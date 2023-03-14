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5步驟×6類別×5原則 溫室氣體盤查實作課

聯合新聞網／ 能力雜誌

【文／楊毓馨 圖片提供／達志影像】

  溫室氣體盤查是淨零永續行動的第一步，也是對企業的總盤點。溫室氣體盤查，如同量測體重，是企業對自己的總體檢，透過定期檢查，找出痛源，進行改善，逐步調養企業的最適體態。盤查的結果，不僅協助企業發掘具減量潛力的熱源，達到建立減碳策略，也是蓄積永續競爭力。

企業減碳第一步：溫室氣體盤查

  企業在溫室氣體盤查的準備過程中，常面臨的問題即是「數字蒐集的困難」。這些數據，例如：電費，平常可能歸於財務單位，但財務單位所統計的電費、所需要的數據，可能只有電費金額，並未對度數進行特別管理。即使有人管理，管理數字的類型，也可能跟所需不同。

  在溫室氣體盤查輔導實務上，已積累相當經驗的中國生產力中心梁修嘉顧問分享：「企業盤查過程經常面臨的情況是缺少數據，或數據必須經過多層轉換；當數據蒐集是倚靠手工記錄，蒐集的頻率、正確性都會被打上問號；有些情況則是企業使用設備的量測儀器未被校正。如此一來，數字取得的正確性、不確定性就會較高，數據的品質就會稍低。」

  另一個企業常見問題「釐不清什麼是排放源」時，就需要顧問投注時間與企業進行討論，想辦法在盤查上面儘量準確，是梁顧問的個人準則：「相較範疇一、範疇二的明確，範疇三類型則來源多元，因此進入範疇三盤查時，要蒐集到多完整、多正確，這就是看企業的企圖心，還有顧問引導的過程是不是能合情合理，能否掌握住他的專業度。」

溫室氣體盤查原則

◆相關性

  提供符合企業預期使用者的相關溫室氣體、數據跟方法。

◆完整性

  澈底鑑別盤查過程所有的排放源。

◆一致性

  數據與數據間做有意義的比較，方法論不能偏差太多，要選擇適當的方法，做一致性比較。

◆準確度

  設定適當合理的工具、公式計算，減少誤差。數據的品質非常重要，因有由手抄、量測，系統轉換而來的不同數據來源，會產生不同的準確度。

◆透明度

  呈現的報告，儘可能地透明揭露。

邊源算報查 溫室氣體盤查5 步驟

◆STEP 1 邊

設定組織邊界 ⇨ 產出數據佐證或文件

  依據組織邊界要求，組織應界定組織邊界，可以採取營運控制權法或股權持分法設定組織邊界，主要採用營運控制權法，繪製組織邊界平面圖。

◆STEP 2 源

鑑別排放源 ⇨ 產出計算清冊

  在溫室氣體排放的範疇中，間接排放，相較直接排放與輸入能源。整體而言，整體較難以計算，也難取得量化上的平衡，在計算、佐證上極度依賴顧問現場實作經驗，與對產業了解的熟悉度，同時更取決企業願意配合盤查的揭露程度。因此在輔導過程，顧問通常會與企業進行深度對談，找出有價值的範疇三（即類別3-6），針對顯著項目進行勘查。

  對於較難以衡量的間接溫室氣體排放源，組織可考量溫室氣體盤查的預期用途，從範疇類別、項目，依據活動數據大小、數據與係數取得容易度、具改善潛力、委外作業或服務、外部強制要求等進行低、中、高度相關評分，分數高者，則可列入第一階段的重大間接準則排放源。

◆STEP 3 算

計算溫室氣體排放量 ⇨ 產出報告書

  計算公式：活動數據 × 排放係數 ×全球暖化潛勢(GWP)

  中小型企業在計算的能力上，或是對數字的掌握上，較缺乏相關人才或適合的工具，如何協助找出正確的係數、正確的數據、合理的GWP值，是輔導上會琢磨較多的地方。

◆STEP 4 報

撰寫溫室氣體盤查聲明書 ⇨ 制定相關程序

◆STEP 5 查

第三方查證 ⇨ 查證機構意見書

溫盤後，企業可採取的4 減碳行動

◆STEP 1 建立環境、能源管理系統

  盤點企業內部能源使用情況、效率，並監控

◆STEP 2 溫室氣體盤查、產品碳足跡

  • 溫室氣體盤查 ISO 14064-1：盤查「企業」在營運過程中產生的溫室氣體

  • 產品碳足跡 ISO 140647：盤查「產品／服務」在生命周期中產生的溫室氣體

◆STEP 3 擬定企業減碳策略與目標

  • 改善原料、製程、設備達到減碳效果

  • 要求供應鏈減碳、縮短物流

  • 再生能源或購買綠電憑證

◆STEP 4 碳抵換、實現碳中和

  • 購買碳權

  • 向管理單位申請「碳抵換」

未來式，企業7 大減碳策略

  1. 建立管理制度

  2. 內部減碳共識

  3. 減少排碳量

  4. 提高製程改善

  5. 汰換老舊設備

  6. 綠色產品設計

  7. 明確淨零路徑

【本文出自《能力雜誌》2023年3月號；訂能力電子雜誌；非經同意不得轉載、刊登】

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