粨種人食品：後山原鄉的粨種食尚好滋味

【文／葉小慧 圖片提供／粨種人食品】

以增加部落族人的就業機會為核心理念，2018 年快速崛起的原民食品品牌「粨發粨粽」，擴大運用多元在地食材，串聯10 家特色店家與地點，在台東大學創新育成中心輔導團隊整合下，以友善、自然、健康、安全等元素，並滿足深度旅遊、在地美食的需求，串成特有的台東食尚新文化。

台東人現在流行一句話：沒吃過阿粨(A-bai)，別說你去過台東。阿粨是原住民家家戶戶都會自己做的小米粽，特色是以黃澄澄的小米，搭配肥瘦適中的原民風味醃豬肉等食材，用假酸漿葉包覆後，再用月桃葉包裹綑綁後煮熟，外型通常四方扁平，食用時先去掉月桃葉，吃起來口感豐富、齒頰留香。

「粨發粨粽」是粨種人食品創立的品牌，正是以「阿粨」為主要產品發展，包括復育原民傳統食用的假酸漿葉、製作阿粨，並深入介紹假酸漿葉和阿粨的獨特特色，讓消費者品嚐部落美食之外，也認識原民文化。粨種人副總經理范佳雯指出，粨發粨粽主要市場在北部地區，很多人是第一次認識阿粨，但產品的接受度高，所以粨種人經常透過參加擺攤等機會協助產品曝光或進行宣傳。

疫情回不去 線上行銷粨種台東

台東大學創新育成中心資深經理楊春桂表示，台東以發展觀光休閒為主要產業，2019年就協助台東企業組成「粨種人後山食群聚」，由粨發粨粽領導，串聯在地11家業者，發展友善、自然、健康、安全為核心的一級到三級產業群聚。在這基礎穩定之後，2021年疫情影響外送、外帶以及各種線上形態發展蓬勃，因此希望壯大原有群聚加上新的夥伴，攜手東傑茶行、山豬園小酒坊、拿手菜餐坊、原穀傳說有限公司、東芳草本實業有限公司、源森態企業社、野萃有限公司、您安心有限公司、丸八酢飯店，共同打造新形態的營運模式。

這次的群聚將以「粨種台東」為品牌，透過「粨種食材」來創造故事與記憶點，並將運用網路的廣泛傳達力和口碑行銷等特性，鎖定注重自身健康和國旅體驗的民眾，藉由之前群聚成員經營的線上與線下客戶，搭配社群網站、群聚店家電子專欄故事，進行故事行銷也開創Facebook 和LINE 等通路，同時規劃行動餐車以及「粨種旅遊」體驗，帶動「在台東就是要吃阿粨，跟著阿粨一起遊台東」的概念。「這個群聚計畫是希望透過『粨種台東』，結合台東在地食材，運用阿粨作為傳遞的媒介，讓大家可以吃到屬於台東的味道。」

結合在地珍貴食材 台東味＋台灣味

其中，實體店面將結合公司所在位置開發專屬產品，而且只在現場販售，包括一套含紙本與電子版的旅遊地圖，楊春桂說：「我們用在地旅遊的食材，透過阿粨產品做成伴手禮，因為是冷凍食品的形態，縱使疫情嚴重，買回家也能即時吃，包裹線上體驗的概念，除了材料都弄好，也教大家如何食用和體驗。」比如紅烏龍阿粨，吃的時候可以聯想在台東鹿野喝到的紅烏龍茶，體驗鹿野茶園採茶等情景。

由於重點在結合各種在地特色食材，產品開發成為了這次計畫的關鍵門檻。楊春桂舉例，長濱在地友善養殖的白玉蝸牛是高單價的食材，一般在法式餐廳才吃得到，屬於無法煮食太久的食材，而粨種人是原民背景，若朝向傳統快炒黑蝸牛的三杯做法，就減損了白蝸牛的價值，必須更進一步調整和研究。

范佳雯說明，阿粨原始做法是包豬肉，不過消費市場都喜歡嚐鮮，且台東在地農產多元，所以粨種人一直在進行不同口味的創新，嘗試台東味、台灣味以及符合市場需求的發展，「研發時會測試口味的比例，希望達到不搶彼此光環又能耳目一新，注重讓彼此匹配後打開味蕾的感覺。」

她分享自己參與研發的心得為例，「我是紅烏龍的愛好者，但紅烏龍要重新研究能跟阿粨匹配的濃度，包括泡茶的溫度、時間都有不同的比例。儘管紅烏龍飯和飲料在台東很常見，研發過程還是常有失敗。」她還笑著說，一直試吃，也成為一種職業傷害。但這次的嘗試也讓夥伴們做出了不同以往、更創新的口味，包括紅烏龍、咖啡、金針阿粨等味道。

行動餐車微型加盟 增加就業機會

粨種人食品共同創辦人王禛壹本身是二代返鄉創業青年，希望增加部落族人的就業機會，就以假酸漿葉為意象，提出「用一片葉子撐起一片部落」的地方創生理念，因此這次群聚聯盟的成員也多選擇二代返鄉創業或青年創業的企業，「大家都是二代，起點位置相像，面對的困難也相似，互相支援都有收穫，也知道自己的位置在哪。」

她說：「看到很多部落的孩子到都市念完書想回家，卻沒有太多就業機會，想創業又沒有基礎和足夠資金能養得起自己，就想到是否能將我們家的產品，透過餐車的微型創業方式散佈到其他地方。」台東是很適合創業的地方，透過食品的研發作為微型創業的入口，讓部落青年或想到台東居住的人們，可以運用攤車的方式，販售屬於台東的味道。

正逢疫情帶動外送、外帶市場，為滿足消費者的安全與便利性需求，「粨種台東」除了固定展售點，計劃推出能及時移動的行動餐車微型加盟，結合各地區活動，提供在台東地區旅遊的消費者最即時的購買模式，也能提供在地居民或返鄉青年一個微型加盟的就業機會，讓每台攤車創造一份收入，並培訓在地文化故事的傳達力，成為在台東旅客不經意的驚奇之旅。