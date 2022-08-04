大豐環保科技股份有限公司– 廢棄物變身新亮點 循環經濟中萌發的綠色商機

【文／張名榕 圖／大豐環保科技】

炎炎夏日，一杯清涼的手搖飲料是許多人的心頭好，根據財政部統計，全台灣的手搖飲料店至2021年9月底共有26,255間，較2020年底成長1,587間，疫情中仍然逆勢成長，驚人的數量不僅凸顯台灣人熱愛手搖飲的程度，也帶來值得深思的議題，使用完的塑膠飲料杯究竟該何去何從？

多數的人都會回答「資源回收」，但對回收後如何處理一無所知，也有人認為塑膠杯會被掩埋或焚化，鮮為人知的是，許多塑膠廢棄物都已在科技與設計雙重改造下，悄悄改頭換面，以購物袋、瓶器、文具等嶄新面貌重返消費者的日常生活中。

延續可利用資源的生命，為「廢棄物」找出新功能的幕後推手，就是成立於2001年的大豐環保。大豐環保從事資源回收起家，提供企業、個人廢棄物回收清運、廢汽機車回收拆解、家電到府回收及資源再生處理服務，業務範圍延伸至海外，近年來更積極為企業客戶提供循環經濟一條龍服務，將回收材料開發成新商品，以「零廢棄、全循環」為目標，創造結合環保、美觀、實用性，令人耳目一新的綠色產品。

「再生料」與「新料」的差異 從觀念開始改變

ESG風氣興起，加上政府力推減塑政策，擁有專業資源處理與研發技術的大豐環保，成為海內外知名企業優先指定的合作對象，炙手可熱的程度，令人很難想像在研發初期，大豐環保竟然是處處碰壁。專案經理呂智偉透露，公司在2012年成立研發中心，研究廢棄材料的特性再依此開發新產品，沒想到銷售成績不盡理想，他們才驚覺產品根本不符合市場需求。

找到痛點後，專案團隊轉為「市場導向」，深入了解客戶需求，思考如何讓客戶認識「再生材料」的特色與用法，更要讓客戶知道大豐環保可以為他們做什麼，「許多製造商客戶都認為再生材是難用的次級品，必須花時間溝通，告訴客戶我們在共同開發『新材料』，所以製造過程中會有很多嘗試與調整，用新思維扭轉傳統產業的刻板印象。」呂智偉說。

尚未做出成品時，光靠理論與熱情很難說服客戶，大豐環保開發塑膠瓶器長達2年，過程中找過許多瓶器廠商打樣，時常遇到業者潑冷水，「拜訪廠商時，對方當面嫌棄材料很臭不好用，還說做出來是浪費錢，直接叫我們不要鬧了！」呂智偉苦笑著說，將塑膠飲料杯導入文具製作時，也曾經花上一整年洽談10間廠商，最後只有1間願意與他們一起試試看。

找到合作夥伴後，新產品研發逐漸露出曙光，將廢棄牛奶瓶改造為洗髮精瓶的「瓶到瓶」過程中，團隊透過與廠商持續的溝通調整，學習到如何減少報廢材、改善氣味，更難得的是成功達到製造過程「零污染」，優質產品接連誕生，有了成品，呂智偉更有機會去說服其他人。

慢慢地，越來越多設計師、製造商加入綠色產品的行列，在2020年達到高峰，邀約合作的廠商絡繹不絕，團隊的辛勞終於得到回報，「我們努力改變大品牌、製造商、民眾的觀念，希望他們知道回收物不是全部焚燒處理，真的能重新利用變成好產品。」呂智偉自信地說。

發揮專業技術兼顧實用性 綠色產品大放異彩

迪卡儂(DECATHLON)的購物袋就是大豐環保的代表作之一，呂智偉表示，當時迪卡儂有大量廢棄塑膠衣架，希望能做更妥善的處理，接獲委託後，團隊計劃將塑膠再製導入迪卡儂的運動產品，但考量衣架數量不足時，可能會導致產品斷貨，他們又想出將塑膠重製之後加入新材料，作為購物袋使用，呂智偉坦言在「加入新材料」這部分，當時也花費不少心思與業主溝通。

「合作之前，企業對綠色產品都會有想像，希望能全部使用再生材，但為了滿足購物袋的承重需求，必須以新舊材料交織製作，使產品強度更好。」呂智偉說，透過持續溝通，讓業主了解再生材不見得能百分之百應用，更重要的是新產品是否能使用得更長久。

藉由此次合作，大豐環保團隊也使迪卡儂了解如何從「產品源頭」做材質分類與挑選，例如：衣架成分是否夠單純、強度是否夠堅固，都會對未來的「循環經濟」造成影響，「將回收端遇到的問題回推至使用端，最初採購與設計時就做出改變，產品未來回收再利用時會更方便，也有更多發展的可能。」呂智偉說。

除了使用自家開發的再生材料，大豐環保也積極研究市場尚未應用的新材料，為各種產業的廢棄材料找尋生機，超輕量「環保小便斗」就是很好的案例。當時1位銷售衛浴用品的業者找上大豐環保，希望將小便斗開發為綠色產品，接到委託後，團隊選用承裝晶圓的廢棄容器做成小便斗塑膠外殼，但在製造「濾網」時卻遭遇難題。

「這個產品主要市場在中國，當地消費者會邊上廁所邊抽菸，抽完就把菸蒂丟進小便斗，小便斗不能燒起來，也不能讓菸蒂掉進排水孔。」呂智偉說。為了符合消費者需求，他們嘗試使用各種廢棄物製作「防火濾網」，最終找到同為塑膠材質，還能防火的「省電燈泡底座」，將原本只能焚化的廢棄物重新利用，製作出安裝便利，總重量不到4公斤的輕量小便斗，也解決晶圓廠及燈泡回收場的垃圾問題，一舉數得。

掌握T型發展優勢 持續推廣零廢棄、全循環

大豐環保再生材料應用表現亮眼，越來越多同行跟隨其腳步，研發高品質綠色產品，面對後浪一波波的挑戰，研發經理許程宇以「T型人才」概念套用在大豐環保的再生材料上，說明團隊在研發材料時也是朝「T型材料」發展，兼顧「廣度」與「深度」的優勢，「我們利用配方改質技術改變牛奶瓶的特性，不僅做成清潔用品瓶器，也能應用於建築板材、物流箱、工具箱等，提昇再生材料的品質以符合更高規格的安全標準，挑戰化妝品、食品，甚至是醫療用品包材的應用市場。」許程宇說。

關於未來的發展方向，許程宇指出台灣資源回收率有60%以上，其中寶特瓶高達95%，但牛奶瓶、飲料杯等PP、HDPE材質的回收率卻遠遠不及，未來大豐將透過記者會、展場、會議、訪談等推廣並呈現實際案例，藉由創新的綠色產品讓大眾更認識PP與HDPE的用途，提昇消費者回收意願，也有助減少海洋廢棄物。

其次，大豐環保將投入資源研究目前未開發的廢棄物，包括成分複雜，使用量卻很高的化妝品容器及電子產品包裝材，希望找出妥善再生利用的方法，並導入追溯認證系統。第三，是建立多元體系循環聯盟，許程宇指出，製造一個綠色產品需要應用多種材料，有更多廢棄物來源，就能建立更多樣的應用模式，「透過回收循環鏈的傳遞減少垃圾焚化量，從源頭降低石化產業的開發與污染，進一步幫助企業達到減碳減塑、淨零碳排。」許程宇說。

最後，大豐環保團隊希望所有合作夥伴明白，使用再生材料是為了減少自然資源的開發耗損、降低焚化廢棄物對環境的危害，「減碳、減塑」不應只是企業行銷的亮點，也不應只追求字面的意義，唯有重視整體性發展才能真正對地球盡心力，達到「零廢棄、全循環」的永續目標。