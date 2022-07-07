大開98國旅遊團 日本觀光業與疫共存

【文／李世暉 圖片提供／達志影像】

為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情的全球大流行，日本自2020年春天開始限制外國觀光客入境，嚴重影響了日本國內的民生經濟。依據日本觀光廳的統計數據，2019年訪日的外國觀光客為3,188萬人，帶動了55.8兆日圓的經濟效果及456萬個工作機會。到了2021年，日本外國觀光客人數急遽萎縮至25萬人，直接衝擊了日本國內的觀光產業與地方經濟。不過，隨著全球疫情的緩解，日本政府於2022年6月10日起，將開放以觀光為目的之外國旅客入境，對象為包括台灣在內的98個低風險、免隔離的國家與區域。初期規劃每日開放人數上限為2萬人，且僅限有導遊陪同的海外旅行團。

與其他國家一樣，疫情期間的日本政府一直陷入在防疫優先還是經濟優先的困境。直到疫情穩定之後，日本政府方才確立防疫與經濟並重的政策方針。而目前優先處理的民生經濟議題，即為觀光產業。後疫情時代的日本觀光政策，主要是針對觀光地、旅館業、旅遊業3大區塊，進行狀況分析與措施規劃。

狀況分析1》觀光地

經過3年疫情的影響，日本全國的觀光地區從北海道到沖繩，均因為觀光客的大幅減少而收益大減，因而衍生出各觀光景點設施缺乏維護經費以致破損，以及人才大量流失等困境。此外，各觀光景點過往已習慣於接待大型團客為主的經營模式，導致其無法及時對應小團體客群與個人旅遊的需求。

狀況分析2》旅館業

日本旅館業所面臨的問題，包含：家族事業經營模式、經營效率低落、缺乏因應災害（含傳染病）的專業等，這些經營困境其實在疫情前就已存在，但COVID-19疫情更凸顯了這些問題的嚴峻性，使其成為復甦日本地方旅館業最棘手的課題。

狀況分析3》旅遊業

過去旅遊業所推出的旅遊商品、服務，除了正逐漸失去對現有市場的吸引力之外，也面臨未來日本國內旅遊市場萎縮的挑戰。日本政府預估，2030年日本國內旅遊者的住宿次數，將會比現在減少22.6％。此外，旅遊業對於災害風險的應對能力不足，也是一個嚴重的課題。

對於上述3領域的觀光課題，日本政府召開「後疫情時代地方活化與觀光產業檢討會」，並於2022年5月31日提出課題的解決方針。在觀光地部分，日本政府提出推進多元化與高附加價值的觀光資源，以及導入ESG、市場、金融、科技等專業思維來確立永續經營模式；面對旅館業的經營課題，則是協助家族式經營轉為企業式經營、提昇住宿的附加價值、確保旅館業的專業人才、整合地區資源提供因應突發危機的SOP等；在旅遊業方面，日本政府支持由原本的接送客模式轉為招攬客模式，同時也協助旅遊業開拓新的市場與擴展多角化事業。

觀光地

▪提昇災變應對力

事實上，日本國內一些觀光地、旅館業與旅遊業，早在疫情期間就積極思考各項因應經營策略。面對COVID-19、地震、豪雨、土石流等突如其來的大規模災害，部分日本觀光地開始與當地旅館合作共同因應災害。例如：日本溫泉知名觀光地的熱海市，與當地的Hotel ACAO、熱海新富士屋飯店簽署協議，當發生自然災害之際，旅館可成為受災者的臨時避難所。

2021年7月3日，熱海市伊豆山區發生大規模的土石流，有130棟的房屋受到災情影響。前述2家飯店在災害後的1個小時，就在飯店內的大型宴會廳設立臨時避難中心，提供免費的飲食與洗衣服務。此外，旅館也以家庭為單位，提供免費房間供受災戶臨時居住。在此一土石流災害下，Hotel ACAO、熱海新富士屋飯店共為562位災民，提供了安全與安心的緊急庇護。對觀光地的旅館來說，此一經營策略的提出，一方面可落實企業社會責任，透過與地方居民的緊密連結，統合當地的觀光資源；另一方面也可提昇旅館自身的災害應變能力，使其可因應未來的緊急事態。除了地方政府的熱海市之外，日本的旅遊業如日本旅行、阪急交通社也主動與地方政府合作，為其斡旋旅館、交通工具的緊急使用，提供自然災害發生時的應變協助。

旅館業

▪開發室外(Out door)體驗

旅館業也為了提供新的服務價值，開始思考多角化的經營與多元化的服務。例如：溫泉旅館原本的魅力商品是「室內」(In door)為主的溫泉、料理，但為了創造更高的附加價值，部分溫泉旅館開始提供「室外」(Out door)的服務。位於福島縣的裏磐梯GRANDECO東急飯店，利用當地知名的溫泉與美麗的星空，以「TAKIBI×RESORT」為號召結合營火、烤肉與溫泉，為消費者提供室內與室外的全方位服務。

▪寵物就是最佳旅伴

考量到日本人喜愛寵物所衍生的商機，日本旅館業逐漸重視此類觀光客的需求，提供可與寵物共住的服務。位於靜岡縣伊豆長岡溫泉地區，創立已逾百年的小松家八之坊溫泉旅館，不僅全新打造可與寵物共同住宿的溫馨空間，也提供寵物專用的料理、洗澡空間、浴巾、吹風機以及寵物的活動空間等。對於養寵物的人來說，這類旅館提供的服務，解決了他們想去旅遊又害怕寵物孤單的煩惱。

旅遊業

▪開發高齡／海外客

面對全球化的國際社會與少子高齡化的日本社會，外國觀光客與70歲以上的高齡者，逐漸成為日本旅遊業注重的消費層。以外國觀光客來說，預計2022年外國觀光客入住日本國內旅館的總天數，將會追上日本國內觀光可入住的天數。而到了2030年前後，日本的外國觀光客人數將可突破每年6,000萬人的大關。而在日本超高齡人口急遽成長的背景下，日本70歲以上的旅遊市場具有1兆400億日圓（約新台幣2,227億）的潛力。日本旅遊業若能建立高齡者友善的旅遊環境，將可有效吸引鄰近國家（如韓國、台灣等）的高齡者前往日本旅遊。

▪VR新旅遊模式

目前日本企業開創此一新市場的經營策略，主要分為VR線上旅遊與實體旅遊這2個項目。在VR線上旅遊部分，日本旅遊業的H.I.S.公司與VR技術公司NUR*VE合作，共同開發以高齡者、行動不便者為對象的VR旅遊服務。此一VR旅遊，旅行者也能與因疫情分隔兩地的親友一同參訪景點。而該服務不僅提供日本國內的景點，也包括了海外的主要都市與世界遺產所在地，在40分鐘的VR體驗過程中也包含導遊的詳細解說，而參加者能即時對話、自由調整觀覽的角度，彷彿真實身處景點參與旅遊行程。

從上述日本觀光地、旅館業與旅遊業的後疫情時期經營策略來看，可以發現日本的觀光業發展正逐漸出現轉變。由原本的重視國內觀光客，轉為兼顧海外觀光客需求；由原本的重視既有市場，轉為開發新市場；由原本堅持傳統經營模式，轉為創造新的服務價值。對於積極發展觀光產業的台灣而言，日本政府、觀光地、旅館業與旅遊業的做法，以及他們的成功（或失敗）經驗，可作為台灣的借鏡。特別在台灣正逐步走向與疫情共存的階段之際，日本的政策思維、措施與經營策略，應可成為有價值的參考案例。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）