樂趣灣：建立共感團隊 在未知中形成共鳴

【文／黃泓嘉 圖片提供／樂趣灣 攝影／莊震烽】

企業為定錨未來，共識營是每年年末到年初的核心活動，但年復一年，難免活動漸趨儀式化、參與感降低、資淺員工難以表達意見等問題。許多共識營籌辦方，會藉由如：划龍舟、拼畫藝術、溯溪野炊等多元活動，將趣味導入共識營之中，與理性的討論研習相輔相成，共同激盪更多火花。

傳統企業舉辦年度策略共識營、凝聚團隊共識抑或是宣導來年企業精神，時

常是一整天冗長的研討會議、1場誓師大會，甚至只是全公司的email公告寄送。難免會因舉辦多年成為１場年度制式化行程，讓推行成效打了折扣，此時企業為突破僵局，會尋求加入更多軟性、寓教於樂的活動形式打破此一現象，樂趣灣即以趣味活動設計，為共識營添加新樣貌。

想把歡樂渲染給他人、認為工作應能與快樂共存，樂趣灣創辦人劉信甫以此為宗旨，在2016年創立樂趣灣，藉由策畫有趣、好玩兼具的活動，為客戶帶來歡樂。面對現在客戶需求不再只追求好玩，而想融入更多的目標與價值，並在活動參與後可以運用至職場與日常生活中，於是透過線上／線下活動、戶外／室內運動，從趣味中進行團隊建立(Team Building)，傳達企業目標精神，成為樂趣灣的核心業務。

紙皂船造出 員工軟實力

劉信甫提及，邀請樂趣灣舉辦團隊共識活動的公司，有新創也有發展許久的大企業，其不外乎分成2大類訴求。

1.藉由團體活動傳達公司理念與價値。

2.凝聚員工向心力，激盪出工作以外的火花。

不同於傳統如工作坊(Workshop)般坐在會議室，講師丟出主題讓成員共同討論、表達各自觀點，並就每個人的觀點進行討論與總結，最後帶入公司想傳達的理念。樂趣灣將客戶想傳達的價值、目標，設計在活動中，經由身體力行的活動過程，自然地導入企業想傳遞的目標，並藉由活動總結加深成員學習記憶。

從身體出發的團體活動、到腦力激盪的總結時間，透過兩種形式連結目標與活動，讓員工不再認為口號與精神過於虛無縹緲，而是能從活動中體驗學習。例如：深受企業歡迎的紙皂船(Soap Box)活動，是員工們利用厚紙板自製2人座紙船，以4～6人為1隊，在泳池中進行的團隊接力賽。

此活動從起初的紙船設計開始，即需小組成員一同腦力激盪，進行團隊溝通、展現創意、協調分工，並激發突破框架的思考力；直到隊伍競賽時，如何划得更遠、何種接力策略更為有利，都需提前思考。同時也需競爭資源的獲取，如：尺、厚紙板、剪刀各組一致，但額外的資源獲取就需通過遊戲任務獲得，如可先行出發20秒的加速卡等道具。透過氣氛熱烈的對抗活動，將公司期待達成的目的也一起投入，並在賽後總結時拿出討論，此時團隊參與感、榮譽心等影響，會讓氣氛更為緩和，並讓員工更勇於表達意見。

其餘活動，例如：划龍舟、5人制棒球等也是類似形式。當企業想培養員工的軟實力，勇於挑戰、突破舒適圈、當責與賦權、團隊精神培養等都能在這類競賽活動中達成目的。

ESG也能融入活動 虛擬精神實質化

「其實我們提供的活動形式大同小異，還是由企業想達成的目標或理念為核心進而包裝設計。」劉信甫說道。許多發展多年的企業，日積月累下，部門、員工數量龐大，總經理或是高階主管就會以「One Team Together」為目標委託樂趣灣。「此時就相當適合競賽類運動，如：龍舟比賽目標很明確，就是往前衝，注重團隊合作、划槳的頻率一致，過程中自然就能凝聚團隊。」也有像如Nike等零售業，想複製高績效店家的成功經驗，就需要著重於溝通表達、團隊合作，此時就更適合紙皂船、團隊拼畫。

「近2年許多公司提出要將ESG精神融入活動之中，傳遞環境永續意識。」劉信甫分析道。例如：長期耕耘工業電腦的新漢(NEXCOM)，想整合企業6大事業體，希望通過團隊活動實現內部的橫向連結，讓員工有更多元的交流、創意碰撞機會，於是就適合以團體拼畫的形式進行，讓員工能自由表達對公司的期許、遠景、認識。

「也曾在討論過程，客戶人資部門就提出壓克力顏料蘊含塑膠微粒，會對環境造成破壞，是否能減少此行為。於是我們從減少洗筆水開始，在拼畫中加入競賽遊戲，每組分配100c.c的洗筆水與從成衣工廠要來的邊角布，哪一組最節省洗筆水誰就獲勝，出乎意料大家幾乎都沒使用到洗筆水，而是選擇廢布來擦拭。」而過往經驗中，因拼畫色彩越鮮豔代表染料使用越加浪費，在ESG精神推動下，透過大幅減少顏料、洗筆水的使用，也成功呼應企業想傳達的目標，通過此次體驗，也讓ESG的精神能深刻留在員工心中，對未來公司永續產品的規劃，潛移默化打下基礎。

最佳團隊40人 不是授課而是思想碰撞

前期企劃提案階段，企業常受活動項目的吸引，指名要求某一項活動，此時樂趣灣即會考量場地、天候、時間等因素是否得以成行，並更深入地與客戶共同探討「選擇這活動真正的意圖是什麼？」「是喜歡這個活動？還是希望藉由活動傳遞價值？」如果為後者，即有許多可以替代達成的方案。除此之外，邀請企業先進行內部DISC性格測試，將員工類型大致分類，活動進行時，就能平均分散，讓性格積極主動、謹慎思考、創意思維的各類型員工可以一起碰撞出不同的火花。劉信甫補充專業建議︰「最適宜的團隊共識營人數，40人左右是最佳值，透過分組競賽、團隊討論能讓每位成員充分參與企業想傳達的價值。」

而活動後的反思回饋也是重點。從活動中的體驗發想，拋出符合公司價值的議題，請每位成員就自身經驗共同探討。「期待參與者不只是覺得這個活動好玩有趣，而是更深入地將參與活動過程聽到、看到、觀察到的學習，帶回自身團隊碰撞出更多新想法，討論出實質做法與精神，以便未來運用在工作中。」

另外，企業以往舉辦共識活動時，常有成效不彰、報名人數稀少等經驗，於是擔心員工是否會抗拒此類活動。劉信甫說道，其實90％員工都不會抗拒，通過團體活動、共同經歷，員工展現出不同於工作時的性格、特質，也能打破內部缺乏溝通基礎的困境，讓話題不再只局限於冷冰冰的工作事項，而是更具溫度的合作經驗。

輸贏不重要 而是探索未知

當企業委託或詢問協助團隊建立活動時，通常都已有明確的目標願景、企業精神、流程規劃，各類型的團隊建立活動，只是加速員工了解願景的催化器之一，藉由活動過程把虛擬的企業精神、價值運用，轉化成更直觀的體驗學習。

順應年度策略而舉辦的團隊共識活動，不管是分組競賽中的失敗或是不知所措都是一種學習。「我們設計的活動，對大家來說都很新鮮、很可能是人生第一次的體驗，如很少人曾划過龍舟、嘗試動手造船，就連拼畫可能小學過後，就沒再拿起水彩筆。這時候就需獨自摸索、嘗試，1個人容易，但跟1個團隊5～10個人一同摸索就是一個學問了。」

對劉信甫來說，團隊建立的重點，就在團隊面對未知事物挑戰，一同摸索前行的過程所形成的「共感」。劉信甫說道：「當我們共同完成一件事情，我們的感覺會形成共鳴，無論團隊最終輸贏，團隊皆已經成形。」因此，在團隊競賽中，身為活動設計單位的他們，不會給出標準答案，而是鼓勵參與者從未知與不熟悉中，共同去成長學習。