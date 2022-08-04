達昇能源科技股份有限公司– 導入智慧能源管理 節能綠能儲能全方位佈局

【文／張名榕 圖／達昇能源科技】

夏日炎炎，隨著溫度持續攀升，全台用電量屢創高峰，在電力吃緊的情況下，企業若想確保自身製程或服務不間斷、提昇每度電的使用效率，同時兼顧「節能減碳」的永續目標，就必須擬定出完善的用電規劃。

佳世達集團旗下的「達昇能源」，就提供包括碳盤查暨節能方案規劃、電價管理設備控制、綠能設備規劃、碳權抵換申請等一站式能源服務，協助企業節省運營成本，落實節能減碳，同時規避缺電可能引發的商業風險。

善用能源管理系統 管控用電「平整化」

達昇能源以「節能」起家，從空調、空壓機、照明系統節能管理，逐步延伸至用電管理、綠電儲能及熱回收，並透過雲端能源管理系統(Energy Management System, EMS)整合「節能」、「綠能」、「儲能」3大項目，為客戶提供專業的系統整合服務，6月份佳世達董事會通過組織優化，整合明基能源於羅昇企業並改名「達昇能源」，滿足能源轉型之綠能需求。羅昇提供兩岸超過1萬家客戶工廠自動化零件與智動化、綠能服務，今年陸續投資半導體及光電產業系統整合商資騰科技、德國專業的UPS產品及服務供應商BlueWalker，進一步完善達昇能源在節能、儲能等能源服務基礎，搶攻兩岸與歐洲綠能商機。

達昇能源總經理鄭家樑指出，因應ESG相關政策，許多台灣企業近期積極進行碳盤查，即使非排碳大戶，也希望提早佈局減碳或增加綠電來抵消碳排量，兩者剛好都屬於達昇能源的服務範疇。

達昇能源能協助客戶降低第二類的「間接排放」，透過能源管理減少包括電量、燃煤、水蒸氣等輸入性能源的用量與碳排放，也能為客戶規劃自建綠電「自發自用」，並透過儲能設備「削峰填谷」調節電量。

達昇能源服務的客戶類型廣泛，包括製造業、餐飲業、百貨賣場、學校、商辦、旅宿業及醫療院所等，企業節能專案每年省下9,100萬元，降低碳排放量2.1萬公噸，成效斐然。鄭家樑表示，達昇能源的EMS主要採取「電價管理」與「設備控制」兩種方法幫助客戶提昇效能、節省成本，其中的關鍵就是設定「最佳契約容量」以避免超約。

台電與企業會簽約擬定「契約容量」，用電量不超過訂定的使用額度時，每度會以固定優惠價格計算，台電每15分鐘抓取用電資訊，只要1個月內超約1次，就會課以懲罰性罰金，達昇能源根據用電量為客戶安排最佳用電規劃，必要時也會告知客戶調整契約容量，來達到用電量「平整化」。鄭家樑舉台灣超商龍頭為例，達昇能源會在店內裝設電錶、溫度計、感測器等，將監控資料回傳至EMS，以電腦設定控制指令，依照用電情況自動化電量卸載或調整參數，進行「需量控制」。

「中午顧客多，咖啡機、微波爐使用率高，用電量也會衝高，若為了中午尖峰時刻調高契約容量，提昇超商運營成本並不划算，只要應用EMS就能自動調高冷氣溫度，或關閉某些設備來因應用電尖峰。」鄭家樑指出EMS還有一個好處，可提早發現設備異常並通報維修，他透露曾有店員覺得冷氣不夠涼，半夜打開飲料櫃吹冷氣，馬上被通報用電量異常。

除了服務業，鄭家樑認為24小時運轉的製造業更需要做好節能與能源管理，如達昇能源協助世界先進公司建置廢熱回收，每年減碳8,000噸、節省2,200萬元。加上7月份起，台電針對製造業用電大戶調高15%電價，若未事先做好節能，再加上管理不當造成超過契約容量，電費支出將更高。若透過達昇能源的服務先做節能、建置綠能，EMS即時監控並蒐集能耗資訊，就能預先發現異常，進行設備維護調整，避免因故障延宕生產流程，同時導入綠能調節用電量，提昇產能也達到減碳。

積極發展儲能 企業風險管理必備方案

面對近年儲能產業發展如火如荼，鄭家樑坦言全球性的缺電是幕後推手，以台灣為例，太陽光電、風力等再生能源所佔的發電比例逐年提高，但太陽下山後，再生能源就立刻變成電力缺口，加上傍晚許多工廠與營業場所仍在運轉，家庭用電量卻開始升高，如何補足電力，「儲能」成為萬眾矚目的最佳解方。

鄭家樑指出，台電有時會採取調降電壓的方式因應缺電，但對製造業來說，壓降可能造成設備損壞，更不用說停電導致的財損，都是客戶不樂見的風險，「有些客戶會用柴油發電機，缺點就是異味與噪音，也有些客戶使用不斷電系統先將機器關閉等待復電，但遇到長時間停電就很傷腦筋，我們就會建議他採用儲能設備。」鄭家樑說。

「很多人會覺得設置儲能設備太貴，但從另一個角度想，因為跳電、停電導致產品報廢或設備毀損，損失可能高達數千萬，思考的層面不是如何產生收益，而是該如何減少損失。」鄭家樑強調建置儲能設備已成為企業風險管理的一環，更是許多半導體產業積極發展儲能設備的主因，企業不能單純仰賴政府解決問題，而是該主動避免停電造成的衝擊。

眾人眼中的缺電危機，在鄭家樑眼中卻是達昇能源發展的商機，他表示不只台灣，全球許多國家都苦於電力供應不足，比如俄烏戰爭後，歐洲想極力擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，就非常需要達昇能源這類的儲能設備、綠能產品及能源管理服務，「台灣面臨的問題，如果我們能率先找出好的解答，就能把解決方式移植到海外。」鄭家樑充滿信心地說。

整合集團資源 佈局歐、亞、非綠能產業

鄭家樑觀察台灣近年的綠能產業趨勢，發現與製造硬體設備的公司相比，做「能源管理」與「系統整合」的公司更能穩定獲利，「標準化大量生產的硬體規模上很難與中國競爭，以電池為例，有些原料台灣沒有，如果只能做最後的組裝，獲利不大，競爭力也不夠好，與儲能服務相比，我認為『系統整合服務』更能成為台灣綠能產業的發展關鍵。」鄭家樑說。

「我們要找出自己的競爭機會點，比如台灣的工業電腦產業很出色，『客製化』是我們擅長的部分，可以為多元客戶打造量身訂做的產品，不能一種模式通用的服務，就比較不會面臨中國競爭。」鄭家樑說，他也表示達昇能源整合後，能應用的硬體設備更多樣，雙方也能共享客戶，尤其羅昇企業在兩岸原本就擁有近萬間合作廠商，都是未來發展系統整合服務的潛在對象。

明白自身競爭的優勢，達昇能源從最初的節能服務，進階到提供結合綠能、儲能的能源管理服務，今年3月羅昇企業更進一步取得德國BlueWalker GmbH股權，BlueWalker是專業的不斷電系統(Uninterruptible Power Supply, UPS)供應商，從小型的個人產品到大型的工業規格UPS一應俱全，擁有高達400多種產品，達昇能源與德國BlueWalker GmbH整併後，不僅大幅擴張綠能產品線，服務版圖更一舉擴及歐洲、中東、北非等地。

看好儲能與UPS的未來發展，鄭家樑積極進行兩者的整合優化，除了將BlueWalker的UPS系統引進台灣與中國市場，提供客戶更多元的產品選擇，未來也將嘗試「產品標準化」。

鄭家樑表示，達昇能源過往都是根據客戶需求，搭配硬體系統後再找製造商合作，如今集團資源充分整合，軟硬體設備全部到位，可以研發出幾套標準規格供企業客戶選用，同時搭配達昇能源最擅長的EMS，與其他競爭對手做出差異化，有效提昇公司競爭力，協助本土產業節能減碳的同時，也將在國際綠能市場持續攻城掠地。