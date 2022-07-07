魚油、紅麴、維生素 先看標示再下肚

【文／葉語容 圖／達志影像】

剛歷經震碎腎結石的療程，協坤想起那份坐立不安的痛苦就渾身不舒服，希望再也不會有第二次體驗。醫生提醒他，成因可能是維生素C長期補充過多，加上年紀漸長也容易增加結石的機率。協坤不禁反省起自己對保健品「有病治病，沒病強身」的進補心態……

自從新冠疫情發燒，維生素C、D成了當紅炸子雞，幾乎成為家家戶戶都會準備的補充品；而確診康復之後，魚油與B群的補充，也可以減緩腦霧(Brain Fog)的程度。更不用提綜合維生素、葉黃素等耳熟能詳的營養素補充品，更是許多上班族抽屜裡必備的健康夥伴。

不過，在琳瑯滿目、堆積如山的保健食品中，要怎麼吃、怎麼選才好？在2022年5月31日食藥署預告了「健康食品應加標示事項」草案後，對這些我們常補充的保健類食品又會帶來哪些影響？

保健食品≠健康食品

台北醫學大學保健營養學系李信昌副教授說，在探討這個話題前，可以先從認識保健食品的分類開始，「廣義的保健食品分成4大類，包括『機能性食品』、『膳食補充食品』、『特殊營養食品』及『健康食品』等；其中後兩者受到法律管轄，也必須通過較嚴格的標準，經過專家委員會的審查才能上市販賣。」這4種的定義如下：

1.機能性食品

具有特殊生理機能的傳統一般食用形態食品，像是優酪乳、運動飲料、燕麥片等。

2.膳食補充食品

補充營養素或具有調節特殊生理機能訴求之非傳統食用形態之膠囊或錠狀食品，像是綜合維生素、樟芝膠囊、乳酸菌膠囊、綠藻錠等。

3.特殊營養食品

因應特殊生理狀況需求之食品，例如：嬰兒與較大嬰兒配方食品、中老年人、術後恢復體力管灌配方食品等。

4.健康食品

指具有保健功效，並標示或廣告其具該功效之食品。在我國「健康食品」是一個法律名詞，指的是取得「小綠人標章」的健康補充品。

李信昌指出，「這4種食品中，後面2種具有法律位階，若食用之後出了問題，發生身體不適；或食用健康食品沒有達到宣稱保健功效者，都可以上網於『健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統』進行通報。」很多人以為保健食品就是健康食品，但其實「健康食品」在我國是一個法律名詞，大多必須通過人體實驗或動物實驗，及專家委員會的審查，才能授予小綠人標章，通過認證的健康食品可以針對其特定功效來做廣告，而一般的保健食品不能宣稱功效。

健食字vs.健食規字

即使同樣獲得小綠人標章，但這些健康食品又可再分為2類。當你在貨架上發現一瓶印有小綠人標章的營養品時，可以觀察標章下面的字號是「健食字」？或是「健食規字」？這兩者的不同之處在於：前者有經過人體或動物實驗，而後者是廠商提出國際重要文獻來證明其功效，經專家審查後取得標章。

由於做安全性試驗至少要花2、3年，實驗室也必須符合特定標準（「藥品非臨床試驗優良操作規範」Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies, GLP），所以食藥署核可在特定的產品上得以使用「健食規字號」，這也是今年5月底的草案內容中明訂的：未來「健食規字號」產品需揭露「保健功效係由學理得知，非由實驗確認」。另外，「健食字號」食品未來也應載明其功效是由人體或動物實驗的結果而得知的。

隱藏在修訂背後的考量，則來自於功效準確性的資訊揭露。李信昌說，曾有動保團體在2018年提出，在當時的298件健康食品中僅3成經過人體試驗，高達7成都為動物實驗；有些人認為動物實驗多使用老鼠來做，應該增加人體試驗的比例，結果會更準確，而動保團體則希望藉此減少實驗動物的數量。「在未來，世界的趨勢是必須經過人體試驗，才能授予小綠人這類的功效標章。」他說。

糖、魚油、紅麴要標警語

回過頭來仔細檢視草案內容，其中還規定保健食品的配方設計應「少油、少鹽、少糖」，而魚油、紅麴應考量對特定對象，及服用特定藥物或食品的交互作用風險，做詳細的警語標示：

1. 糖：留意17公克上限

根據國健署發佈的國民飲食指標，李信昌指出，建議添加糖的攝取每日不宜超過總熱量的1成，若1日攝取量以2,000大卡計算，添加糖應低於200大卡，以每公克糖有4大卡熱量計算，也就是50公克。

在外包裝的營養標示上，假設1瓶優酪乳「每100毫升」含有8.6克的糖，如果整瓶優酪乳共有206毫升為一份，當消費者喝完整瓶優酪乳就會攝取17.7公克以上的糖，因此民眾要留意標示上的「每份」而非「每100毫升」。

此外，未來警語會加註的是「添加糖」，但有些食品原本就含糖，如果添加糖又超過17公克，就更需留意糖量、熱量問題，所以還是須看「每份」最準確，再加上1日攝取的總份數來計算較為適合。對此，李信昌說：「多半是口味偏酸的健康食品如優酪乳，會添加果寡醣、半乳寡糖、菊糖等寡醣當成益生質，這類醣無法被人體腸道消化吸收，至結腸才被腸道細菌消化，產生短鏈脂肪酸和氣體，因此較無負擔。在挑選益生菌產品時，建議選擇添加『醣』、而不是『糖』的產品，不過實際上日常糖量更容易超標的是手搖飲、甜點等食物。」

2.魚油：小心抗凝血效果

魚油有溶血栓、抗凝血的效果，對於近期將接受手術的對象、容易受傷出血的人都須小心攝取。草案中指出應標示：「嬰幼兒、孕婦、糖尿病患者或正在服用抗凝血劑之凝血功能不全者，食用前請先徵詢醫師意見。」

李信昌也提醒，病人就診時一定要記得告訴醫師自己正在服用魚油，如果未告知而與降血脂藥同服，血脂會降得太低；若跟抗血栓藥物一起服用，會增強藥物功效，當有外傷流血時容易造成血凝時間增加，或者造成傷口不易癒合、皮膚產生點狀出血、輕微碰撞就有瘀青等狀況。

3.紅麴：避開葡萄柚、魚油

李信昌說，紅麴若跟魚油同服，也會讓血壓快速降低，因此，紅麴也是看診時應主動告知醫師的食品。在目前草案中就規定紅麴的警語標示，至少應包括「本品與降血脂藥（Statin及Fibrate類藥物）、葡萄柚合併使用，恐會造成肝、腎損傷、橫紋肌溶解症。」民眾在就診前，可以先確認目前正在服用的保健食品成份，並在看診時告知醫生，才能最大限度保障自身的用藥安全。

綜合維生素適量吃就好

對於事務忙碌、擔心營養成份攝取不足的上班族而言，許多人習慣日常補充維生素，但這些瓶瓶罐罐中有許多功效都重複，該怎麼吃才對？首先，針對疫情期間最常被提到的維生素B、C、D，李信昌表示，各有其重要的保健功效，水溶性的維生素C有良好的抗氧化能力，維生素D可以提昇免疫能力，最新一份的國民營養調查(2013～2016)指出國人維生素D普遍不足，因此曬太陽、適量補充植物來源的D2或動物來源的D3，亦有助於降低新冠產生的免疫風暴；另外維生素B群與魚油，若能再搭配地中海飲食，亦有助於預防、緩解康復後的腦霧現象。

至於民眾在維生素外包裝上看到的營養分析，廠商的建議量有時會超過「每日參考值的100％」，但這並不代表照廠商建議的去服用會有危險。李信昌說：「每日建議量（參考值）跟攝取上限，是國健署訂立的，其中水溶性維生素B、C若超標，會由尿液排出，不會傷身，但補充單一維生素C的結石發生率較高，建議與B群或透過綜合維生素一起攝取。至於A、D、E這類脂溶性維生素若過量，就可能累積在體內形成慢性中毒。不過，目前國人維生素D、E都有缺乏的情形，而維生素A沒有高劑量單一的保健食品，消費者只要不特別過量服用多種複方的綜合維生素，並且依照產品上標示的用法用量，就沒有安全上之疑慮。」

他表示，為了確認自己B群攝取是否足夠，可以觀察排出的尿液，由於B2溶於水後會呈現螢光黃色，因此吃了卻未被吸收的B2就會隨著尿液排出。「如果補充綜合維生素後，發現尿色呈現螢光黃，就代表維生素B2過量，這可以作為是否攝取過量的參考，等到症狀減退，維生素的量也可減少。原則上仍不建議在沒有症狀下，長期服用高劑量維生素。」

不過，即使綜合維生素可以短時間快速補充身體所需，李信昌提醒，「還是天然的最好」，原態食物之中豐富的植化素並非保健食品可以取代的，良好的體質也往往需要時間來養成，維持健康均衡的飲食與規律的運動、作息，才是打好健全身體基礎的最佳方法。