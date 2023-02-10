體優生翻轉企業 酒桌到球場 用運動磁吸客戶&人才

【文／黃泓嘉 攝影／莊震烽 圖片提供／牧德科技】

牧德科技是專業光學檢測設備廠，全球百大PCB廠中有9成都是他們的客戶，但走進其位於台灣科技產業心臟地帶新竹科學園區的辦公室，卻不同於大眾對科技產業的印象，西裝襯衫、步調迅速、氛圍嚴謹。員工有人穿著全身運動服、揹著羽球拍；他們背景也不是專業科系，反而畢業於羽球、籃球、排球等專業；就連牧德科技總經理陳復生也是身穿帽T與記者打招呼，乍看之下還以為走進了健身房或是體育館。

科技業在大眾印象中極度要求專業能力，牧德科技卻一反常態聘用體優生（畢業於體育專業、國手等背景）人才，看重的就是體育專長的背景，一開始只是希望將運動文化與風氣導入公司之中，但隨著體育人才的導入，企業文化隨之改變，反而促成運動企業的成形，就連原本業務上的酒桌文化也漸漸被球場聯誼所取代，這無不是企業軟實力的體現之一。究竟體優生的引入如何影響一家企業的文化？

科技腦vs.體育人

領域碰撞擦出新火花

本次記者採訪到牧德科技用人單位的總管理處副理蘇怡汎，一開始就忍不住詢問到「你們平時都這樣穿著嗎？」雖然早有準備，蘇怡汎的回答還是讓令人吃驚：「我們公司鼓勵隨時隨地運動，下班也會相邀去打球，頂樓還有一座專門的運動場。」

其實一開始牧德科技的目的很單純，高階主管們自身有運動習慣也希望能引入企業之中，因緣際會下與體育署合作導入體優生，希望透過他們專業帶領員工加入運動行列。起初體優生主要是規劃運動社團的專業活動，但牧德科技不希望體優生只專注於運動領域，而是想培養他們的第二專才，因此在牧德內體優生人才遍及各部門，研發、料控、採購、業務都有他們的身影，就算是專業研發、維修工程都難不倒他們。

除了牧德願意從白紙開始培訓體優生，另一方面長年累月下來的訓練生涯，也累積了重要的軟實力，卓越的抗壓性、判斷力、應變能力與積極正向的特質等，都是職場軟實力中重要能力，讓他們能迅速適應環境的改變並朝新目標前進。「體優生有一個優點就是會珍惜每次機會」，蘇怡汎說。

接受專業訓練後，長期下來其實體優生的能力一點也不輸給專業科系畢業生，相反的還能以不同視角給出跳躍性的建議。「有一次公司機台出了問題，主管到總經理都沒理出頭緒，此時體優生的一個建議卻解決了！」蘇怡汎回憶到。也許是思維慣性的僵化，也有體優生不同於我們的思考迴路，當兩者碰撞在一起總能激起不一樣的火花。

面試軟實力比分佔6~8成

企業首重團隊合作

根據體育署統計每年體育相關科系的畢業生約為7,000多人，卻有相當大一部分人畢業即失業。但在國外CEO接受採訪時，不少大企業CEO在大學時期熱衷於體育活動並承認對未來領導有很大影響，像GE傳奇執行長Jeffrey Immelt大學打了4年橄欖球，並稱「搞懂」贏得比賽的要素，有助他打造企業的卓越文化。

運動員重視團隊合作、追求勝利、迅速反應、強大抗壓性等特質，都與現今企業所追求的軟實力不謀而合。「也許他們在專業上需要進修，但在溝通、應對、反應等方面不見得比我們專業體系出身差，特別是在反應方面更為突出」，蘇怡汎說到。當隨著專業經驗累積，體育生涯培養的能力，就越加能夠凸顯出來。

蘇怡汎也提及「在面試員工時軟實力的比重佔據6~8成。」除了研發與技術專才專業度需較高，在其他人員面試時我們反而著重於軟實力。如果一位員工專業能力良好，卻不願進行軟實力培訓，那再2、3年後專業沒再精進，他就不適合待在公司了，畢竟大環境劇烈改變，科技產業更是激烈，也許1年後就風雲變色，能隨時因應改變的適應力不可或缺。

至於如何評核軟實力，學校裡的社團活動經驗、舉辦過的大型活動都是重要指標，蘇怡汎說到。「團隊合作」是我們公司最看重的，不同背景、不同單位如何去協同，其中就會包含溝通、專注、反應等能力，另外實際案例的測驗回答、臨場反應，也能看出一個人是否具備基礎軟實力。

改變酒桌文化

用汗水拚業績

體優生員工們的加入，也潛移默化改變了牧德科技的企業文化，以往常在酒桌上拚業績，現在反而是在球場上進行球友聯誼，贏了健康也增強了與客戶間的聯繫程度，「現在我們不約酒局，反而是約客戶去打球」，蘇怡汎說到。

像牧德盃的開始原本是配合體育署運用體優生人才，隨著規模逐漸擴大，吸引了合作金庫、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等上市櫃公司眾家羽球好手參賽，除了在球場上較勁，也是推進合作的完美場合，如今牧德盃已經成為牧德科技的品牌形象推廣，運動企業的形象深入人心，體育人才所展現的軟實力也備受重視。

牧德盃的幕後推手業務部主任蔡政羽，同時也是羽球專業出生，從擔任第一屆總召至今，每場活動都由他來整合，從賽程編排、內外資源整合、媒體應對、贊助安排，都難不倒他。「運動員有一個特質只要有一個目標，他們就會願意去不斷嘗試，甚至不斷撞牆，也要達到給出的目標。」蔡政羽說到。

運動文化的引入，也改變牧德科技的組織氣氛，體育人普遍「大咧咧」的性格也讓科技產業多了一些活潑溫馨，有別於以往採訪科技業，明顯察覺員工發自內心的想分享，員工互動中也充斥著活潑的氛圍，除了公事下班去哪打球也成了熱門話題。另外運動影響也擴及到員工健康報告，只要報告上有紅字，HR、福委會、公司運動社團都會來關心，並幫忙制定運動計畫，在上班時也抓你去運動，就為了改善員工的身體健康。

企業軟實力

決定人才去留

在企業都在爭搶人才的時代，《華爾街日報》報導各大企業，如Google、IKEA等徵聘快樂長(Chief Happiness Officer, CHO)一職，目的是為了讓員工對工作產生滿足與快樂，進而不再輕言離職。其任務之一就是提昇員工健康，他們相信身心健康才能開心面對工作，進而讓自己與團隊更加進步。

哥倫比亞商學院教授Paul Ingram的研究調查指出，當組織的價值觀與員工價值觀協調一致時，能使工作滿意度提高、離職率降低、團隊合作提昇等綜合成效，相當於幫員工加薪40%所帶來的效果。

這些其實都是企業軟實力的體現，新世代員工不再只關心薪資、假期，而是能否為員工著想、價值理念是否值得跟隨。牧德科技藉由企業運動文化的導入，從領導帶頭到員工跟隨；體育軟人才的加入形成鯰魚效應；再藉由運動風氣的養成進而影響全公司的工作氛圍，如此循環形成強大的企業軟實力。當軟實力成形人才自然會被吸引，組織內的快樂程度增加也讓流動率降低。在新時代除了自身與組織要積蓄軟實力，企業整體的軟實力形成更是維持競爭力的不二法門。