拚！10億獨角獸攻100家 岸田新資本主義政策下的新創紅利

【文／李世暉 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

後安倍時期的日本經濟將何去何從？這是在日本國內不斷被提起討論的重要課題。自1990年代泡沫經濟以來，日本經濟長期陷入通貨緊縮，反映日本國內市場消費疲軟，企業獲利萎縮的困境。當然，導致日本長期通貨緊縮，並非單一原因。全球化、少子化、日圓匯率偏高、消費信心不足等，都是曾被提出的長、短期原因。而2013年提出的「安倍經濟學」，則被視為解決日本通貨緊縮，對症日本經濟重回成長軌道的藥方。

後安倍時期日本經濟 岸田內閣新資本主義方向

安倍晉三第2次擔任首相的7年8個月期間，安倍經濟學透過實施「極度寬鬆」貨幣政策、大規模公共支出的財政政策、經濟結構的改革，促進日本經濟成長。即使政策執行過程受到不同面向的質疑與挑戰，但安倍經濟學已然成為目前日本政府思考經濟對策時的參考點。

接續安倍政權的岸田文雄，在思考日本未來經濟發展之際，遇到的重大挑戰即是：如何評價安倍經濟學？究竟要延續還是修正？

在眾多政治、經濟考量下，岸田文雄提出了「新資本主義」概念，一方面肯定安倍經濟學的政策方針，另一方面則彌補安倍經濟學的不足。多數日本經濟評論家認為，若以最有成效的貨幣政策來看，因安倍經濟學而獲益的對象，主要仍是以出口為主的日本大企業，而各種規範鬆綁的「新自由主義」思維，也有益於這些大企業的市場競爭。對此，岸田文雄由強調供給面（大企業）的安倍經濟學，轉為重視分配面的新資本主義。

新資本主義4大支柱 人才×科技創新×新創企業×綠能數位

此新資本主義主張：為實現經濟成長，供給方的創新和生產率的提高必不可少。與此同時，也必須增加國民可支配所得促進消費。岸田政權提出實現新資本主義的4大支柱，包括：人才（強化技能提昇與人才育成）、科技創新（將量子技術與AI訂為國家戰略）、新創企業（大力提昇新創企業的質與量）、綠能數位（推動碳中和與數位田園都市）。

日本政府更特別訂定日本新創企業的「5年計畫」，預計在5年內，將新創企業的家數從現有的1萬家，擴增至10萬家；市場估值超過10億美元的獨角獸創新企業，則從現有的10家增加至100家。同時，2022年8月1日內閣正式設立「新創擔當大臣」，負責協調各省廳之間的新創相關政策（首任大臣為山際大志郎）。

岸田新創企業政策 納入國家發展策略與地方創生

值得注意的是，延續安倍經濟學的岸田內閣，在新創企業政策上，具有下列2個重要的特色。

1.新創納入國家發展戰略

對於長期重視製造業的日本政府而言，是相當少見的創舉。事實上，推動新創企業的成長，並非始於岸田內閣。2018年6月，日本經濟產業省、日本貿易振興機構(JETRO)、新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)，即成立「J-Startup」，作為領導日本新創政策的司令塔，目的是培養活躍全球的日本新創企業。

2.地方活力納入新創政策

2020年以後，配合地方創生政策，推動孕育地方新創企業，以革命性技術及商業模式，創造地方價值的地區版J-Startup計畫，更是受到岸田內閣的大力支持。目前，參與計畫的日本地方自治體包括：北海道(J-Startup HOKKAIDO)、東北地區(J-Startup TOHOKU)、關西地區(J-Startup KANSAI)、九州地區(J-Startup KYUSHU)、中部地區(J-Startup CENTRAL)與新潟(J-Startup NIGATA)。

政策支持 市場蓬勃上升 日本新創企業大賞×新創補助6類型

為了讓日本國內企業、市場重視新創企業，日本政府特別將行之有年的「日本創業大賞」，在2022年改為「日本新創企業大賞」。

2022年日本新創企業大賞獲獎公司★★★

．最高榮譽「内閣總理大臣賞」：Astroscale

2013年創業，主要研發附有機械手臂的小型衛星，用以清除太空軌道垃圾。

．經濟產業大臣賞的全球賞：SmartNews

該新創公司運用AI彙整3,000家以上媒體來源，配合讀者的閱讀習慣，提供全新的新聞閱讀體驗。

．經濟產業大臣賞的多元賞：Gojo&Company

該新創公司設立「微型金融」，作為日本金融市場資金與發展中國家個人需求者的金融服務平台。

．農林水產大臣賞：UserLike

專注日本花卉業務的企業，首度將訂閱(Subscription)的營運模式導入家用插花市場。消費者依不同選擇方案，無須前往花店，就可定期收到用於居家插花的各種季節花卉。

．文部科學大臣賞（大學新創賞）：Synspective

由大學研發低軌小型SAR衛星技術為開端的新創企業，將業務聚焦於打造監測全球災害的防災系統。

．審査委員會特別賞：Heralbony

與身心障礙創作者簽訂授權合約，推廣其創作作品市場化的新創公司。

．審査委員會特別賞：VisasQ

打造專業知識的仲介平台，負責媒合「個人專家」與企業需求。

另一方面，從日本政府公佈補助的新創企業名單中，可將當代日本新創企業分為下列幾種類型。第1類是DeepTech型，包括：AI控制、機器人工學、生物醫學、宇宙航空、材料科學。前述獲獎的Astroscale、Synspective就屬此類；第2類是Platform型，包括：IoT、ICT、通訊網絡（平台、應用軟體）；第3類是SDGs型，強調對環境、能源議題的關注，並提出新的解決方案；第4類是數位轉型，包括遠距辦公需求、雲端資料處理與應用；第5類是地方創生，主要以科技解決地方發展困境，屬於科技型地方創生；第6類是社會5.0，關注包括永續發展、ESG在內的重大議題。

理解日本新創發展趨勢 台灣新創掌握拓點利基

依循上述脈絡，可將近期日本新創企業的發展，歸納為下列3項趨勢：

1.正確回應社會結構的變化

在後疫情時代，日本的職場環境、生活習慣出現了劇烈變化，若能正確因應，將可孕育許多商機。例如，在遠距教學、辦公、醫療需求下，發展出紙本資料與獨立資料的「雲端化」服務。新創企業LegalForce，即透過AI與雲端技術，將企業的紙本契約資料雲端化，獲得市場的關注。

2.關注潛在市場規模(Total Addressable Market, TAM)

若要成為新創企業的獨角獸，就須及早切入具潛力的市場。例如，日本國內的藥局數量超過便利商店數量，且大多為個人藥師經營的傳統藥店。在醫療數位轉型的趨勢下，日本全國有6萬家藥局面臨轉型壓力。KAKEHASHI研發出Musubi系統，整合銷售履歷、藥品庫存、消費者用藥習慣、藥品使用諮詢等系統，協助傳統藥局進行數位轉型。

3.以個人為本

在消費者需求多樣化的時代，強調客製化的商品、服務，將是未來的發展趨勢，也引起許多日本新創企業投入。例如，為擺脫制式的互動，讓每位客戶、員工都能感受企業對個人的關心，Commmune為企業打造專用社群平台，讓B2C、B2B、總公司與分店之間，可以進行即時、互動的資訊交流。

總體來說，日本新創市場在政策大力支持下，正處於一個蓬勃上升的階段。此外，東京金融市場，也是亞太地區最重要的金融中心。

受這些因素影響，對台灣新創企業而言，日本市場不失為前往海外試點的優先考量。目前，包含關鍵評論網、Vpon、TapPay、Mobagel在內的公司，紛紛前往日本拓點。若能進一步理解日本新創市場的發展趨勢，將有助於台灣新創企業在日本的成功機會。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）