財務三表大解密 主管的數字管理儀表板

【文／陳燕慧 圖片提供／陳燕慧】

攤開財務報表，首先我們要了解分析的意義，其在於能真實反映企業過去的經營績效、衡量目前的財務狀況、預測未來的營運與財務狀況；再搭配預算編制的程序，對於企業短中長期發展的整體營運規劃具有「可實踐性模擬」之效。

從實務的角度來詮釋「預算」的管理過程：預算是對某一主體項目的未來時期之計畫預測而來，企業以此設定公司和部門之預算目標，以及對後續營運與財務績效表現予以監督、治理、評價和進行相關獎懲激勵措施。若從財務的觀點來看，預算是一種綜合性的財務計畫，包括經營預算、資本預算、財務預算，這些內容構成企業的全面預算。

綜合以上所述，損益表、資產負債表、現金流量表扮演預算編制的主要財務工具，主管若讀懂財務三表的數據意義，藉此掌握企業與部門全貌，以及對於配置的資源能夠創造最佳化價值，對於企業之發展有極大之助益。

財務三表＝企業健檢報告

財務報表又被視為企業營運績效的成績單，藉由財務三表主管可以更理解企業的營運全貌，並以此為基礎擬定行動計畫。

1.損益表

呈現公司營運績效的財務成果之盈虧情況，營收與獲利處於成長、穩定或衰退趨勢，以及公司的獲利結構是否穩健良好。因此，將損益表各項目展開細項內容，也是企業進行績效問題檢視與改善分析的必要步驟。

2.資產負債表

資產負債表主要由3大項目組成，包括資產、負債、業主權益（股東權益），顯現公司累積的經營實力、財務狀況、承受景氣循環的能力。企業疏忽資產負債表的重要性，加上營運虧損，就會讓企業陷入財務困境；資產負債表在財務預警功能方面，扮演非常重要的角色。

此外，企業的「資金來源」包括自籌款（股本、增資溢價、累積盈餘）和向他人借款所產生的負債（銀行、供應商）。資產負債表呈現出「資金來源＝資金用途」的連結邏輯，透過項目間的計算，可獲得財務結構相關的財務比率，並可快速診斷財務健康與危機。

3.現金流量表

將企業營運所發生的資金進出分為3大類別：

•營運活動

可以看出公司的營運損益對資金的增減變動影響。

•投資活動

了解企業投資動向與對資本支出的資金需求。

•籌資活動

可獲知企業對於資金的需求與理財行為採用的理財工具。

財務報表與KPI連結

為達成有效之經營管理，企業應擬訂公司之經營目標及策略發展方向，並根據經營目標訂定公司整體年度經營計畫及部門營運計畫，進而展開各部門年度預算編擬程序與審核活動。預算編製之基本架構如下圖所示：

我們從預算編制流程圖可看到營業收入預算為營運預算之始，是營運預算展開的火車頭；接下來是營業成本的預算（包含存貨水準、資本支出新增、原料成本、直接人工成本、各項製造費用）、營業費用預算（包含研發費用、銷售費用、管理費用、資本支出新增），最後則由財會部門編制營業外收入與支出預算、財務預算（損益表、資本預算、資產負債表、現金流量表）。

由上可知，各部門主管在編列預算與KPI訂定時，必須也必然與財務報表連結，其關鍵和依據有哪些？彙整重點如下：

而財務三表可以輔助管理者評估績效、檢視經營策略，發現經營與管理的問題，其實務管理重點如下：

1.成長力

營業收入是否持續成長、穩定。營業收入的持續性越差或波動越大，表示過去營收對於預估未來的決策資訊越薄弱，營運風險也較大。

2.產品競爭力

營業毛利率、營業毛利金額可以分析出企業的產品競爭力，其檢視內容包括成本競爭力和銷售能力。

3.營運管理力

營業淨利率可以分析產品銷售價量與成本的變化，以及營業費用（銷售、管理、研發依產業類型而有不同的重點）的管理能力。

4.獲利能力

損益表可分析指標有毛利率、營業利益率、稅前／稅後淨利率；此外從現金流量表也可進行，損益表本期淨利與營業活動現金流量比較，是否有特殊狀況。

損益平衡點：對策擬定法寶

最後新手主管在制定年度預算與KPI時，可以應用「損益平衡點」4個重要數據：固定成本（每月）、單位變動成本、售價、銷售量，快速掌握企業營運關鍵和預測可能的成果，有助於獲利改善方向與決策的評估。

「損益平衡點」是企業損益正好為0的情況，企業達到該點後，利潤將會迅速增加；是探討定價、成本和利潤三者之間互動關係的方法。對於哪一種「價格、數量」組合和「成本結構、直接毛利」組合可增加獲利，提供清楚易懂的資訊判斷。

面對大環境急遽變動的時代，善用「損益平衡點」模擬不同利潤目標情境下的財務狀況，以「敏感度分析」用以檢驗假設改變或預測資料修正時，對原有結果的影響程度。

由於損益平衡點受到固定成本、變動成本、售價、數量等要素的變動關係互為影響，例如：變動成本降低5％對邊際貢獻及利潤有何影響，固定成本若降低10萬元對損益平衡點及淨利之影響為何。經由敏感度分析，以樂觀版、保守版、現狀水準等不同情境模擬，可獲得概觀，並進一步準備因應對策。當「波動、不確定、複雜、模糊」成為經營環境的常態，將衍生出需求不確定、技術和政策快速變化、人才更競爭的現實壓力，組織必須快速回應並做出調整，才能永續生存。