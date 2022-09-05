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緯謙科技總經理夏志豪─跳脫IT框架 新世代資訊長靠「軟實力」

聯合新聞網／ 能力雜誌

【文／陳怡如　攝影／莊震烽】

時序邁入2022年，世界依舊不平靜，疫情似乎不見終點，斷鏈、塞港、油價高漲，黑天鵝振翅高飛，迫使企業加速數位轉型。面對大環境挑戰和迫在眉睫的轉型浪潮，台灣許多企業也開始積極設立資訊長，或是資訊處處長、協理等「類資訊長」角色，扛起數位轉型重任，解決營運瓶頸。

從「數位化時代」躍升到「智慧化時代」，沒有企業能置身事外，而作為企業IT部門的領導者，資訊長要面臨的挑戰更甚過往，職責也大幅轉變，從最初的軟、硬體設備上的革新、資訊系統的管理與維護，到如今新商模的開創、未來產品的設計、提昇企業競爭力等，資訊長具備的能力也有階段性的改變。

新時代資訊長替使用者思考

深耕雲端、AI和數據服務，運用科技協助企業數位轉型的緯謙科技總經理夏志豪認為新時代的資訊長，扮演3個角色，第一：給予高層目標和建議，不只是盤點現況，更要有長遠眼光，看出未來資訊科技對行業和企業產生什麼影響。第二：做好數位轉型時的起承轉合，像是企業內部的神經中樞，與財務、法務、人事、工廠等各部門溝通合作。第三：成為數位轉型的參與者，資訊長不見得是每個專案的領導人，但他一定參與其中。

為了滿足這些面向，資訊長也應具備不同的軟實力，「這時代的資訊長，不只要懂IT，也要懂生意、市場、全球佈局，甚至是現金流量。」資訊長除了把關資訊科技，更要具備足夠的商業敏銳度，考慮公司未來發展和競爭力，從戰略角度擬定創新科技策略，實現公司業務目標。

「好的資訊長不只能夠理解CEO的想法，甚至要更廣一點，站在使用者的角度去看需求。」夏志豪所說的使用者，包含2部分，一是公司內部如財務、人事、工廠等各部門；二是客戶。比如資訊長要協助行銷部門建立CRM系統時，就要了解行銷部門的需求和客戶輪廓，「否則資訊長就只是1個工具提供者，而不是1個服務提供者。」

技術提供者→架構規劃者

當企業要導入1個新工具或系統時，資訊長不僅要評估、規劃，更要化身1位內部的協調者，說服所有部門使用，並讓全公司無痛上手，出色的溝通技巧是資訊長的必備能力，很多時候說服是說1個「好故事」，讓眾人明白創新變革的意義，「所以資訊長的角色還要像傳教士，他要傳的教不是從他的角度，而是從公司的角度出發。」

綜合來說，「資訊長必須『宏觀』，跳脫IT的框架，從更高的位置看企業的整體運作。」從公司、業務、市場、客戶等方方面面都要考量，甚至打造永續IT，將環境、社會和公司治理，嵌入到技術生命周期中，也因此這幾年大型企業對資訊長的要求越來越高，每個產業對資訊長的定位也都不一樣，「不只是1位IT主管而已。」

夏志豪以母公司緯創集團的資訊長為例，在資料治理(Data Governance)和全球佈局這2個面向上，就為集團帶來深遠影響。20年來緯創不斷有新的工廠、製程出現，如何從歷史資料中學習、進步是關鍵，資訊長為公司帶來資料治理的概念，讓資料集中管理，不再散落各地，發揮數據價值。

以往企業習慣只考慮工廠放在哪裡，但在全球化時代，任何震盪都是牽一髮而動全身，就像美中貿易戰和俄烏戰爭為全球經濟帶來衝擊，因此不只是工廠，IT架構也要有全面佈局。緯創在歐美亞3大洲皆有據點，資訊長必須以長遠眼光，建構集團整體的IT架構，將全球變動、政經局勢納入考量，這些都和傳統資訊長的思考模式大不相同。

雙長協力推高競爭力

企業想要數位轉型成功，資訊人員的位階也很重要。緯謙科技副總經理葉卯陽認為，從資訊長跟誰報告就能看出端倪，有些公司是報告給總經理，有些公司是報告給管理部，「這意義就完全不一樣。」也因此，企業不只是讓1個資訊單位有專人負責，更要給予他更高的地位，當資訊人員進行跨部門協調時，更能事半功倍，也代表高層推動轉型的決心，「數位轉型是橫向的連結，橫向意味著有很多溝通協調，因此更需要賦予資訊人員足夠地位。」

在資訊長之外，現在政府也規定金融業和上市上櫃公司要設立資安長(CISO)，夏志豪認為，比起資訊長專注企業整體的IT規劃，資安長則站在使用者角度，考慮應用時的資安問題，甚至帶有監督資訊系統的意味。資安長可適時點出數位轉型的弱點，為資訊長補足不同面向的看法，「資安本來就是數位轉型內的一部分，企業很難從資安協助數位轉型，但是可以在數位轉型的過程中，連帶把資安的防護提高，」夏志豪說。

資安不只關乎企業數位轉型，更是企業競爭力的展現，葉卯陽從商業的角度切入，台灣中小企業多，大多是品牌企業的協力廠商，品牌廠常會要求協力廠商具備一定程度的資安能力和規範，「如果想成為供應鏈的一部份，就得具備資安考量。」這也是為什麼資安地位越發重要，不只是政府規範，還有商業需求，未來資訊／資安長2人更該通力合作，一起為公司的競爭力把關。

以長補短協力外部夥伴

不只在公司內部扮演協調者和催化劑，葉卯陽認為，資訊長還必須具備1個重要能力—如何利用外部資源達成目標。他笑說，IT人愛寫程式，凡事習慣自己來，但如果想為公司制定更長遠的技術藍圖，就需要外部的戰略夥伴協助。所謂的外部夥伴，「不只是單純和協力廠商簽約，彼此只有甲、乙方關係，而是願意一起完成企業目標，共同制定策略願景的合作夥伴，這也是資訊長推動工作的重要決策之一。」

做為技術創新的變革者，1位好的資訊長得內外兼具，不僅要在跨部門之間溝通協調，整合組織內部既有資源；更要與外部夥伴合作，甚至是打造1個生態系，鏈結各方技術與資源，共同實現數位轉型的可行性。

面對瞬息萬變的未來世界，數位轉型為企業帶來了新的生存挑戰，但這也意味著，資訊長對組織的影響力越來越大。不論是由內而外，或是由外而內，資訊長處於連接IT和業務的最佳位置，持續用宏觀的技術藍圖，為企業啟動多元轉型、開闢新局。

1.從顧客（使用者）角度思考成為資訊長成功的關鍵，理解使用者需求、從使用者設計規劃，才是一個成功的轉型。

2.資訊長不再只是技術提供者，而是全盤把關者，從導入技術的商業評估到跨部門的協調溝通，明瞭自身任何決策都會影響全局，從而以宏觀視角規劃企業發展。

3.單靠企業單打獨鬥難以全面推行數位轉型，引入外部夥伴共同截長補短，不僅形成戰略結盟還能大幅減輕轉型負擔。

【完整內容請見《能力雜誌》2022年9月號，非經同意不得轉載、刊登】

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