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草澤精釀股份有限公司：香醇精釀啤酒 品台灣水果好風味

聯合新聞網／ 能力雜誌

【文／張名榕　 攝影／莊震烽】

神往左思《詠史》詩中的「何世無奇才，遺之在草澤」，刻意選在美濃鄉間小路的草澤精釀，從最初走極簡風格，透過設計力打造與眾不同的新酒標，讓它也是推廣在地文化的代言酒。

踏入花．酵YEASI餐酒館，潔白牆面與翠綠植栽形成最佳背景，襯托出一罐罐色彩繽紛、鮮豔搶眼的啤酒瓶，店長端上冰鎮玻璃杯，倒入閃著金黃光澤，鑲有綿密泡沫的精釀啤酒，大口喝下，沁涼滋味包圍味蕾，一瞬間暑氣全消，視覺與味覺都心滿意足。

釀酒融入生活 翻轉設計好驚豔

略帶文青風的餐酒館並非座落熱鬧市中心，反而開在僻靜的美濃鄉間小路，原因除了創辦人是客家人，也與店家精釀啤酒「草澤」的品牌精神相互呼應，「品牌名來自左思《詠史》詩中的『何世無奇才，遺之在草澤』，意思是世上到處都是人才，但可能埋沒在不起眼的鄉野間，就像我們的酒一樣，或許不起眼，喝了卻讓人驚艷。」草澤精釀負責人蔡昕琙說。

蔡昕琙的父親是草澤創辦人，也是專研生物科技的大學教授，他前往英國進修時意外開啟釀酒靈感，「爸爸的研究室同仁拿起鍋子就開始釀酒，下午茶時間大家不喝茶，而是交換彼此釀的啤酒喝，非常有趣。」蔡昕琙笑著說。受外國同仁影響，蔡爸爸回台後開始自學釀造，將啤酒酵母結合台灣在地鮮果汁，研發出多種風味的啤酒與氣泡酒，又在親友鼓勵下開設酒廠，希望推動精釀啤酒貼近台灣人的生活。

2020 年，草澤精釀酒廠正式成立，啤酒包裝與文案皆出於自家人之手，最初走極簡風格，酒標只寫上名稱與簡介，化繁為簡的設計卻在洽談通路時踢到鐵板，「想與其他餐酒館合作被拒絕，對方說調性不符合，我們才驚覺產品的形象包裝有必要重整規劃。」蔡昕琙說。

為了讓品牌重新出發，蔡昕琙找蒔秧苗文化事業工作室的陳佳鴻合作，由對方擔任顧問執行專案，第一步就是打造與眾不同的新酒標，「我用『客家語』凸顯包裝的特色，4款客語酒標的意思分別是喝啦、吃飽沒、有空、來玩，讓人們認識客語，也能推廣地方文化。」陳佳鴻說。亮麗的新酒標推出後引起話題，特別是在市集擺攤時詢問度非常高，蔡昕琙欣喜萬分，也下定決心要替新產品打造一座表演舞台。

餐酒館當舞台 客家特色隨處見

好產品不應該受到通路限制，蔡昕琙坦言，成立餐酒館多少是因為進軍通路不順，加上疫情影響，草澤位於杉林大愛村的門市暫時歇業，少了銷售商品的實體通路，品牌迫切需要一處能與消費者面對面的新場域，爭取曝光度才能行銷產品，因此她對這間店的要求也很高。

「雖然是賣酒，但我們不想刻意強調『酒』的存在，而是希望酒能融入環境，成為生活方式的一部分，另一個重點是空間與酒品的包裝要有整體感，不可以各自為政。」蔡昕琙堅定地說。與顧問討論後，兩人決定善用木質裝修與綠色植物，將美濃鄉村的氛圍延伸進店內，營造悠閒的生活感，也凸顯草澤源於自然的品牌特色。

餐酒館菜單則選用美濃特產，讓消費者品嚐在地食材，「美濃有許多醃製和發酵食物，像醬筍、梅子、白玉蘿蔔、破布子、醃高麗菜乾，這些都是小農或我們手工做的，與精釀啤酒的概念很類似。」店長李冠穎說。只是這樣的店開在鄉間，除了假日較多遊客造訪，平時來的都是當地高齡長輩，有些人不看好他們的店，有些還給出令店長啼笑皆非的建議，「客人叫我們要接地氣一點，賣酒就應該順便賣花生、豆乾之類的下酒菜比較好。」李冠穎苦笑著說。

儘管如此，他們還是堅持採用客家風味食材，店內也陳列客家音樂、書籍，為的就是推廣客家特色，「在鄉下開餐酒館不容易，我們希望消費者知道美濃不只有粄條，還有很多特色釀造品，來這裡不只喝酒，還能認識傳統美食與文化。」陳佳鴻說。

小農合作共好 為台灣農業加油

蔡昕琙透露，在參與「中小企業服務優化與特色加值計畫」這項專案期間不巧遇上疫情升溫，餐酒館延後開幕，團隊正心煩意亂時，從新聞看見鳳梨外銷受阻，他們轉而思考能如何幫助農民，最終決定為品牌最暢銷的氣泡酒開發新口味，找到專門和小農合作的果汁廠，短時間內研發出酸甜可口的鳳梨氣泡酒，擴充產品線的同時也支持台灣在地農民，一舉兩得。

靠著滾動式調整經營策略，草澤成功化解危機，也期望讓更多人了解品牌理念，「許多人對酒有不好的印象，只要不抱持喝醉的心態，用品酒的心態去喝酒，相信大家都能體驗到台灣的水果有多棒。」陳佳鴻笑著說。

【完整內容請見《能力雜誌》2022年10月號，非經同意不得轉載、刊登】

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