TikTok、IG、YouTube全力佈局：行銷新戰場短影音 先創帳號就錯了

【文／銀河互動網路領航員 圖片提供／達志影像】

短影音平台 TikTok 抓住現代人習慣快速吸收資訊的特性，讓短影音的內容形式在全球掀起浪潮，Instagram 在 2020 年 8 月推出 Reel；2021 年 YouTube 則推出 Shorts 功能一同加入短影音大戰，短影音儼然成為下一個行銷重點。

現代速食社會，求新、求快、求變，即時性、時間碎片化的生活方式，造就短影音內容興起，TikTok憑藉著平台本身的基礎流量紅利，加上短影音漸漸成為大家主流關注的內容模式，迅速崛起成為能挑戰Meta、Google的後起之秀。

居於領先地位的媒體平台為因應TikTok帶來的威脅，紛紛推出IG Reels、YouTube Shorts等短影音格式，更讓企業覺得TikTok蘊藏大量的流量及行銷機會。尤其是在TikTok推出廣告服務，讓TikTok不再只是一個「娛樂」平台，而是創造用戶滑影片時也可能看到各種廣告，並因此產生購買行為的機會。

企業對於TikTok是否具備行銷效益還存在疑慮，特別是針對用戶年齡層偏低這一點；但從官方開始在北美等地推出一站式電商服務，更證明平台本身是存在行銷機會。

台灣目前尚未開放TikTok電商機制，但在IG Reels陸續出現成功案例，這已經足夠顯示，短影音行銷將會成為下一波數位行銷的重點方向。針對這一波趨勢，企業該如何備戰、又有什麼盲點需要事先檢視？

迷思1：該如何思考經營短影音

企業首先要避開的執行迷思，便是要將重點放在「短影音」可能創造的行銷機會，而非糾結是否該經營TikTok。雖然目前短影音所產生的紅利都由平台給予，尤其是Instagram提供連續短影音更多曝光紅利，但從TikTok迅速崛起，也表現出網路用戶瀏覽內容的習慣再次改變。

由TikTok所帶動的短影音潮流，與過去社群平台內容的不同，在於更加單純及碎片化。Facebook跟Instagram等平台內容雖然相對多元，但也因此顯得凌亂，加上演算法影響瀏覽的內容，使用戶可能看不到真正感興趣的資訊，反倒看了不少廣告，其中還存在詐騙內容。

與之相對，用戶瀏覽TikTok內容時因只有短影音則單純許多，演算法還會不斷優化用戶的瀏覽內容，逐漸提高用戶黏著度，並協助創作者觸及對內容感興趣的受眾，形成3贏局面。

YouTube雖然也都以影片為主，但是短影音比起長影片更容易滲透到用戶的零碎時間內，這也是TikTok可以在短時間於全球創造話題的最主要原因。

基於上述2個特點，造成無論是Instagram還是YouTube都想切入短影音內容市場，但目前看來成效不彰，多數只是吸引用戶將TikTok影片搬運上傳。但值得企業關注的是，在各大平台積極佈局短影音的情況下，用戶瀏覽資訊行為也會逐漸轉變，這才是企業切入短影音內容時該考量的前提。

迷思2：為了流量紅利而經營

企業經營短影音時，不能落入流量迷思中，這一點無論於TikTok還是Instagram時都相同。品牌經營數位行銷平台，多半是為了增加產品銷售量或是營收，掠奪行銷的重心放在提昇市佔率上。無論哪種社群平台，即便開放企業開設帳號並曝光產品，甚至也有廣告投放服務，但終究還是以一般用戶為主。當企業落入流量迷思，將迷失於擴散率，讓掠奪行銷重心偏移到眼球掠奪上。

在TikTok剛於台灣市場打響名號時，有許多品牌嘗鮮在平台上拍攝短影音曝光。但發現品牌內容除了基本流量外，並無法產生病毒擴散效應，而開始「參考」其他熱門影片拍攝手法，進而轉向拍攝與專業無關的短影音，甚至是學起TikTok網紅找員工拍攝跳舞影片。

即使這些內容受到網友歡迎而產生擴散效益，並為帳號帶來追蹤者，但當企業真正想「變現」時，就會發現這些流量實際上並不存在任何價值。

特別是經營TikTok平台，由於早期進入者多半是個人品牌經營，因此成功案例多數靠著眼球掠奪獲取追蹤數就可變現，但這不代表企業也能依循此模式。當經營短影音還是想著透過產品、服務變現時，終究還是得回歸產品及專業溝通上。

短影音效益 IG擊敗TikTok

TikTok對多數企業來說，需要重新習慣及累積粉絲，甚至員工也可能要重新學習使用方式，相較之下，Meta旗下2大社群平台仍是社群行銷主場。Instagram及YouTube已積極擴展短影音，就連Facebook也開放Reels連續短片功能，這也意謂著Facebook將給予短影音更多的流量紅利。

當企業主想進行短影音行銷，而非TikTok行銷時，或許利用Instagram跟Facebook會是更加適合的選擇。單看1則內容最基本的數據「觀看量」，當內容創作者同時在Instagram跟TikTok發佈相同內容時，會發現Instagram的觀看量比TikTok高出數倍。Instagram能創造出更驚人觀看量，一方面是因為總體用戶量，另一個關鍵因素便是內容於平台上具稀有度。

TikTok雖然充滿話題且用戶量持續成長，但從各項數據報告中還是可以發現，台灣Instagram跟Facebook還是屬於相對強勢平台，無論是用戶數量還是用戶黏著度皆是如此。之所以會讓企業覺得難以行銷，主要還是受到演算法的影響，但短影音皆是Meta目前樂於提供擴散紅利的內容形式。

用戶量只是一個基礎數字，剩下的就是內容稀有度。當大家都在TikTok平台上發佈短影音，平台會公平給予每則內容曝光量，而每則內容只是茫茫網海中的其中1支，每天有數以萬計的影片上傳到TikTok上，很快就會觸碰到流量天花板，並非是因為內容品質不夠好，而是TikTok上內容太多且全都是短影音。

與之相對，短影音在Instagram上卻算是「稀有內容」，當平台積極佈局但內容量相對少，甚至許多「大咖」內容創作者抗拒發佈短影音時，每一則短影音可以產生的曝光量跟流量延續效益自然就更高。

商業短影音公式：新聞＋展示＋購買理由

另一個大問題是企業不懂得製作出商業效益短影音。商業短影音跟TikTok上常見的舞蹈、對嘴跟趣味影片不同，必須回歸產品、服務面，這時影片如何「吸睛」又能「吸金」就相當重要。

經營短影音的關鍵重點，就是要儘量做到「對話」，不管是影片中的人出鏡對話還是以旁白方式呈現，以「證言」跟「現況改變」2種形式做主題，就相當適合一個人對著鏡頭對話。

「證言」顧名思義就是以使用者角度來表現產品及服務如何幫助他解決問題，而「現況改變」則是直接以痛點破題，再表現如何解決問題，這2種呈現方式也都融入於TikTok相當受歡迎的生活片段元素。

另外企業可以嘗試組合「新聞」、「展示」及「購買理由」3個要素規劃廣告內容。所謂「新聞」便是要揭露受眾未必知道的「知識」，例如「原來這樣做就能省下多少電費」等知識型標題，搭配簡單旁白或出鏡對話，接下來「展示」產品如何做到，最後以「購買理由」作為收尾。

受眾痛點也是可加入的素材，但是短影音廣告不宜過長，30秒就是極限，因此還是要看「展示」及「購買理由」能騰出多少時間。

由於時間有限，因此與「新聞」搭配的「展示」也不可能置入太多功能，1個主要賣點搭配1個次要賣點呈現即可，關鍵是要吸引受眾想進一步了解產品而進入銷售頁面。透過於Instagram、TikTok等不同平台投放多則短影音廣告，也可以進行A/BTest，取得整體廣告成效的最佳化。

市場研究機構Insider Intelligence預測：TikTok的廣告收入將於2024年超越Youtube，可預測短影音將成為下一波市場主流，企業勢必要追隨消費者的習慣改變，開始學習如何進行短影音行銷。（數位行銷延伸閱讀請連結iMarketing銀河數位行銷）