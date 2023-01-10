勇氣雜貨商行：來一份勇氣燒 傳遞台灣勇氣精神

【文／黃泓嘉 攝影／莊震烽】

在勇氣雜貨商行貨架上的商品，代表的是台灣人平凡中的不凡，代表的是這些職人心中堅持的勇氣。這些藴含勇氣的台灣特色產品，加上每位顧客留下的勇氣紙條，一個傳一個，把無形的勇氣傳散開來，當你需要時就能使用。

途經中壢休息站小憩漫步的旅人們，會發現有排醒目的黑貓向你招手，走近一看，是勇氣雜貨商行的店名與一隻豎起中指的黑貓，這樣的搭配組合令人不禁莞爾一笑。店裡濃郁的蛋香味撲鼻而來，讓人回想起小時候總吵著要媽媽買一份的雞蛋糕，像是著魔似的已經買了一份店家稱為「勇氣燒」的貓咪造型雞蛋糕，咬下一口紮實的口感、綿密的紅豆餡料加上Q彈的麻糬，回憶起兒時的幸福時光。

勇氣雜貨商行在因緣際會下進駐中壢休息站開展店面，也和店名中的「勇氣」2字不謀而合，勇氣雜貨商行老闆陳頌欣自豪說到：「恐懼如病毒般傳染，那勇氣也應該如此，於是我創立勇氣雜貨商行。」而中壢休息站鄰近桃園機場，匯聚來自天南地北的旅客，於是有了代表台灣勇氣的「勇氣燒」誕生，藉由他們購買勇氣、傳播勇氣，進而將勇氣「傳遞」至世界各處。

嚴選台灣職人產品 50年始終如一

陳頌欣創辦勇氣雜貨商行前，是位跑遍全台371個鄉鎮市區的採訪記者，深入報導台灣各種小人物現況，說起他的創業經歷可說是天外飛來一筆，位於人生低谷全身只剩4,000元的陳頌欣，憑著一股「我沒什麼可以失去的」的精神，毅然決然的開始創業之路。

因為豐富的採訪經歷，了解台灣有許多蘊藏職人精神的在地美食，從四重溪鹹蛋開始，到現在的50年專業飛機餅乾；天然蔬果汁（泥）製成的彩虹麵；老中藥行的滷包、防蚊包等，這些店家長年堅持只做一樣產品、用最有機的方法、最天然的古法製作，這種充滿勇氣的選擇跟勇氣雜貨商行的理念不謀而合，於是陳頌欣將這些台灣在地特色產品、鄉村工藝品、懷舊童趣雜貨集結在此進行販售。

最初陳頌欣創業也是一路跌跌撞撞，真正的白手起家從零開始，不會就四處去上課，跟各行各業的老闆們學習，笑稱自己是「知識的拾荒婦」，因為他什麼都不懂，只能把握每一次上課、請教機會，就算是一點知識的碎屑，我也要奮力去拾取。這條創業之路雖然到現在也仍舊艱辛，但也是有許多認同他理念的貴人相助。點睛設計總監韓世國就是其中之一，他認為現今企業最缺乏的就是「勇氣」，於是推薦勇氣雜貨商行參加「中小企業服務優化與特色加值計畫」，並擔任顧問執行輔導專案，從「視覺規劃、食品開發、包裝設計」，3方面著手幫助陳頌欣推廣其傳播勇氣的理念。

孤注一擲 可服用的勇氣「勇氣燒」

韓世國相信透過設計的力量可以加值產品的豐富度、趣味性，將陳頌欣的勇氣理念具體呈現並落實到每一處角落。當時因有機會進駐中壢休息站，韓世國與陳頌欣討論後決定從開發輕食這一 塊產品開始，對於陳頌欣來說，勇氣不是複雜的東西，更不是華麗的產品，應該是最簡單的滋味與回憶，而什麼最能代表台灣人的勇氣，「雞蛋糕」這項傳統小點馬上浮現腦海。

韓世國開始著手設計輕食模具、新包裝紙盒，不同於傳統雞蛋糕，在外型上韓世國也參照招牌店貓⸺福福的設計延伸而出，透過2D平面圖設計、3D立體建模能聚焦於設計表現，韓世國充分與陳頌欣協調溝通，從設計理念到整體印象絲毫都不馬虎。不過他們馬上遇到一個難題，就是「福福」這個模具因其複雜程度，有50%的機率會開模失敗，這樣前期投入的成本就等於打水漂了，但陳頌欣還是毫不遲疑地說：「那就做吧！」

最終勇氣燒順利誕生，之所以會命名為「勇氣燒」，因為勇氣雜貨商行就是在販售台灣人的勇氣，當顧客說請給我一份勇氣燒，就像在服用勇氣一般給人前進的力量。韓世國開發勇氣燒的模具外，也協助設計「福福貓永續禮盒」並榮獲2022金點設計獎標章，使用廢棄紙材做成的紙漿為原材料，做成勇氣雜貨商行品牌禮盒，響應保護地球的環保概念，落實循環永續。

帶走勇氣 傳播勇氣 使用勇氣

陳頌欣一直把勇氣雜貨商行當成一個勇氣的流通平台與管道，像是其學習古早味雜貨店的「抽當」活動，顧客購買產品時可以選擇留下一句勇氣的話語，就能抽當隨機獲得小禮物，而這句勇氣的話語會被印製放入每一件產品當中，也就是說來勇氣雜貨商行購物，能獲得商品＋勇氣，1＋1的概念，希望顧客帶走勇氣，能運用在生活中的不如意與挑戰之中。

像是我們賣出冰棒時會隨手附贈勇氣紙條，常會有顧客看到話語時當場落淚，也有一位女生看了勇氣紙條後為了中途貓咪去讀獸醫研究所。「原來每個人平凡的勇氣可以有如此大的力量鼓舞人心，我們開店就是在流通這種力量。」陳頌欣如此說道。

「我非常感謝有『中小企業服務優化與特色加值』這項計畫，能讓我們創業者能大膽嘗試心中的理念與想法。」因為資源缺乏加上機會成本巨大，這種新嘗試假如踏錯就有可能就此倒閉。但計畫中有資金補助加上專業顧問查缺補漏，將業者的想法具體落實並具有可執行性，最大限度的將失敗機率降低，猶如堅實的後盾讓創業者能放膽去做。「假如不是這筆資金與計畫，勇氣燒未必會成功」，陳頌欣說道。