「這款產品」綠承諾從碳盤查及綠色工廠起步 洗淨滿頭碳排重擔

【文／錢穎豪 圖／O'right歐萊德】

觸手溫潤的孟宗竹蓋，高䠷的100％再生塑膠PCR流線瓶身，包裝走著優雅簡約路線，但在簡約之中包裹的內涵卻不簡單，這是歐萊德推出的全球第一款零碳洗髮精。

談起這款開創性產品，O'right歐萊德國際股份有限公司永續長謝修銘說，「零碳」二字說來簡單，卻是千鈞重負，從生產到消費者使用沖洗的產品生命全歷程，歐萊德已經將這些衍生的碳足跡份額全部包含在內，才慎重地標上這短短二字。而從2011年透過第三方認證達成全球第一款零碳洗髮精開始，當時間指針走向2022年，歐萊德所有產品則已全數達成碳中和，邁向永續美妝品牌的階段性里程碑。

歐萊德將全產品轉為零碳的底氣從何而來？又是如何做到的？實際來到企業總部，映入眼簾的不是刻板印象中的傳統工廠，而是醒目的大片綠植，高聳的風力發電矗立在廠區內，樓頂裝設一片片太陽能板，建物更是實打實的綠建築，這般不浪費任何能源、徹底節約，在消費者拿到產品前，就已將製程等各階段的碳足跡與排放降到最低，也成就了如今亮眼成績的最佳基礎。

許下零碳承諾 藉ISO 14067擬定框架

謝修銘表示，歐萊德2006年即展開一系列綠色永續計畫，從原料取得、製造生產、運輸銷售、消費者使用到廢棄回收，每一環節都盡可能減少對環境的衝擊，2018年更升級為「零碳計畫」，全面追求零環境衝擊，並訂下2022年全廠區50％使用再生能源、2025年100％使用綠能的目標。「歐萊德在2018年進一步實踐的零碳策略，與其說是為了企業營運訂出減碳淨零的目標，不如說是為了成就我們持續追求的理想。」

「許多廠商為了因應ESG綠色浪潮，認為需要大量導入新設備，才能快速接軌減碳目標，這其實是個迷思。」謝修銘分享歐萊德的經驗，他強調，應先將不該損耗的資源盡己所能降到零。因為中小企業資源非常有限，在不必要的損耗上做到節約，對企業就已是很大幫助。

然而，應該從何減起？謝修銘表示，「減量第一步並不是設備採購，而是徹底盤查。」碳足跡盤查的決心和深度非常關鍵，歐萊德就是先盤查取得詳細的資料後，提供給經營管理層和幕僚進一步評估在幾年內、如何達到特定目標、過程中需要多少公司預算及資源支援，才能達到歐萊德承諾的RE100、全綠電使用的目標。

依循ISO 14067的標準架構指引，歐萊德構思匡列範圍需要多廣、多深，明確範圍後，再針對熱點、排放點做漸進式改善和調整，包含從組織用電切入，加裝量測型或智慧型電錶，找出無謂的能源及資源耗損，隨時動態調整策略，讓每一筆浪費一步步縮減歸零。

徹底盤查做起始 挖掘減碳環節盲點

謝修銘說，也正是因為歐萊德執行了完整的盤查過程，才能將資源精準用在刀口上，同時突破自身的盲點。比如公司早期就已規劃綠建築及建置太陽能板，但真正精算後，才發現即使將總部屋頂、適合建置的所有面積都搭滿太陽能板，也無法滿足完全自給供電的目標。因此再增設第二期的太陽能板發電計畫並搭配PPA再生能源轉供電，在2022年達到60％綠電使用目標，並朝向2025年100％綠電邁進。然而電力法規、每季發電成本等各項因素會隨時局情勢而變，對配合廠商挑戰很大，他不由感慨道，走過這一遭，更深切體會到整個歷程都需要領導人、組織成員對於未來目標及現況盤查有明確認知和共識，才能堅定不移的前進。

對於準備加入ESG淨零之列的企業，謝修銘建議不須一開始就訂立非常遠大的目標，「綠色環保無法一次到位，透過盤查先找出隱性消耗，再分階段處理，逐年修正比較適合。」以電力為例，雖然員工用電並非能耗來源的大宗，不過若能積少成多的節約，用年度計算後也能累積至一定規模，舉凡隨手關燈、關螢幕等，只要簡單的調整，就能立即帶來實質的成果，而且不會增加額外的風險。

因此歐萊德的綠色永續之路，並非單靠永續長或永續管理師等專人或單一部門一肩挑起責任，是企業領導人董事長的決心，加上每一部門、每一成員具備永續管理知識或素養，才能有效跨部門溝通、協作，將盤查、改善行動等，徹底落實在組織每一天的運作中。就歐萊德成立的「永續發展中心」來說，主要著重於策略規劃，執行上仍由各部門進行，並且在組織內建構起「永續圈」文化，無論是高階主管、基層員工都能暢所欲言對永續的想法與提議，補足了策略的多元角度、來自第一線的實務考量，也強化了每位成員對公司永續文化的認同感。

打造永續企文 需要堅持和溝通

身為台灣第一家宣誓加入RE100的中小企業，歐萊德的永續腳步走得早且快，初期缺乏可借鏡的成功案例，這段摸索期是由董事長葛望平帶領高階經理人不斷地內部溝通與堅持，才能走到今天的階段。謝修銘強調，「不怕溝通，只怕做錯、徒勞無功，不要讓開會和浪費時間劃上等號。」溝通是必要且重要的關鍵活動，讓員工和領導者同行，歐萊德方能建構共同參與的永續文化。

堅持與溝通不只透過會議與語言傳達，也會經由行動展現。謝修銘笑著說，「董事長以身作則，他對自我要求非常嚴謹，堅持與每位同仁共同執行節約能源的目標。就算董事長室已非常炎熱，當辦公室其他同仁仍能負荷時，就不會只有董事長獨享冷氣，他也會到第一線關心公司用電情況。」除此之外，在設計上也要讓節約能源的行動易於執行，這也是對內的一種溝通。他舉例說，歐萊德每一張辦公桌可供4到6位成員使用，底下都設有節能開關，該桌最後一位使用者離開前就會隨手關閉，雖然待機的耗電量不高，不過當員工進入這個環境並養成習慣，就能將永續的願景一步步的潛移默化，每年再以節能目標追蹤和評估成效，肯定每位同仁的小行動、大貢獻，更促使節能行動的正向循環。

因此，歐萊德起初設定2025年全面採用綠電的目標，以及全產品達成碳中和的承諾，站在現今的節點往回看，似乎會覺得是水到渠成，但這一切都是歷經縝密的思考規劃，從主事者以身作則的決心和堅持、組織素養和綠色文化的塑造，和組織成員、內外部夥伴的溝通和認同，再到節能與綠電自產自用，甚至向上回溯至製程，研發如何讓消費者用電、用水減量的產品等，各領域的努力環環相扣，最終方能組合出這塊願景地圖。

與B端、C端溝通 零碳價值>價格

擁有好產品、好理念，最終決定企業能否永續經營的關鍵，則來自於市場是否買單。在市場端的溝通方面，歐萊德先從B端的顧客經營起，對於這些連鎖髮廊、沙龍的設計師來說，歐萊德不是單純的產品商，而是由健康與永續的角度提供他們工作與營運的解決方案與想法。

這聽來似乎八竿子打不著關係，謝修銘笑說：「比如設計師需要長時間接觸染燙等藥劑，關心他們對於皮膚與呼吸道健康的需求，是我們產品的切入點。另外，沙龍大量使用熱水、空調與電器的特性，也讓電費成為沉重負擔，我們就可提出導入熱泵、冷氣是否能夠循環使用，或沙龍店設備如何調整可更節能等建議。」這並非是「教育」消費者，歐萊德更願意將其稱為與市場端進行永續的理念「溝通」。近幾年在進軍C端後，歐萊德在官方網站及各社群平台上，則花力氣由圖文懶人包、辦理總部參訪活動、產品碳揭露、分享ESG相關新知等，逐步擴及品牌的永續影響力。

第二成長曲線 滿足需求才能說服戰友

在合作夥伴部分，歐萊德從創立起就持續透過綠色供應商大會進行溝通，「若落實永續只對歐萊德有幫助，上下游供應商絕對不樂見。」

今年歐萊德導入綠包材，無論壓頭或瓶身，都已100％全面採用消費用品回收再製(PCR)材料，謝修銘指出，當想發展供應鏈中的戰友時，說服夥伴的重點必須突出益處與優勢，針對其真實訴求進行提案，當初歐萊德就是從再創產品第二曲線來切入溝通，逐一找到願意合作廠商一同研發。最初推出結合種子與可分解瓶身的「瓶中樹」產品，如今這些開發再生塑料的合作夥伴已承接許多國際訂單，這樣的公司／產品競爭力及開發經驗，都來自當初溝通後認同願景，一起創出獨一無二產品線時所累積。

謝修銘感嘆地說，近年ESG、永續議題開始熱絡，各大主流媒體都在報導討論，相較過去，溝通難度已大幅降低，正是企業推動ESG與永續轉型的絕佳時機。找對窗口溝通，例如：讓雙方董事長碰面會談，尋求企業間共同的價值及共識等，當上位領導者堅定決心，也更有利與企業利害關係人溝通與轉型的推進。回首歐萊德的來時路，謝修銘再次強調，關鍵祕訣並不特別，「推行永續需要的是決心和溝通。」