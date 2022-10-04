永續、創新的潮流先行者 55年老品牌進化ing

【文／曾欣儀、黃泓嘉 攝影／謝美姿 圖片提供／新東陽】

身為肉鬆、香腸產品的老品牌，新東陽絕不服老。從門店到產品，持續緊追永續與健康潮流再進化，今年更從豬肉加工品跨足植物性蛋白新領域，隨著產業趨勢一波波來襲，因應的新點子卻能源源不絕，新東陽究竟是如何做到的？

還沒踏進店舖，現炒肉鬆浮動在空氣中的濃郁鮮香，就已經熱情的迎接顧客到來。喜歡加一點海苔、芝麻，或是享受堅果雜糧的口感，口味想怎麼調整，都任君選擇。一袋袋溫熱蓬鬆的美味，剛拿到手上，等不及散熱完畢，就忍不住趁熱先送幾口進嘴裡，犒賞一下饞蟲。而這副令饕客們心滿意足的場景所在地，從55年前新東陽那間西門町紅通通的起家小店開始，再到如今以黑底、金邊點綴的大氣新型店面，隨著時光轉換，傳遞新鮮美味的初衷始終不減。

堅持做對的事 神迴避油品風暴

然而，單憑經典美味，未必能持續掌握新世代消費者的心，加上近年來食安議題成為台灣新聞的重大熱點，每每新聞一出，有如驚弓之鳥的民眾對於選購食品就更為保守謹慎。更遑論如今全體產業共同面對的供應鏈、通膨、缺工、ESG等挑戰，都為企業營運與獲利埋下眾多地雷。但對於新東陽總經理麥升陽而言，其實只要跑得比危機更快，提前靈活佈局，看似決一死戰的生存考驗也能由大化小，轉為定期檢驗營運狀態的隨堂考。

聊起那幾場台灣人都記憶猶新的食安風暴，麥升陽一一細數新東陽的提早佈局，肉品來源只採用獲CAS認證的台灣豬、從飼料餵養到疫苗接種都納入「TAP農產品產銷履歷」管控，至於由工廠生產、如何運送出貨並進到消費者手中，也一清二楚的攤開在「加工食品流通履歷」，成為第一家導入雙重履歷驗證的食品業者，建立產業示範效果。此外，一方面為了獨家的美味配方，一方面也是為了掌握穩定的用油品質，麥升陽不無自豪地說，「我們連豬油都自己炸！」

然而即使步步為營，看似周全的準備，新東陽也一度差點中招。麥升陽回憶，在2014年的油品事件爆發前，當時正好盤點完公司的所有產品用油，會議上也確認過一切都沒問題，但他忽然生出一個念頭：「我們能保證自己的油品沒問題，但是與我們配合的廠商呢？他們也都沒問題嗎？」當時新東陽剛標得清水服務區的第2次經營權，原本就是眾所矚目的時刻，萬一服務區的任一廠商出狀況，輿論認定的就會是清水服務區、經營的新東陽都有問題，讓事態擴大延燒回主品牌。

身為經營者不能心懷僥倖，麥升陽堅持身為食品品牌，對於這類風險更必須嚴格把關，因此在短期內將供應鏈中的廠商、國道服務區招商的品牌們，一一確認、要求，必須採用安全的油品。但更換油品涉及成本考量，對於業者來說無異於壓縮利潤空間，該如何說服對方？麥升陽說，新東陽的油品是自產自用，因為全程自家掌控，可以強力要求達到高標準，但如果強制每個廠商都要符合，還要自行在短期內處理好，未免顯得不近人情。因此，「我們協助篩選市面上的合格供應商，並且統一完成檢驗，最後過濾出數家安全名單讓大家選用。」

將自身對經營的堅持，轉換推動合作夥伴能一起升級進階的助力，才是新東陽快速推廣安全油品的關鍵。「我們全體夥伴才剛換完不到1周，正好油品事件就爆發開來。有廠商在事後表示真的幸好提早轉換，才讓大家都安全下莊。」麥升陽謙遜地說，也幸好大家都信任新東陽的堅持所在，才能達成彼此的共贏。

新瓶裝新酒 老品牌再造升級

不過，有所堅持，卻不能變成一意孤行的老頑固。特別是對於身為55年的老品牌新東陽來說，積累的是口碑與信任，想褪去的則是限制與包袱。當世界隨時在變，顧客、潮流也無時無刻不在改變，怎麼能用同一套營運做法來一招走天下？「在我接班以後，新東陽的經營理念就調整成『誠信、創新、靈活、永續』。」在麥升陽看來，誠信面對消費者與合作夥伴，捍衛對品質與安全的堅持，是企業營運的最根本要務。然而面對不停歇的環境變局，不能滿足於老品牌的過往輝煌，守好本業不代表一成不變，適時納入新想法來轉型升級，才是持續穩定本業客源與市場的最佳行動方案。

麥升陽首先從一般消費者對新東陽的第一接觸點─直營門市著手改造。他亮出舊型門市的歷史照片，半帶自嘲的說：「我剛回國接班的時候去巡店，其實格局動線安排不差，但整體形象給人的感覺比較老舊，如果我是路人，看了也不太感興趣，那你覺得消費者會認為裡面有新潮的東西，想進來逛逛看嗎？」人是視覺的動物，先誘發視覺上的體驗，才有機會延伸更進一步的服務。新的店格改以沉穩大氣的黑色為底，加上少量金色點綴重點，從動線設計、燈光色溫、櫃位陳列全部重新規劃，「我要讓大家知道，新東陽不老，它可以很新，變得跟以前不一樣了！」

其次，有了新型店舖的環境體驗，麥升陽留意到這幾年來的飲食風潮轉變，健康、無添加成為新風尚，他自問，新東陽的食品已做到安全有口碑，但加工肉品難以擺脫不健康的標籤，有沒有辦法做出改變？如何與同業競品做出差異區隔？於是他將主意打到了香腸身上。「一般來說，香腸都是以冷藏、生鮮狀態進入通路販售。但為了抑制生鮮肉製品產生肉毒桿菌，必須添加亞硝酸鹽。這項添加物我們能不能去掉，但又保障食品的安全性？」既然生鮮肉製品無法不加亞硝酸鹽，那就改成冷凍熟製品吧，更進一步把所有食品添加物都拿掉，只保留天然成分！因此「horizon活力生」這個衍生的子品牌隨之誕生，麥升陽說，從腸衣、肉餡、調味品，都能很有底氣的標上無添加食品添加物，並取得中華穀類食品工業研究所最高等級的「100％無添加潔淨標章」認證。「我們把它做熟了，再以冷凍保存，安全、健康、便利，都兼顧到了。」

而子品牌為了打造更時尚、輕盈的形象，在包裝設計與品牌名稱上，麥升陽也特別調整設計方向，主要強調簡約、活潑，用色也與慣於使用紅色的新東陽做出區隔，採用以新的子品牌開發新客群，既有產品線則緩步調整升級的並進路線。他不打算激進變革，而是希望以擴增產品線與子品牌的形式，吸納、擴大更多新世代的客群。由外在的形象包裝，再到內在產品的同步調整，老品牌在麥升陽的手中逐步脫去傳統舊印象，搖身一變為能陪伴每個世代顧客的百變好友。

微藻低碳新商機 進軍植物蛋白市場

在守穩加工肉品本業的市場之外，穩住了企業營收與運作後，麥升陽更心心念念的，是嘗試更多讓事業與永續連結的可能性。「在台灣，樂活(LOHAS)這個詞非常常見，但你如果仔細去看與這些詞連結的事物內容，其實已經脫離了樂活的本意。」麥升陽說，在他上任以來，他的核心價值一直放在「樂活」(Lifestyles of Health and Sustainability, LOHAS)，也就是打造永續健康的生活方式。

「但是，肉類並不是符合永續、樂活的食材，如果新東陽想要永續經營，只將目光放在現有的豬肉製品上，未來的市場發展就會遇到瓶頸。」要開拓永續新市場，麥升陽決定由既有的產業運作與經營經驗做基底，扎實走好新事業的開發方向。吃肉最根本的目的是為了獲得蛋白質，那在蛋白質的來源上，有沒有新的利基點可以切入？他將蛋白質來源一字排開，「從零開始培育的話，要成長到可食用階段，牛需耗費500天、豬180天、雞45天、大豆60天、豌豆21天。」

考量以動物細胞培養的肉品能保證潔淨、安全，不需歷經飼養流程也更低碳環保，真肉也不必經過市場適應期，聽起來是個完美選項，但他語帶玩笑的說，「我去參觀實驗室時，那位負責人很興奮地拿出最大的成品給我看。我一看，哇！小小一塊肉，卻要培養很久。」以現階段來說，培育肉有著難以量產的困境，對於新東陽來說緩不濟急。但要轉向植物性蛋白的話，市面上以大豆、豌豆等來源製作的植物肉已有領先品牌，如果想當後發品牌，勢必得投入更多資源獲取競爭優勢。

這條新事業的開發之路，走到這裡看似已經必須喊停，然而，在機緣巧合下，麥升陽接觸到1家新加坡新創品牌，以微藻做為原料製成植物性蛋白，且從培育到可食用階段，僅需7天。於是新東陽的永續產品下一步，就先由微藻植物蛋白開始。除了以「肉」的形式，於今年端午檔期推出微藻植物肉粽試水溫，也打算進軍商機龐大的蛋白質飲品市場。

說起蛋白質飲品，包含健身族群常補充的乳清蛋白飲、一般民眾為養身而補充的滴雞精，麥升陽認為這一領域大有可為。「你去健身房，他們給你的乳清是要再另外加水沖泡的，但我可以做成即食飲，直接撕開就能喝。對於想養身的民眾，特別是素食族群，我們能夠提供動物性蛋白以外的營養補充選擇，功能就像素雞精一樣，這塊就是全新的市場。」

以長遠來看，麥升陽說，「我仍然認為培育肉是未來永續食材的最佳首選，不過因為量產的關卡持續存在，那會是未來等技術更成熟後的開發方向。目前新東陽的規劃，就會先以既有的豬肉產品改造升級、微藻植物肉做為因應永續食品的對策。」雖然無法即刻將碳排降至零或負數，但麥升陽認為，及早行動做出調整，才是強化新東陽營運韌性的良方。

勇於追上趨勢 組織必須夠靈活

掌握趨勢、預應未來，說起來簡單，但又有多少企業能真正落實？新東陽面對不同挑戰都能泰然自若，是因為這些趨勢帶來的變化已經是他們10年、5年前就在做的事。麥升陽如此說道，「趨勢一直都在，只是看你敢於執行嗎？」

就如近期熱門議題環保永續，在社會大眾環保意識高漲後，企業才紛紛積極投入綠色轉型當中，但新東陽的永續應對之策早已開始許久。從1988年大園廠建立就依照美國FDA標準建廠，並從荷蘭引進汙水處理設備，2015年聯合國發佈了《2030永續發展目標》(Sustainable Development Goals, SDGs)，隔年（2016年）新東陽即著手推動綠色工廠認證。在2018年成為全台第1家也是目前唯一獲得綠色工廠標章殊榮的食品業者。新東陽從全方位兼顧綠色製程、生態環境、企業社會責任，除在美味與永續中取得平衡，為地球環境盡一份心力，也提昇了在環保法規（碳關稅）與國際ESG趨勢下的國際競爭力。

麥升陽指出，生產履歷早在10幾年前，歐美因狂牛症就開始提倡，台灣則是食安風暴後才開始熱絡起來；ESG環境永續議題至少在5年前就已浮上台面，如今眾多台灣企業才正要擠破頭要參與，提前佈局與倉促應對，誰能更游刃有餘，可想而知。

與其說麥升陽能洞察先機提前佈局，不如說他長期廣搜各產業新知、頻繁觀摩國際優秀先行者的做法，因此能敏銳的掌握住市場、顧客、消費習慣的趨勢脈動，並敢於投資。再加上其經營團隊能迅速將先行者的非凡創新轉換成新東陽日常的執行力，共同組成新東陽創新變革的動力引擎。

以新東陽的策略運作模式來說，麥升陽由深入產業細節觀察到的國際趨勢，先確立企業的發展願景、核心目標與價值，猶如船長確定目的地，讓船員能有一致努力的方向，再交由擁有優良執行力的團隊進行分工、細化，順利將趨勢新概念融入新東陽，並持續觀察、蒐集市場反應，及時調整執行方案與流程。

為了強化即時應變的能力，麥升陽認為，冗長的審核流程是扼殺團隊創造力與執行力的元兇，「我將自己定位在主導品牌經營方向與形象的部分，在執行層面上，充分授予團隊最大的自主權。」當一線主管提出戰略計畫經麥升陽拍板確認，就能直接執行，不用再經過層層授權審核，扁平化的架構，也是促進新東陽轉型的動力之一。

在訪談的最後，談起新東陽的過去、現在與未來。麥升陽說，接下來會持續引進更多數位與不同領域的人才。在達成領導力與執行力的完美配合之後，引入更多觸發新想法、新碰撞的成員，不停為新東陽的變革與調整注入活水，在時刻變動的潮流趨勢中，打造大眾心目中永遠不老的「新」東陽！