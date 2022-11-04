次世代疫苗打嗎？新冠感冒化

【文／葉語容 圖片提供／達志影像、馬偕紀念醫院】

台灣現在仍是世界上少數許多場合仍戴著口罩的國家之一。受惠於疫苗的普及，邊境已在10月開放。這意謂著世界各國的病毒株將相互流通。此時，次世代疫苗也開始施打，這支針對「原型株＋Omicron BA.1」設計的雙價疫苗，代表著疫苗追趕病毒變異的進度，又向前推進了一大步。

但目前的「疫苗防護戰」似乎已打到兵乏民貧，對國人而言，這不僅是比較疫苗效力的技術問題，也關乎心理上的疲乏程度。究竟該如何走下一步？解放的時代真來臨了嗎？需要留意什麼？我們特別邀請專家分析「次世代」教戰守則。

非針對BA.5設計 次世代疫苗還打嗎？

台灣目前流行的病毒株是Omicron BA.5，但雙價疫苗是針對「原型株+BA.1」設計，有些民眾因此懷疑它的效力。現任馬偕紀念醫院兒童感染科邱南昌醫師分析，「新冠的變異，從原型株到Alpha、Delta……至今，Omicron系列變異性更大些，雖然原始病毒株疫苗對Omicron也具保護力，但BA.1更接近BA.5，效力比原疫苗好。此外，雖然原型株現已非主流，但一路從原型株發展出的其他變種株，依然可能繼續繁衍、變異，採取雙價的意義就在這裡。」

一開始僅美國通過莫德納、BNT的緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA)，取得「原型株+BA.4/BA.5」的雙價疫苗，最近歐盟也才剛通過。看在各國眼中很是羨慕，但疫苗的取得與國際現實有關，無法取得最新疫苗的國家也不必因此沮喪，畢竟現已非過去2、3年景況。今年台灣用3劑的原型疫苗加上其它防疫措施，也能將Omicron病毒控制在中重症比例低於1％，顯示即使不是最新疫苗，仍有一定效用。

根據中央流行疫情指揮中心公佈數據，台灣進口莫德納雙價疫苗（中和抗體）的效價優於原來疫苗，在「接種前不曾感染新冠」的實驗組，雙價疫苗效價是原型疫苗的1.69倍，而在「不論之前是否感染」的實驗組，效價是1.68倍，並無產生新的安全問題。

然而，接下來要面對國境開放的挑戰，變異株更容易進入台灣。順應國際趨勢，台灣防護的觀念也應隨之調整。今年各國評估「原型株+BA.1」雙價疫苗時，加拿大衛生部提到「建議不應等待完美和最新的疫苗」；歐洲藥品管理局也建議「無法預測病毒未來將如何變異及流行哪些變異株，建議民眾不應等待針對特定變異株的次世代疫苗。」

換句話說，即使台灣加速引進美國已通過針對BA.5的次世代疫苗，等到可施打的時間點，流行株可能也變成另一種變異株了。這類似抗生素的概念，在無法準確鎖定標的物之前，還是先使用「廣效型」的藥物治療，至少能使病情獲得一定程度的控制。

高風險群應積極施打 以高抗體抵擋大流行

當記者問到「我們是否要每3個月打1次，永遠打下去？」邱南昌認為答案是「不一定」。他說：「新冠病毒一代代演化，雖傳染力增加，但毒性可能逐漸弱化。不同於流感病毒因病毒配對會改變、毒性差異不大，每年需重打一次，新冠毒性如降至一定程度，就與感冒症狀差不多，估計2、3年後，也許最快明年就不必每隔幾個月就要追加施打。不過，我仍建議大流行前，年長者、小孩等高風險群要積極施打，用前幾個月的高抗體抵擋大流行。」

另外，關於先前有民眾因施打莫德納，出現較強副作用，由於副作用的來源與疫苗中的「佐劑」有關，而雙價疫苗中使用的佐劑與原型疫苗並無差異，依據目前研究顯示，雙價疫苗副作用並未比原型疫苗強，因此民眾不必擔心更強副作用出現。

也有人期待副作用較小的蛋白質次單元疫苗，例如：Novavax、高端等。這2家公司的次世代疫苗仍在研發中，因為蛋白質次單元疫苗的製作過程較為複雜，預期未來若能成功上市，也不會是當時主要的流行株，但仍具一定保護力，而且試驗結果也顯示這些疫苗對Omicron病毒也有保護力，所以未來可持續觀察其發展。

邱南昌進一步說明，「mRNA疫苗的製作原理是用奈米脂包覆mRNA序列，所以製作更新疫苗只需置換裡面的病毒株序列，不需要改變其他配置，在各種疫苗製作方式中，mRNA最為快速，所以更適合對應新冠病毒的發展，也應該是未來新冠疫苗的主流」。

秋冬流感 新冠疫情 須留意「免疫負債」

過去2年，台灣的流感重症人數是「零」。在嚴密的口罩、勤洗手等加強個人衛生習慣的防護下，連流感都銷聲匿跡了。但是各醫院、診所，在今年9月就已「提前」發現了流感的病例。邱南昌指出，「往年流感盛行的時間是11月後的冬季，今年則提早，這就是大家最近在談的『免疫負債』。所謂的免疫負債，是指因為前2年免疫系統受到刺激、鍛鍊程度較低，所欠下的免疫債，現在要開始還了。」

「往年都有施打流感疫苗，疫苗的部分效力可以支持免疫力到隔年秋冬，但這2年打流感疫苗的人少，所以當最近口罩防護稍微放鬆一些，流感就容易在社區裡造成流行。」

今年「公費」流感疫苗已從10月開始施打，邱南昌提醒，免疫負債是大眾普遍會發生的現象，但預期小孩、年長者的情況會較嚴重，不過建議非公費資格的對象也可自費施打。自費價格依據廠牌不同，加上診療費等其他費用，每人每次大約數百元至1,000多元之間。

新冠方面，防護力最弱的環節仍在小孩以及年長者，其中年齡層「6個月至4歲」的第一劑施打率40.8％，是截至10月10日為止各年齡層中最低，第二劑12％也是最低。反觀65、75歲以上長者的各劑施打率，都在7、8成左右。

其中，2、3年內出生幼兒，因為出生後就少外出，口罩、清潔等措施又做得周全，免疫系統未經充分訓練，已有多位醫師預期此年齡層的孩子，有可能是今年冬天免疫力最弱的族群，恐是免疫負債最明顯的族群。「建議現階段幼兒疫苗儘量打好打滿，隨著疫情趨緩，再接觸外界、戶外增進長期免疫力」邱南昌建議。

此外，「肺炎鏈球菌」疫苗也是建議施打的疫苗。有些人是帶原者，就是肺炎鏈球菌與人體長期共存，但當免疫力降低時，就有可能發作而造成細菌性肺炎甚至全身性的敗血症或腦膜炎等。如果施打肺炎鏈球菌疫苗，後續感染新冠時，至少能鞏固針對此菌的免疫力，避免誘發肺炎鏈球菌肺炎，降低肺炎重症的機率，而同樣的，年長者、小孩也是高危險群。

在逐漸趨緩的疫情下，即使有持續進展的疫苗陸續問世，餘悸猶存的仍是民眾的心情。邱南昌爽朗地笑說：「現在新冠重症比例已經很低了，即使未來新變異株有更強的傳染力，也不容易造成更嚴重的病情，症狀反應也可能更輕微，建議大家可以慢慢放鬆緊繃的心情，照顧好身體，逐步回歸快樂平安的日常生活吧！」