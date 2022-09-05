機場日常！取消、誤點、行李迷航 報復性旅遊復甦 注意暗流攪局

【文／張名榕 圖片提供／達志影像】

疫情邁入第三年，全球逐漸恢復過往的生活步調，隨著許多國家陸續解除旅遊限制，悶壞了的民眾迫不及待安排出國旅遊，原就是旅遊旺季的暑假出現「報復性旅遊」跡象，卻沒料到光是飛出國門就困難重重。過往因疫情大幅裁員的航空公司、機場人力尚未補齊，加上通貨膨脹引發勞工罷工爭取加薪，在在衝擊航空產業，世界各地機場都有航班不得不取消或延誤。

人力短缺 航班取消行李失蹤

CNN記者在倫敦希斯洛機場直擊旅客大排長龍，等到的結果卻是誤點甚至取消航班，許多人一等就是十幾個小時，只能在機場打地鋪過夜，安檢門前人山人海，旅客通關後只能拔腿急衝登機口，與疫情前能閒逛免稅店的悠哉景況截然不同。

大西洋彼岸的美國情況也不樂觀，6月時，國內航班載客量已恢復疫情前的9成，國際載客量也有8成以上，機場卻無法消化海量的人潮，單日超過上千架次航班取消或延誤，幾乎已成為常態。7月國慶連假期間，美國各地取消與延誤的航班高達1.2萬架次，即使準點搭上航班，行李卻有可能落在原地，旅客抱怨連連，《華爾街日報》(The Wall Street Journal)特地撰文，建議搭乘國內線的旅客提早3小時到機場，若搭乘國際線則要更早抵達。

機場效率不佳要歸咎疫情期間大幅裁員，疫情最嚴峻時，航空業幾乎停擺，只能精簡人事求生存，航空公司機組員、行李搬運工、機場工作人員遭大量資遣的結果，就是在旅遊爆發期迎來大規模缺工。《衛報》(Guardian)指出在雪梨機場，多達1/10的行李無法與旅客同步抵達目的地，暴增的旅客與行囊，使縮減員額的機場工作人員負擔更加沉重。

希斯洛機場CEO John Holland-Kaye接受《財富》雜誌(Fortune)採訪時指出，許多新聘員工尚未上手，機場還無法達到最佳效率，必須將每日運量控制在10萬人次內，因此要求航空公司限制暑期售票，引發部分航空公司不滿，John無奈表示，限制售票是為旅客的安全考量，希望每個人能平安到達目的地，還特別強調要確保行李也同步抵達。

John的擔憂其來有自，希斯洛機場堆積如山的行李已成為全球旅客眼中的奇觀，許多行李掛失、去向成謎，也讓航空公司疲於奔命。達美航空(Delta Air Lines)出動1架空中巴士A330包機，專門搭載1,000件延誤的行李飛往底特律物歸原主，冰島航空(Icelandair)也加派地勤人手，飛往同樣陷入混亂的阿姆斯特丹史基浦機場，協助旅客處理大量行李。

澳洲航空 (Quntas Airways)則向自家管理階層與資深員工發出徵召令，徵求100名志工協助第一線工作，以解決行李塞車的問題。這些志工將會負責裝卸、分類與檢查行李，並在雪梨、墨爾本機場內開拖車運送行李，澳航發言人接受《財富》雜誌採訪時，坦言公司錯估形勢，尚未做足準備因應爆量的旅遊人潮，這似乎也是所有航空公司的心聲。

歐罷工潮湧現 缺工惡性循環

缺工導致機場運輸不堪負荷，年初以來的通貨膨脹更是雪上加霜，6月20日比利時發起多達7萬人的大罷工，包括布魯塞爾機場安檢人員在內的大眾運輸產業勞工，響應罷工爭取加薪，導致當天所有航班取消，然而這只是全歐洲接二連三罷工的冰山一角。

歐洲規模最大的廉價航空，瑞安航空(Ryanair)西班牙機組人員串聯在暑期每周末進行罷工，他們訴求改善工作條件，要求與同樣為歐盟國家，比如德國與法國的機組人員擁有相同的基本薪資。易捷航空(easyJet)的西班牙機組員也加入罷工行列，西班牙向來是歐洲民眾熱愛的度假勝地，罷工連帶衝擊旅客的造訪意願。

北歐航空(Scandinavian Airlines)有900名機師在7月初發動罷工，要求加薪及改善福利，並回聘在疫情期間解僱的機師，協調2周後，管理階層與機師工會達成協議停止罷工，但在旅遊旺季停飛2周，北歐航空付出的代價是取消3,700架次的航班，影響高達38萬名旅客，每日損失更超過950萬美元。

德國漢莎航空(Lufthansa)地勤人員則選在7月27日罷工，當日包括法蘭克福、慕尼黑機場在內的上千架次航班取消，影響超過13萬名旅客。發起罷工的德國服務行業公會(Ver.di)指出，漢莎航空在疫情期間縮減人事，導致勞工工作負荷過大，要求為基層勞工加薪9.5％，若不同意，後續還會發動更多罷工行動。

薪資凍漲與工作環境惡劣是罷工的主因，疫情期間，全球航空業高達230萬個職位遭裁撤，其中以地勤與機場安全人員最多，光是法國戴高樂機場就有近4,000個職位待補，儘管機場營運單位祭出加薪與獎金制度，招募的速度仍不如預期。人員遞補緩慢的原因還包括安全人員需要通過層層審查避免維安風險，此外，不滿的旅客將怨氣發洩在機場員工身上，也使許多員工不堪負荷離職，形成惡性循環。

亞洲嚴格防疫 復甦力道微弱

比起歐美地區觀光人潮暴增，亞洲的復甦跡象明顯遜於其他地區，3月份觀光人數僅恢復至疫情前的17％，遠低於全球平均的42％，唯一表現較亮眼的新加坡4月全面解封，樟宜機場該月隨即迎來超過百萬人次旅客，更大舉徵才因應觀光潮。但隨著日本、台灣僅部分開放，加上中國、香港極為嚴格的出入境限制，使得整個東南亞地區恢復速度緩如牛步。

嚴格的防疫政策對觀光業造成衝擊，香港在中國政府動態清零的政策下，於年初實施「航線熔斷」政策，飛往香港的國際航班中，若確診旅客比例達到該航班入境人數5％，或全機確診人數超過5名，就要暫停航班運行1星期，確診比例升高則會暫停更久，最高可達8周，亞洲最大航空轉運站之一的赤鱲角機場因此航班銳減，連帶影響旅客轉機行程與觀光意願。

隨著各國國境開放，熔斷政策無疑與國際潮流背道而馳，8月初香港政府終於調整政策，縮短停航時間與入境者隔離時間，政策鬆綁能否促使觀光人潮回流尚待時間證明，但當局態度轉變，對近年蒙受巨大損失的中國航空公司來說，似乎已露出撥雲見日的曙光。

儘管五花八門的考驗層出不窮，對想出國放鬆度假的旅客來說，眼下似乎也非出遊的最佳時機，但仍阻擋不了國際旅遊市場急速回溫。國際航空運輸協會(IATA)理事長Willie Walsh樂觀指出，機場缺工的問題在年底前會逐步改善，他也認為儘管受高漲的油價與通膨雙重夾擊，今年度航空業的虧損仍比原本預計的120億美元更低，明年更有望轉虧為盈，航空業將很快重現榮景。