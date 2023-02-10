美澤生活事業有限公司：女王蜂的逆襲 50+家庭主婦的異想世界

【文／季平 攝影／莊震烽】

美魔女滿天飛的年代，天生麗質是偶然，只要勤加保養，後天美女是必然。蜂王乳是極佳的滋養成分，台灣的蜂王乳多半外銷日本，在眾多與蜂王乳成分相關的品牌中，美澤的嬡妹籽(IMAIZE) 堪稱是「最有故事」也最勵志的品牌。

覺醒

人生下半場的美麗事業就此展開

「有一天我躺在沙發上望著天花板，心想萬一天花板砸下來了會如何⋯⋯我的人生就是如此了嗎？」美澤生活創辦人劉霈貞笑說，「那時候的我在想，自己應該要做點事情！」年逾50，生活圈只有家人與少數朋友，沒有太多社會經驗與人脈的她，選擇走出舒適圈，尋找人生的價值，精彩的人生下半場於焉展開！

歷經2年的尋覓與各方嘗試，劉霈貞終於找到那弱水三千中的「一瓢飲」。偶然的機會讓他結識在地蜂農，體驗到天然蜂王乳的神奇，開始深入研究。他發現蜜蜂的世界非常神奇，農藥使用不當會導致蜜蜂大量死亡，所以蜜蜂可說是天然無毒代言人。站在商業立場考量，他發現蜂王乳價格不斐，台灣很少使用或食用殊為可惜，連帶影響蜂農生計。

劉霈貞認為，台灣的蜂王乳非常具有競爭力，每年外銷達20萬噸，為了讓更多人知道蜂王乳的好處，同時協助台灣在地蜂農尋找更多發展機會，他開始與在地小農合作，開發蜂王乳周邊產品。

2020年底開始，他與合夥人以蜂王乳為基底開發系列保養品，強調產地原料直送、小量生產，並自創品牌嬡妹籽(IMAIZE)，以純露取代保養品中的水相成分，添加植物油取代礦物油，不添加酒精、香精、色素等成分增加肌膚負擔，塗抹「新鮮、天然」的保養品在肌膚上，提高對肌膚的滋養度。美澤生活的蜂王乳保養品透過臉書、社群及部落客粉絲團進行銷售搭配，滿足國內市場需求，同時將產品外銷至歐美國家。

劉霈貞笑說：「除了天然蜂王乳，我們還添加六胜肽等高級成分，簡直是不計血本，只想把產品品質做到最好。」因為美澤的蜂王乳產品具有純天然特性，保存期限較一般市售保養品的3年硬是少了一半，大約只有1.5年的時間，而且開封後建議6個月內使用完畢。

感嘆

美好的商品缺臨門一腳

研究數據顯示，高達84%的消費者購買保養品前先看「產品成分」，近79%的受訪者認同天然、永續商品，消費者甚至願意多付3成費用購買符合永續標準的同類型產品，這些都是美澤的利基。不過，雖然周邊試用者都說蜂王乳產品品質佳、效果好，也透過前述平台努力行銷，但後發品牌即使成分高貴、價格不貴，短時間內快速累積口碑與消費能量並非易事，直接影響收益，因此參與經濟部中小企業處推動的「中小企業服務優化與特色加值計畫」。

根據輔導單位財團法人印刷創新科技研究發展中心分析，除了內在成分，保養品的「外在美」也很重要，「美澤缺乏平面及包裝設計人才，行銷面上的聚焦程度也明顯不足，難以凸顯品牌優勢。」輔導顧問邱明峰說。

另一數據顯示，近幾年美妝保養品男性使用率達50.9%，更有高達43.6%的男性透過YouTube、網路媒體及平面雜誌取得相關資訊，而且大部分男性消費者在意保養產品的「成效」與「口碑」。值得一提的是，美澤後台的銷售數據顯示，購買蜂王乳產品的消費者中有不少是30至40歲左右的男性消費者。

結合產品特性與消費者輪廓，顧問為美澤規劃新的包裝設計與行銷模式，推出2款保養品套組（普通版及VTuber聯名版）。一體成形的手工禮盒擁有重複利用與回收再生特性，紙張材質選用FSC森林管理委員會認證的美術紙，印刷油墨則選擇環保大豆油墨印刷，不做上膜加工；保養品瓶器選用可回收材質，未來將進一步推出補充包，響應綠色包裝及永續概念。

行銷部分則與吸粉力超強、擁有20萬以上訂閱數、累積127萬贊助金額(Super Chat)、頻道觀眾男女比為6：4的虛擬實況主(Vtuber)璐洛洛聯手，透過頻道宣傳產品、璐洛洛聯名販售限定版保養品套組鎖定男性消費者，同時設計璐洛洛自拍卡作為周邊商品及贈品，滿足粉絲與喜愛自拍的消費者。

虛擬實況主與吉祥物最大的不同，是與觀眾的互動性及黏著度。以觀眾的累積贊助金額(Super Chat)來看，目前璐洛洛的排名已經從前10推進到前3，希望透過美妝保養品與Vtuber結合，以及網路、社群、影音平台的導流，帶動一波美澤產品的網路聲量，吸引年輕消費者認識或購買產品，將線上點閱與互動率有效轉化為線下購買力。

感恩

貴人與機遇不斷

一路走來，劉霈貞形容自己貴人不斷、奇遇連連，甚至連失聯多年的朋友也主動使用產品，在FB上分享神奇的使用體驗，很難想像當初的平凡家庭主婦可以在幾年內搖身一變成為保養品牌的推手，「近期連國外業者也主動與美澤聯絡，商談合作事宜。」他笑說自己真的「很忙」，忙碌地一如蜜蜂採蜜，為產出更多好商品而努力，曾經的家庭主婦劉霈貞正在為他的保養品異想世界快樂綻放著。