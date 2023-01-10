義高工業：精緻代工成立自有品牌進軍專業收納市場

【文／張名榕 攝影／莊震烽】

義高工業以代工起家，卻不甘於故步自封，始終有個台灣品牌夢。義高從代工中累積經驗、學習技術，也從中找出新市場，一從代工的角色轉為技術支援者，以客製化、專精化產品，力拚國際市場。

踏進義高工業的廠區，色彩繽紛的建物加上明亮通風、乾淨整齊的工作環境，完全扭轉人們對加工廠黯淡雜亂的刻板印象，這間「不一樣的鐵工廠」義高工業，數十年來替全球知名品牌代工各式零組件，品質與技術備受肯定。如今它踏出成立自有品牌的第一步，要以最自豪的「收納」為競爭優勢，研發新產品挑戰海外市場。

疫情推動品牌路 5S成產品核心優勢

「做品牌」是董事長郭田坤長久以來的夢想，他透露年輕時跟著老闆做生意，當時外國商人來台住在高級飯店，台灣廠商就拿著自家產品一個個在門外排隊，外國人把所有產品放在桌上，對大家說誰最便宜就成交，「我聽了很心酸，心想台灣一定要走不一樣的路，所以創業後一直往技術的方向走，想著只要為一流的廠商代工提昇技術，或許有天我也能做出一流的產品。」郭田坤感慨地說。

轉眼間30多年過去，義高工業合作的品牌遍布全世界，協助代工的產業也高達15種之多，郭田坤忙得不可開交，心中的品牌夢不得不暫時擱置，沒想到一場疫情打亂全球產業佈局，卻也成為義高的品牌推手，「忙碌的腳步慢下來，剛好可以好好規劃品牌，即使明白這條路不容易，但我就是想做自有產品。」郭田坤笑著說。

郭田坤向長期合作的名家設計總監洪緯和提出想法，取得共識一同加入經濟部「中小企業服務優化與特色加值計畫」，難題卻接踵而來，「因為合作過的產業包羅萬象，義高幾乎什麼都能做，但自有品牌到底要做什麼，一開始真的找不到方向。」洪緯和坦言，在專案過程中他們曾多次討論調整，也與台大智活中心合作，導入設計思考尋找產品方向，最終才鎖定以義高擅長的「收納」為主軸。

義高工業技術業務部專員郭育昕表示，義高長期與日本客戶合作，極度重視日本的5S管理，5S分別為「整理、整頓、清掃、清潔、素養」。其中，義高特別強調環境、工具的乾淨整潔與正確歸位，這2點能促進工作效率並避免工安意外，「不僅在工廠，收納在居家與辦公室也很重要，我們想將義高做工廠整潔管理的優勢導入產品設計，把5S精神商品化提供給消費者。」郭育昕說。

郭育昕透露，義高在過往推行5S的過程中，發現許多市售產品無法滿足廠區5S管理的需求，因而自行製作各種收納櫃、推車、台車、清潔用具等「客製化」工具，「像是在市售加工機械旁加裝隔板，避免鐵屑噴出與切削液出污染環境，就連拖把的滴水問題都想辦法改善，達到好收納、好清潔、好管理的目標。」郭育昕指出多年來，義高從無數細節中找出可精進之處，不知不覺中，廠區內充滿自行開發的收納用具，也意外成為新品牌的靈感來源。

聚焦工業收納 客製化、專業性突圍

確定以收納產品為品牌主軸，郭田坤花費上百萬，將市面上琳瑯滿目的收納用品買來研究，團隊仔細評估設計、品質與價格後，決定放棄競爭激烈的居家收納市場，「除了無印良品，多數廠商在乎價格勝過品質，打價格戰不是義高該走的路。我們也發現客製化的收納需求較高、中小量的工業收納或許是可以努力的方向。」郭田坤說。

原本想將居家、工廠、辦公室收納一網打盡，最後卻聚焦專業的工業收納，郭育昕透露決策的過程其實很漫長，「義高以往都是生產別人的產品，很少自行定義產品規格，產品規格與產品定位有關，產品定位又與品牌的核心價值有關，這些全部環環相扣，要思考的層面很多，我與顧問討論修正了好幾次，這是我覺得最困難的地方。」郭育昕苦笑著說。

他舉例，最初曾想過製造「萬用箱」，後來發現若要收納化妝品、食品、文具等特定用品時，消費者會購買專門功能的收納箱，功能多樣卻不專精的萬用箱容易淪為價位競爭的產品，與義高注重品質的核心價值相悖，「我們開始思考，什麼樣的客群願意花錢購買高品質的產品，後來決定鎖定IT使用者，開發放置開發板的專業工具箱，由合作廠商奇想設計外觀，我們負責內部結構，目前正努力開發中。」郭育昕說。

飛雁LOGO表團結 雙品牌擺脫代工印象

團隊最終定調產品品牌將往2個類別發展，「工業收納」與「高精度工業用具」，後者像是製作木卡榫的木工仿削機。

好不容易決定產品定位，沒想到命名過程也是一波三折，「品牌原本命名為鴻雁WildGoose，象徵5S管理過程中需要良好的團隊默契，如同大雁團結合作的特質，但商標送審時發現加拿大、日本都不能註冊，為了使品牌名稱具一致性，只好重新發想。」洪緯和無奈地說。

重新命名的過程耗費近3個月，洪緯和決定既然有2條主產品線，不如以「雙生品牌」做行銷，他以義高工業英文名VERNAL延伸發想，將5S產品線歸在VERIES品牌；工業用工具產品線則歸在VERNALCO品牌。雙品牌都是V開頭，且共用同一個飛雁造型LOGO，「商標設計以單色為主，將來應用在產品上會更加靈活，在宣傳時也能發揮『藤原效應』，達到相互拉抬的結果。」洪緯和說。

隨著產品、行銷逐步到位，義高也越來越有信心迎接未來的挑戰，目標是將VERIES與VERNALCO推向國際舞台，「幾十年來的加工經驗，即將轉換為自有商品與品牌，對我們是一種自我驗證，接下來的挑戰就是量產產品，同時讓市場接受，希望義高的名字不再只是代表加工，而是能讓消費者真正認識我們。」郭田坤認真地說。