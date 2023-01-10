廢除「退休金制度」業績不降反升 搞清員工想要什麼！

【文／小山昇 圖片提供／達志影像】

2020年2月之後，隨著新冠疫情影響持續擴大，日本相繼有企業倒閉。資金實力較弱的中小企業破產風險也急速上升。新冠疫情導致的經濟損失遠高於2008年雷曼兄弟風暴時的「金融海嘯」，武藏野公司在這波影響中，由於注重數據管理，不僅屹立不搖，並開拓出新的事業部門。武藏野公司是如何做到的呢？透過武藏野公司小山昇執行董事的問與答，與您分享「數據管理」如何打造不會倒閉的公司體質。

Ｑ：在公司經營上，武藏野公司取消退休金制度，反而讓業績上升的原因？

Ａ：武藏野可以大幅改變公司結構，是因為依據以下3點進行經營：「時代變遷」、「數字」和「人心」。舉例來說，我們公司「沒有導入退休金制度」，也是依據「時代變遷」、「數字」和「人心」進行判斷的結果。

武藏野曾有退休金制度，1992年已將其廢止，理由是為了降低公司負擔，而且此舉也可以增加職員的可處分所得（從薪資及分紅扣除稅金和保險費用後剩餘的收入）。廢除退休金制度對公司及職員有以下4個好處：

1.職員可處分所得增加

2.有助於職員招募

3.成功無擔保募集到資金

4.職員工作動機提昇

大大改變公司機制的3個觀念

1.退休金制度中「時代變遷」的具體例子

• 我們正式走入百歲時代。今後人類壽命將延長，國家、組織、個人被迫重新檢視生命歷程。

• 政府年金給付年齡提高、長期低利率等環境變化，導致單靠政府年金養老有困難。

• 日本政府修訂《高齡者僱用安定法》(含繼續僱用制度導入)，2021年4月正式上路。

• 內閣府（相當於台灣行政院）問卷調查當中，約8成在職中「60歲以上」男女回答：「超過65歲且退休後仍想繼續工作。」

• 因為終身僱用制度崩壞，比起「有退休金制度」、「拉高基本薪資」，比較容易招募到應屆畢業生。

Point！我們可以透過預期壽命、年金保險及法律等時代變化，評估是否需要退休金制度。

2.退休金制度中「數字」的具體例子

• 比起「支付退休金，終止僱傭關係」，「不支付退休金，再次僱用職員」，較能為職員經濟帶來穩定。

• 假設年收500萬日圓的職員退休後，取得500萬日圓的退休金，但也僅此一次。但若作為囑託社員再次僱用，即便年收入下降，也能再工作2年以上。即使退休後只能領之前一半的薪水，但只要工作3年，拿到的錢就高於退休金了。

• 退休金的資本額。

3.退休金制度中「人心」的具體例子

• 退休離職之日將近，無法維持工作慾望及動機。

• 即便拿到退休金，退休後也無事可做，反而讓個人加速老化。

• 比起沒事做整天發呆，不如去上班每天都過得充實。

• 比起眼前的退休金，長期的再僱用制度較得職員歡心。

Point！斟酌「數字」與「人心」，能夠幫助公司及職員理解有利的經營方式。