在Canon、Fuji強敵夾攻下 RICOH靠脫碳開創低碳新商模

【文／松尾雄介 圖片提供／達志影像】

理光股份有限公司在1998年推動「同時實現環境保護與利潤創造」的環境管理作為經營方針，開始正式致力於包含全球暖化在內的環境問題。倡導環境經營的時任社長櫻井正光，不僅在理光，也致力於日本氣候變遷對策的發展。現在理光之所以積極投入脫碳經營，也是因櫻井提出的環境管理方針，成為理光集團的DNA，由經營者、社員繼續承襲下來。

迅速察覺世界潮流、利益相關者的要求

2015年，理光因持續致力環境經營的實際成果，受聯合國、法國政府的高度評價，獲得擔任巴黎協定締約國會議COP21官方贊助商的機會。這個經驗成為理光從低碳大幅轉向脫碳的契機。

COP21結束後，理光開始著手建構基於巴黎協定、SDGs的全球基準可持續發展戰略。舉辦以經營高層為對象的讀書會，同時花了約1年時間，根據巴黎協定、SDGs、中期經營策略，推動鑑別重要社會課題(Materiality)的作業。

2017年4月，現任社長山下良配合中期經營計畫，發表重要社會課題，其中之一就是「實現脫碳社會」，同時設定2050年整體價值鏈的溫室氣體要達到淨零排放的長期目標，並宣佈將積極活用再生能源，更表明加入RE100，成為日本第一家參加RE100的企業。於是理光在環境經營外，又加上國際潮流的脫碳觀點，作為重要經營戰略的一部分，展開了新的挑戰。

2020年4月，理光將2030的溫室氣體減量目標，從比2015年減少30%，大幅提高到減少63%。這目標獲得了SBT1.5℃的認證，在日本企業當中仍屬少數。此外，2021年3月，也發表上修再生能源電力比例的目標，將2030年的目標從先前的30%，提高至50%以上，再生能源電力比例達30%的目標更是提前了8年，目標要在2022年達成。為了在2030年達成50%，必須將海外據點幾乎全都改成100%再生能源，是一個野心勃勃的目標。重新檢視目標，是因為氣候變遷的負面影響已經顯現，但也是基於來自投資人和顧客脫碳要求的急速增長。

將脫碳視為重要經營策略

在理光，每季都會召開一次由社長擔任委員長的ESG委員會，並建立一套能迅速解讀社會變化，以從經營層級做出ESG相關決策的制度。這套制度讓設定好的戰略目標，都能配合世界潮流迅速地重新檢視。

2019年8月，生產理光主力產品⸺A3複合機的全球5處工廠，將複合機組裝生產時所使用的電力達到100%利用再生能源。這5處合計的電量達到37GWh/年，全數達成100%活用國際再生能源憑證(International Renewable Energy Certificate, I-REC)。這項舉措不但有助於溫室氣體減量、提昇再生能源比例，也達到向顧客積極訴求自家產品是以100%再生能源組裝、環境負荷少的目的。

理光在世界各個地區、據點，推動導入再生能源，也持續建置運行相關制度，以管理全球理光集團活用再生能源的實際成果。

從2020年開始，理光在日本國內也開始強化一直以來都以海外為主的再生能源電力採購。在日本國內各據點，透過公開招標選出電力公司，由採購與永續性部門合作，建立起再生能源電力的綜合評估制度，評估再生能源時不光憑價格，同時也包含品質，並開始活用在遴選電力廠商的公開招標上。希望這是一個不只靠價格評估，還能從促進新開發、具有外加性(Additionality)的電力來源、環境負荷較低、由社區出資的發電廠等要素來綜合評估的制度。理光活用這個制度，從2021年度開始，總公司辦公室用電達到100%再生能源。減碳效果為2000t/年，再生能源電量為4.3GWh/年。