不進公司行不行？企業疫後留才戰開打

【文／張名榕 圖片提供／達志影像、Gettyimages】

後疫情時代，全球防疫邁向與病毒共存，持續近2年的遠距工作模式也悄悄轉變，有企業宣佈永久維持遠距辦公，也有企業強制員工重返辦公室，引發反彈聲浪，不少企業主則選擇折衷，採取高度彈性的混合工作模式，確保公司利益之餘，更想方設法留住人才。

實體or遠端 企業兩極應對

Apple執行長庫克(Tim Cook)日前宣佈9月開始，員工每周必須回公司上班至少3天，周二與周四強制待在辦公室，其餘1天則由各團隊決定，政策一出引發反彈，員工組織Apple Together發起連署，要求Apple提供更彈性的辦公制度，有員工揚言若被迫重返辦公室不惜辭職抗議，面對強烈訴求，Apple表示為因應染疫人數增加，將計畫順延至10月，但大方向不變。

作風強硬的馬斯克(Elon Musk)則揚言，員工不回公司就回家吃自己，《彭博社》(Bloomberg)引用馬斯克寄給Tesla管理高層的郵件，指出馬斯克要求員工每周至少在辦公室工作40個小時，如果沒有按時露面，將會被視為「自動請辭」，他更表示Tesla之所以能研發生產激勵人心的產品，就是因為團隊面對面溝通合作，光靠打電話不可能獲得成功。

管理高層的擔憂其來有自，居家辦公常見的缺點是難以監督員工及溝通不良，此外，《巴倫周刊》(Barron's)發佈1項針對5,000多名美國員工的調查，發現員工瞞著主管偷偷兼職的比例是遠距辦公前的4倍之多，雇主不免擔憂員工是否真的替公司盡心盡力。顧問公司Gartner的研究也指出，人員流動率變高加上逐漸流失的組織文化，都是企業主大力反對遠距辦公的原因。

反之，也有許多企業持開放心態，Twitter早在去年宣佈永久維持遠距辦公，Spotify、Airbnb也隨之跟進，在2021年迎接營收高峰的Airbnb，提供員工遠距辦公與辦公室工作的彈性選擇，執行長Brian Chesky充滿信心地指出，遠距辦公能使企業跳脫地域限制，在公司通勤範圍之外招募更出色的人才，更期許Airbnb成為遠距辦公的企業典範。

高盛：遠距辦公該被矯正

金融界同樣意見分歧，花旗與星展銀行皆宣佈採混合辦公，部分櫃檯人員與資料管理人員必須駐點，其他部門可以選擇遠距或彈性上班。保有遠距辦公選項的還有瑞士、渣打銀行與匯豐集團，瑞士銀行更發佈1份內部調查，表示居家工作的員工每小時產出率上升，服務客戶的效率更佳，認為混合辦公的決策有助招募員工，更能留住人才。

高盛投資集團(Goldman Sachs)則開出金融界第1槍，要求員工每周回辦公室上班至少5天，等於間接取消遠距辦公制度，除了紐約區辦公室的防疫依舊嚴格，其餘地區員工不需提供疫苗接種證明，也不需戴口罩或定期快篩就能返回公司上班，同為金融巨頭的摩根史坦利(Morgan Stanley)也將跟進。

事實上，高盛不是首次取消遠距辦公，早在2021年中疫情略為紓緩之際，執行長就要求員工盡快返回辦公室，直到COVID-19開始全球大流行為止，執行長David Soloman還公開指出遠距辦公不適合金融業，也不該是一種新常態，更直言這是不符常規、應該盡快被矯正的異常狀態。

有趣的是，儘管處於執行長口中的「異常狀態」，高盛卻在過去2年創下史上最佳收益紀錄，2021年淨收益高達216億美元，但Soloman接受《財富》(Fortune)採訪時仍強硬表示，高盛每年吸引眾多傑出青年人才，他們來到公司就是為了向更傑出、更有經驗的前輩學習，建立起重要的人脈網絡，進而為客戶提供最佳服務，他認為這是高盛強大的主因，而遠距辦公使得這項優勢不復存在。

員工愛遠距 考驗管理能力

硬性規定同樣引發反彈，因為越來越多的人愛上遠距，辦公室真的「回不去了」，這個現象不僅出現在全球各地，也橫跨各產業類型，由史丹佛大學教授Nicholas Bloom及多名經濟學家組成的國際調查小組，日前發佈1份報告，指出員工普遍認為在家工作的效率不輸給辦公室，當雇主強迫他們回公司上班時，他們平均願意減薪5％以維持遠距工作，在美國甚至有1/3的員工不惜為此離職。

這份名為《Work From Home Research》的研究，從2021年中進行至今年7月，針對27個國家中高教育水平、高收入且經常使用網路的族群做網路調查，結果發現多數員工都很喜愛居家工作，其中女性又比男性偏好度更高，研究推測，女性比起男性更常被賦予照顧家庭的角色，因而得出這結果。

疫情改變人們看待職場環境的方式與選擇，管理者不僅要兼顧公司利益最大化、促進團隊高效合作，還要提昇員工滿意度以吸引人才，許多企業因而選擇高度彈性的混合工作模式， 包括微軟、Amazon、Google、Facebook等，都依據自身需求量身打造全新的工作形態，做法可能是每周固定幾天回公司上班，也可能以職責決定是否遠距，這些政策也將隨著疫情滾動式調整。

3原則助企業 擬定工作模式

《富比士》雜誌(Forbes)建議，企業擬定未來工作模式時可以從3大方向思考。

1. 產業與員工特性

首先是「員工特質與產業情境」，遠距辦公不見得適合每個人、每種產業或每個部門，需要與客戶面對面互動，或是需要頻繁溝通、創意發想的工作團隊，例如：業務與行銷部門，可以考慮彈性地回辦公室工作，其他不受此限制的部門可以繼續遠距辦公，形成獨特的混合工作模式。

2. 客戶需要什麼

其次要考量「與客戶的互動形態」，工作模式不僅要儘量滿足員工的期待，更要符合客戶需求，某些客戶喜歡傳統的面對面，某些客戶則偏好通訊軟體或電話溝通，企業可透過疫情前後的營運情況與顧客回饋做判斷，一般來說也可採取混合工作模式，以滿足多元的客戶需求。

3. 注重公平性

最後一個關鍵是「資源公平性」，採用混合工作模式時，在公司上班與在家上班的員工可能會擁有不對等的機會與資源，企業必須在員工有需要時，即時提供網路、技術支援等硬體／軟體設備，同時也要設有非正式的監督方法，確保員工善盡自身責任。只要能做到這一點，就能找出勞資雙方間的平衡點，確保混合工作模式運行順利，同時維持團隊間的密切合作與靈活度。

舉例來說，推崇遠距辦公的Dropbox，每年提供員工7,000美元來改善家中的辦公環境，員工可以應用於托嬰補助，甚至加入健身房會員，有助於維持良好的工作表現。

此外，Dropbox也設立核心合作時間(Core Collaboration Hours)，讓團隊成員每天花4小時執行共同會議，彌補與同事間交流溝通的不足，促進合作默契，高度彈性的做法獲得員工一致好評。

面對不確定性高漲的後疫情時代，無論選擇何種辦公模式，企業訂定決策時眼光不僅要放得長遠，或許更要培養且戰且走的敏捷功力。