友嘉集團─以數據服務為核心 打造整廠整線智慧化方案

【文／陳怡如 圖片提供／友嘉集團】

邁入5G、AI時代，引領新一波的科技變革，對台灣經濟主力製造業來說，更是邁向智慧製造的關鍵時刻。攤開智慧製造的藍圖，全球第三大工具機大廠友嘉集團提出一套論述，從單機智慧化走向整線、整廠的智慧化服務，透過點線面的串聯，再以數據服務為核心貫穿，提供客戶一條龍的解決方案，推動台灣產業實現數位轉型。

身為台灣工具機龍頭，友嘉自1979年在台灣成立以來，透過併購、合資以及本身自有企業的不斷努力，不停擴大版圖，目前在全球有94家公司，涵蓋工具機、產業設備、綠能共3大事業群。其中工具機在全球有37個品牌，佔集團營收60％以上，是友嘉的主力事業。

友嘉很早就意識到智慧製造的重要性，從2015年開始投入研究，隔年成立「智慧製造事業部」（2020年正式更名為「智慧製造與數據服務部」），持續進行創新研發。友嘉集團智慧製造與數據服務部總經理林勤喻認為，「智慧製造不只是賣產品或解決方案，而是關係企業數位轉型的過程，透過新興技術和工業物聯網科技，協助集團和客戶進行智能化的數位轉型。」

4層同心圓 打造智慧製造藍圖

友嘉智慧製造論述，可用4層同心圓說明。最核心的圓是「智慧工具機」，藉由在機台部署大量感測器，收集溫度、濕度、壓力、震動等數據，做到即時監控、參數優化，把工具機變聰明。

第2層圓是「智慧製造」，包含自動化、智慧生產線。林勤喻指出，客戶要的並非只是1台設備，而是1條產線，透過設備聯網，取得現場機台狀態，同時整合生產管理和維保管理方案，讓客戶在第一時間掌握廠內設備與生產狀態，提昇產能與效率。

第3層圓是「智慧工廠與管理」，也就是由多條產線組成的工廠，包含廠務、能源、環境、安防等智慧化控管，在這個階段也會牽涉OT和IT的融合，透過工業物聯網取得更多分析數據。

第4層圓是「數據服務跟數位孿生」，「以前談智慧製造，說到智慧工廠就結束了，但這幾年來AI、機器學習不斷進展，數據就顯得越來越重要。」數據應用的基礎，取決於前3個圓的數據採集與分析，為此友嘉推出數據服務平台 ( FFG Data Services Platform)，包含2大功能，一是設備管理系統，整合設備數據上傳至統一平台，進行分析與可視化，可即時偵測零組件狀態，跳出示警，達到智慧診斷及預測的售服保養，以AI取代人工。

二是數據分析引擎，為客戶提供一個簡單流程，構建特定用途的AI模型，以進行分群、分類、回歸和預測，如優化產能或效率，模型訓練機有高達92％以上的精準度。

林勤喻認為，「整個智慧製造最重要的核心就是數據分析，以及隨之而來的優化，盤點數據、對症下藥，才有辦法走向正循環。」若客戶不知道該從何下手，友嘉甚至提供免費的「數位健檢」，幫助客戶快速歸納數據和核心問題。

當這些數據不斷累積時，就能形成龐大的資料庫，未來還能做到「數位孿生」，就像存在於虛擬世界的雙胞胎，當工廠要建立新產線時，可先在軟體上模擬整條產線的運作，確保設計沒問題後再實際落地，提昇效率。

升級智慧製造服務商 提供一條龍解決方案

儘管友嘉已涵蓋生產端的點線面，但友嘉對智慧製造的目標不僅於此，「我們不只是硬體或設備製造商，而是要升級為智慧製造的服務商。」也因此，友嘉開始涉入智慧製造的顧問服務，以及整廠整線的一條龍解決方案，建構符合工業4.0、智慧製造乃至於數據服務的相關應用。

林勤喻以1間專門打造樣品的雲林實驗工廠為例，為了滿足眾多的打樣需求，廠內包含工具機、車床、磨床、機器手臂等不同設備，不僅樣式多，又涵蓋不同品牌，老舊機台也無法聯網管理，同時工廠又希望把安防系統、環境監控數據、電力資料等全都整合在單一平台上，方便即時監控。由於整合難度不小，過去工廠一直找不到1家廠商可全部包辦。

去年，友嘉和同為APO智慧製造生態系成員的泓格科技攜手，為這間工廠建置1套完整的智慧工廠管理系統平台，將設備連線、整廠設備監控、CNC機台生產管理、AI數據分析等功能，全都整合在單一平台上，解決工廠長久以來的困擾。

林勤喻觀察，這間工廠面臨的狀況，正是許多台灣廠商的痛點。台灣中小企業多，規模小、資源少，有些甚至還處於傳統的人工操作階段，「談到智慧製造，他第一個面臨的問題是無所適從，需要有人幫他搞定一切，這也是為什麼友嘉開始提供顧問服務和整廠整線的解決方案。」

他表示，對岸有間工廠甚至直接把鑄件成品和客戶需求全都攤在桌上，直接跟他說：「幫我整個工廠配到好！」友嘉一共出動20多人到現場，看廠房、畫圖紙、提方案，「最後給他40台工具機、9隻機器手臂，配合AGV車、油霧回收，幾千萬人民幣的解決方案是這樣報出來的。」

友嘉透過併購而納入旗下的國際高階品牌，更能強化集團的技術實力，「最終希望達成技術轉移，和機台設備能量提昇的綜效。」目前已有歐美、日本共超過10款以上的高端機型，在台灣落地生產製造。林勤喻透露，這樣的成果其實很不容易，因為即使購併歐洲公司時，也不代表技術可以轉移，還需經過層層關卡同意，包含：當地工會、高階主管、歐盟輸出許可等，「光跑這個流程，第一個機種就花了快5年！」

但透過關鍵技術移轉，可讓友嘉從中階工具機轉型為高端工具機；另一方面，也導入關鍵性零組件在台生產，配合台灣ICT的整合能力，協助台灣廠商超越義大利、追趕日德。

與產業夥伴打群架 一同前進新南向

只有技術提昇還不夠，林勤喻認為，想要實現完整的智慧製造解決方案，無法單憑一己之力，而是需要大量的合作夥伴，「智慧製造首重與產業夥伴『打群架』，組建生態圈，共創資源整合平台。」

這也是為什麼友嘉加入APO智慧製造生態系的原因，「這是一個重要的國際參與！」APO不僅是指標性的亞洲組織，中國生產力中心(CPC)更有厚實能量，整個生態系不只服務台灣市場，更放眼世界，尤其是政府大力推動的新南向政策。林勤喻觀察，由於疫情影響和美中貿易戰關係，「未來的第二生產基地會以東南亞為主，友嘉勢必不會在這裡缺席。」

目前友嘉在南向市場的工具機銷售，都是委由代理商負責，但還缺少了客戶服務的環節，「透過APO和CPC的協助，在台灣集結一群合作夥伴，一起去東南亞服務客戶，創造正循環。」

林勤喻認為，生態圈裡每個夥伴各有強項，不管是工業電腦、圖控軟體或是雲端方案都能滿足客戶需求。友嘉做為唯一的工具機廠商，從設備商的角度出發，如果客戶還有其他智慧工廠的需求，就能和夥伴一同打造完整的解決方案，「大家各司其職。」

面對其他國家可能也會採取類似的合作模式，進軍亞洲市場，林勤喻認為，這是避免不了的競爭，但台灣的優勢是靈活度高，有別於其他國家的既有設備，台灣機台能高度客製化，加上擁有ICT強項，可提供完善的整廠整線計畫，對於未來競爭仍有信心，只要善用優勢、多方合作，就能搶下未來的智慧製造商機。