機動性、保障安全性之間取得平衡，並達成環境永續的綠色物流成為業者亟欲解決的問題。

「物流業者常面臨到，許多運送地點（小巷弄）對於貨車來說難以抵達與停靠 ；對於摩托車來說載貨量太小，需跑多趟。」楊崑豪說道。

為了解決業者最後一哩路問題，蓋亞結合兩輪機車的靈活機動性及四輪貨車的高載貨量優勢，開發出全新級距電動三輪機車。專利的傾斜設計更是為物流士的行車安全所打造，高速行駛載重時車輛也可靈巧轉向，兼顧車輛平穩性。

台灣龍頭電商momo就是看中其載重、靈活、安全與環境永續性，與蓋亞汽車合作，導入電動三輪車實現綠色物流計畫，提昇配送效率、減少配送里程、降低運輸碳排量，與全球減碳趨勢接軌。

「我們在為電商或物流業者提出最佳解決方案的同時，也致力提倡企業的綠色轉型，在與客戶的試車過程中投入更多永續思維，讓運送過程零碳排成為標準選項，希望能有效地幫助企業達成ESG的設定目標。」蓋亞汽車創辦人兼執行長韋逸斌表示。

實現綠色物流 載具X系統X能源

為加速減碳各國陸續公佈禁售燃油車時程表，2025年挪威、2035年歐盟、日本、2040年台灣都將開始禁售，為此momo為落實永續生活藍圖，積極提昇綠色物流比重打造綠色車隊，在2021年ESG永續報告書中更提到「綠能運輸」目標，計畫於2025年前提昇電動機車佔比達50%，而蓋亞Rapide 3便成為momo綠能減碳的最佳途徑。

蓋亞推出的新級距電動商用三輪車Rapide 3，能輕鬆穿梭於街坊巷弄之中，搭配momo自身的大型貨車與衛星倉的調度，能夠有效縮短配送時間及往來趟次，減少包裹運輸里程及碳排放量。

除此之外，Rapide 3的三高也是momo與之合作的原因：

1. 高承載量：承載空間達1,000 升，重量達200 公斤，突破一般二輪機車的載貨限制。

2. 高續航力：充滿電的最高續航可達150 km，超越日常配送距離。

3. 高安全性：傾斜系統專利、倒車影像輔助、盲點偵測提昇物流士的人身安全。

「蓋亞汽車不只是造車，而是提供物流業者完整的解決方案，以達到綠色物流！」楊崑豪說道。蓋亞汽車從三面向來佐證，從上述的電動車載具設計；車隊管理系統，包含行駛路線、里程紀錄、減碳報表產出；能源系統，包含充電樁建置、充電管理、充電排程。

綠色物流解決方案 硬體+軟體+服務

現今物流業面臨消費者「快速到貨」的訴求，從24小時、12小時甚至momo力求在都會區內3 小時到貨的服務，如何提昇效率節省成本（環境、能源、人力、時間、安全等）也是蓋亞汽車所思考的一環。

在載具設計上，「以同樣貨量8 小時配送來說，需交由3位騎士、3台車、3 趟時間送達；貨車則為1台車、1個人，但需要3倍的時間才能完成交付（塞車、卸貨、紅燈、應付狹窄巷弄）；Rapide 3則只需1台車、1個人、1份時間完成一樣的工作。」楊崑豪說道。另外方形的貨箱設計，除有二輪車5倍的載貨量，也能最大化堆疊貨物。蓋亞也開發出一套車隊管理系統，能讓管理者快速掌握車隊動態，包含車輛所在地、里程、行駛路線、車輛狀況回報及停靠點等即時資訊，產出的自動化報表也能連結到減碳目標，每趟配送的時長、里程、花費電力能就能對應燃油車的油耗與碳排。除讓管理者能制定更有效率的配送路線，也能數據化呈現確切的減碳效益。

在能源系統方面，不同於一般換電式電池，蓋亞採用充電式的電池管理，除了無需負擔換電月租費外，對於物流業者而言，一輛電動車每日使用8 ∼10小時，如果每2 ∼3小時就要偏離原本配送路徑進行換電，那耗費時間非常可觀。「如果採換電型式，電池就不能太大（易拿性），容量就會受限。」楊崑豪提及。Rapide 3搭載大容量電池，150 km的續航力，能為物流業省下換電月租費，也讓物流士免除里程焦慮。

充電管理也包含充電樁的建置工程，蓋亞會根據客戶的站所空間及車輛出入動線，進行專業化的充電場域評估。蓋亞以不讓客戶申請額外饋線為原則，打造AC智慧充電盒能一次充能2台車，搭配智慧充電排程管理於離峰時段充電節省費用。

純綠能未來 Next二輪物流

「許多人認為電動車議題為假環保，畢竟電還是從火力發電、核能等來，加上電動車電池的生產所需的稀有金屬，造成的環境問題⋯⋯」楊崑豪說道。蓋亞和亞洲生產力組織(APO)合作開發太陽能儲能，打造太陽能車棚，白天進行配送時太陽能板對儲能櫃充電，晚上將電力轉換至車上。另外電動車上的電池在健康度下降後也能轉做太陽能儲能電池，延長電池壽命，減低環境汙染。「我們希望提供給業者一個純綠能的體驗！」楊崑豪說。

楊崑豪提及蓋亞未來的可能性：「蓋亞的綠色交通藍圖中，下一階段也希望能將車隊管理系統與太陽能儲能系統整合，首先能產出燃油車與電動車的減碳對比，接著就是太陽能與市電比例分析。」也進一步協助物流業者在綠色物流道路上深耕前行。另外除了三輪電動商用車，蓋亞下一階段電動車產品也將在今年米蘭的EICMA國際二輪車展亮相。

蓋亞運用電動車（載具）、車隊管理系統（智能管理）、充電系統（綠能）三方面來協助物流業者走向綠色物流，在提昇效率的同時達成節能減碳的目標。在燃油車禁令、碳關稅、碳盤查等減碳政策下，不僅物流業者，各大企業惟有提前思考減碳對策，尋找綠色商機才能在減碳時代屹立不搖。