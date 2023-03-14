注意！勿入12項「漂綠」準則 誤闖禁區前煞車

【文／張名榕 圖片提供／達志影像】

2022年10 月，長期關注綠色經濟的國際媒體GreenBiz Group主席Joel Makower，發表一篇反諷意味濃厚的文章《如何像專家般漂綠》(How to Greenwash like a pro)，內容提及12 項技巧，只要企業按表操課就可以漂綠成功，成為大眾眼中優質的「綠色企業」。

企業漂綠的爭議因此再度浮上檯面，何謂漂綠(Greenwash)？一般來說，漂綠是結合象徵環保的綠色(Green) 與漂白(Whitewash) 的詞彙，意指政府、企業、組織等投入大量金錢，透過媒體、廣告、公關行為宣傳自身環保永續的形象，而非將資金運用於實際能改善環境的用途。隨著近年全球ESG 趨勢興起，相關法令未明確規範的過渡期間，企業可能有意無意即「誤觸」漂綠地帶。

《FastCompany》2022 年一篇報導透露值得企業深思的事實，根據Harris Poll 針對全球1,491 名高階主管進行的匿名調查，他們都同意永續性(Sustainability) 是企業的優先目標，但其中高達58% 的人坦承自家公司有漂綠行為，若只統計美國境內的公司，數字甚至提高到68%，其中2/3 的受試者表示，他們懷疑自家公司未來也不會為環境永續付出心力。

漂綠企業行為：減碳成果與實際行為背道而馳

非營利組織The NewClimate Institute，曾針對25 間宣稱邁向淨零排放(Net Zero Emissions) 的大型企業進行調查，發現Google、Ikea、Amazon、雀巢等知名企業都過度誇大其淨零排放的成果，不僅減碳成效緩慢，更與向外宣稱的減碳數字大相逕庭，負責該調查的Thomas Day更表示，報告原意是希望大企業帶頭作為環保典範，得到的結果卻令人失望。

調查報告中，Amazon、Google、Ikea 在淨零排放的誠實度都得到低分，雀巢與聯合利華更得到極低分評價，Amazon 對此作出制式回應，表示環境變化是嚴重的問題，採取行動刻不容緩，他們仍會堅持2025 年前達到百分之百再生能源發電，2040 年前達到淨零碳排，雀巢則反擊，認為該報告缺乏對公司淨零排放政策的了解，結論也錯誤百出。

Thomas Day 指出，若按照各家公司對外宣稱的減碳政策去計算，就算所有承諾都做到，頂多只能減碳40%，「淨零排放」淪為宣傳式的口號，此外，只有3 間企業願意明確給出承諾，未來產品的製作及供應鏈過程會減碳達90%，分別是提供貨櫃船物流服務的馬士基(Maersk)、英國電信公司沃達豐(Vodafone) 以及德國電信(Deutsche Telekom)。

Thomas Day 也表示，企業談論減碳議題的方式也很令人擔憂，對外宣稱的減碳成果與實際行為背道而馳，以聳動的標題搭配難解的術語，加上媒體的推波助瀾，一般消費大眾根本無法得知真相，即使是減碳表現相對良好的公司，都難免在宣傳時誇大其詞，一同加入漂綠行列。

減碳吃力不討好？ 企業漂綠換商機還是轉危機？

企業漂綠原因其實不難想像，以盈利為主的企業與其砸大錢改善生產、運輸流程，執行消費者根本難辨真假的減碳行動，倒不如花少許宣傳成本，透過廣告或媒體報導，塑造出環保永續的優質形象來得划算，舉例來說，企業若砸重金發展要價不菲的再生能源，因而減損收益，很有可能惹惱大批投資人。

其次，調查機構GreenPrint在2021 年針對消費者行為發佈的調查報告《Business of Sustainability》，指出有64% 的X 世代消費者會傾向購買形象環保永續的品牌，千禧世代更有高達75% 會因為企業打造的綠色形象而買單。

12項反諷意味濃厚的漂綠準則

相較於投資再生能源或改善生產運輸流程，「漂綠」簡直易如反掌，Joel Makower的文章中提到漂綠的12 項技巧，包括「做出大膽承諾」，他以反諷口氣建議企業把所有承諾推遲至2050 年，反正到時沒有人記得數十年前說過的話，且要盡可能擘劃出一個遠大的理想目標。

再來是「講述一個好故事」，許多消費者關注故事更勝於事實，最好把公司的減碳過程包裝成吸引人的故事，以博得消費者關注。發新聞稿或是做廣告時，用字遣詞一律採用「最高等級形容詞」，像是「無法超越的」、「最潔淨」、「最永續」、「領先群雄」等，即使有廣告不實的嫌疑，頂多是罰款或停止宣傳，不會有太大壞處。

「忽視外界的批評」指的是忽略所有質疑的媒體、倡議人士甚至是自己的小孩，不加以回應。「提高員工參與」則是組成專門研擬永續事務的綠色小組，讓他們去討論「如何促進員工的回收意願」等議題，來凸顯企業對環保議題的重視。「無止盡的宣傳」則是投入預算，並確保營造出良好的漂綠效果。

「利用科學」是多使用「科學根據」、「實證顯示」、「基於自然」等術語來提昇可信度，也可發佈團隊身穿實驗室白袍的照片來取得信任。「勿單打獨鬥」是建議企業加入與氣候或環境相關的國際聯盟，彰顯自身對氣候變遷的重視。「發揮創意」是指若找不到適合的聯盟，不妨自創一個，方便宣揚自家的新產品有多環保、多符合永續價值。

「種大量的樹」也是好方法，種越多的樹就能輕鬆換取好形象。「在地化思考」是要說服受污染影響的在地居民，讓他們相信一點犧牲是為了換取更好的未來，當然企業也必須資助在地的公益團體或藝文產業作為利益交換。「堅持不懈」則是要堅守立場，無視批評，堅持自己走的路才是對的。

《如何像專家般漂綠》內容看似荒謬，卻是許多企業的日常，不少倡議團體大聲疾呼相關單位必須介入管制，有些國家也著手擬定相關法規，特別針對標榜ESG 的金融產品，避免它們淪為漂綠企業的幫凶，但想要杜絕漂綠的行為，仍須仰賴企業自身的自律與決心。

拒絕漂綠雙面刃 善用智慧迎向永續未來

曾經有專家建議，真心想轉型綠色企業的公司先不用急著花大錢投資再生能源，從產品下手才是最根本的解決辦法。以 Apple 為例，儘管積極發展再生能源的應用，只要他們持續發佈新iPhone，同時不再為舊 iPhone 推出升級軟體，形成的浪費與污染依舊十分可觀。在歐洲，一支手機的平均壽命不到3 年，只要多使用1 年，平均就可減少近2 百萬噸的碳排放量，是最實際又基本的做法，但當產品生命周期越長，公司的盈利越可能衰退，對企業來說幾乎是最不可能的選項。

「漂綠」對企業來說是一把銳利的雙面刃，它可能成功哄騙消費者擁戴品牌，藉此大發利市，但是當假面具被揭穿時，也有可能失去消費者的信賴與好感，為品牌蒙上不誠實的陰影。欺騙消費者或許還不是最嚴重的事，要擔心的是，經過美化的減碳數字在媒體播放的同時，企業對環境的破壞仍在進行中，還可能沒有減緩的跡象。

美國綠色和平總監 Anusha Narayanan更指出，藉由漂綠散布錯誤的資訊，可能會使人們低估環境變遷的劇烈，也使得真正在從事環保，努力研究以減緩汙染的專家與科學家無法獲得更多資源，這一切都將使地球暖化每況愈下，拒絕漂綠不僅是企業應負的社會責任，也是我們所有人該共同關注的社會現象。