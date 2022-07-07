馬斯克用「第一原理」 打造Tesla與SpaceX帝國

【文／廖志德 圖片提供／達志影像】

馬斯克是位敢於想別人所不敢想，敢做別人所不敢做的科技狂人，看似不囿於傳統的經營方式，卻是源自於嚴謹理性的物理學原理……

抬頭望向天空，如果擁有天眼，可以發現距離地球3萬5,000到200公里已經佈滿2.5萬顆人造衛星，真可謂星光閃閃，未來隨著SpaceX、OneWeb、Amazon等全球企業的競相追逐，環繞地球的低軌道衛星數量即將快速的增長，根據美國衛星產業協會(SIA)的估計，來到2029年，商業衛星的數量將超過10萬個。

建置低軌道衛星是通訊產業的新藍海，比起傳統高軌道衛星的好處是低成本、低耗損、低延遲、高寬頻、無死角，不受地形限制，覆蓋面積廣，可服務於鄉村、荒野、森林、極地、海洋等偏遠地區，可以與5G及光纖相互補，有助編織起串連海、陸、空的立體無縫通訊網絡，這是各國財團一窩蜂投入龐大資金的主因。

在所有衝刺於組建太空衛星浪潮的領航者當中，又以馬斯克(Elon Musk)投資的SpaceX最受大眾矚目，自從2019年5月使用獵鷹9火箭(Falcon 9)，首次將第一批60顆衛星發射升空開始，SpaceX已經成功的在地球軌道放上2,388顆星鏈衛星(Starlink)。目前美國聯邦通訊委員會(FCC)同意SpaceX可部署1.2萬顆低軌道衛星，該公司預計再申請3萬顆第二代衛星部署計畫，如果通過，不久的將來，將有4.2萬顆星鏈衛星閃耀、飛翔於天空之境。

鋼鐵俠馬斯克 改變世界的科技狂人

姑且不論未來馬斯克的星鏈計畫是否成功，能夠在短短的3年之間成功部署2,000多顆衛星依舊是劃時代的成就，等於平均每1天就部署2顆，為什麼SpaceX做得到別人做不到的事情呢？不但美國其他頂尖航空公司難以匹敵，就算是俄羅斯、中國這樣的航空大國亦無法望其項背，同時掛名首席工程師的馬斯克是星鏈計畫背後的靈魂人物，如果沒有他個人獨特的思考模式在SpaceX進行推動的話，現有低成本、可回收、高承載的衛星部署模式就不可能這麼快實現，很有可能還是在傳統高投資、低報酬、不能重複使用的火箭發射情境下緩步前行。

根據摩根史坦利(Morgan Stanley)的研究報告，由於可回收火箭技術的快速發展，以及批量生產技術的實現，使得衛星發射成本得以大幅降低，和10年前比起來只有原來的1/5。此外，比起1980年代每公斤發射成本8.5萬美元，星鏈計畫只要1,410美元，其他競爭者則要價高達5,000美元，很顯然不是可與SpaceX抗衡的對手。馬斯克曾經表示其火箭助推器可以重複回收使用100次，根據估計，發射1枚獵鷹9號火箭的費用是6,200萬美元，不斷重複使用的助推器可以為SpaceX節省3,700萬美元的製造成本，佔火箭總成本的60％之多，回收火箭確實可以大幅度降低航空成本。而除了火箭的可回收應用之外，1枚獵鷹9號火箭可搭載143顆衛星是SpaceX破紀錄的創舉，可想見的是，經由馬斯克的不斷努力突破，航空工業正在發生結構性的轉變與革新。

勇於顛覆產業常規的特質，使得馬斯克成為繼賈伯斯(Steve Jobs)後最受大眾矚目的前衛企業家，同樣的成就非凡，同樣的備受爭議，同樣的不昧於流俗，同樣的脾氣暴躁。不過如果單從產業佈局的角度來分析，相對而言，賈伯斯是以電腦相關產業作為發展的主軸，馬斯克則顯得跳TONE許多，其投資的領域橫跨虛擬貨幣、支付工具、電動汽車、航空航天、人工智慧、腦機接口(Neuralink)、太陽能、磁浮列車，顯然馬斯克並不理會管理學建議企業不宜過度多角化的論述，維持跨領域的經營形態最終會不會埋下馬斯克失敗的伏筆，值得管理學家用更長久的時間進行研究。

第一原理 回到初心者狀態

還未到蓋棺論定之時，斷言馬斯克能有如同賈伯斯般的劃時代表現似乎還嫌太早，不過其個人經營策略確有值得借鑑之處，不像普通人習慣性地採取類比思維(Analogical Thinking)來思考問題，馬斯克趨向於使用物理學的架構來思考問題，類比思維容易陷入比較別人已經做或正在做的事物，結果通常是以模仿起手，往往只能取得微小的改變。馬斯克所謂的物理學架構指的是第一原理(First Principle)，其具體做法基本上可以分為3個步驟：

1.確認並定義自己的假設。

2.拆解問題直至基本事實。

3.由源頭創造新解決方案。

第一原理有點像是嬰兒學步的過程，鼓勵人們回到初學者的狀態，並且採用全新的視野去探索真實的世界，自己從原點開始探索可能的方向，尋求不同於別人及傳統的解決方案，不再亦步亦趨的跟隨競爭的腳步前進，而是重新建構起不同於過往的產品、服務、系統。凡事回到原點進行思考，追求最基本的事實，獨到的思維模式使得馬斯克顯得與眾不同。

從零開始？方法創新才是重點

馬斯克經常舉電動車的電池組來說明第一原理的應用，通常來說，想要生產每度電（1瓩．小時，kWh）的成本是600美元，如果不採取不同於傳統的做法，電池組的市場價格很難降下來，於是馬斯克問自己2個根本問題：

1.電池用的原料是什麼？

2.那些原料的市場價格是多少？

電池組是由鈷、鎳、鋁、碳等基本元素所組成，如果在倫敦金屬交易所購買這些原料，成本就很明確，得到的結果可能是每度電80美元，就從這樣1個簡單的推論過程開始，最後馬斯克得到的結論是：「只要用聰明的方式取得原料組成電池，就可以把成本壓低到別人意想不到的程度。」

馬斯克帶領特斯拉(Tesla)團隊徹底解構現有電池組的生產流程，或重新設計，或改變生產地點，或選用筆記型電腦現有的18650鋰電池，或發明具有專利的電池組裝系統，或設法減少鈷的用量，各式各樣不同於傳統汽車廠的做法登上世界的舞台，使得特斯拉有機會在電動汽車產業脫穎而出。雖然馬斯克標榜自己是採用基本事實往上推導解決方案，然而，這不代表發展電動車就得一切重頭開始，特斯拉沒有跟隨傳統汽車廠的腳步前進，倒是從電腦產業借用不少現在已經存在的技術及關鍵零組件，馬斯克解構的同時是善用既有的事物以不同的方式進行重構。

比如，現有的電池技術及零組件就已經很好用，實在沒有必要重新開發，重點是要用全新的、聰明的方法進行巧妙的組合，特斯拉選擇另闢蹊徑改採筆電常用的18650鋰電池，其最大的好處是體積小、儲能高，具有高續航力的優點。不過光是使用18650鋰電池並不保證特斯拉就能夠領先群倫，畢竟馬斯克能用，別人也可以用。想要基業長青(Built to Last)，特斯拉必須擁有一項獨門絕技才行，要不然很快就會被其他的競爭者模仿、超越，採行既有的解決方案當作關鍵零組件是很有創意的做法，不過最好在這個基礎上面加上我們獨創的概念、元件或系統，才能長期保有好不容易打造出來的競爭優勢。

要讓1輛2,000公斤的特斯拉Model S能夠達到最高時速200公里，或是以88公里的車速持續跑個482公里，沒有強大驅動力及續航力的電池組是絕對做不到的，特斯拉厲害的地方就在於能夠將6,000顆以上的電池進行安全有效的組裝及管理。以第一代特斯拉Roadster跑車為例，其電池組成的方式套用俄羅斯娃娃的意象比較容易理解，該公司把69顆鋰電池用串聯及並聯組合成1個電池磚，再將9個電池磚串聯成1個電池片，最後用11個電池片組成1個電池包，就像俄羅斯娃娃1個套1個的堆疊模式，概念相同，只是形態不一樣。

馬斯克式創新 脫離本行又不離本行

現在回頭拆解特斯拉電池組成方式，說穿了並不困難。困難部分在如何確保總計6,831顆電池有效能且安全的運作，在此特斯拉借用管理成千上萬網路伺服器的經驗，並運用大數據針對每個電池、電池磚、電池片進行層層監控，確保電池包在整體充放電的過程能夠在最佳的狀況下同步輸出，管理的內容包括電流、電壓、溫度、溼度、方位、煙霧等項目。由於每個層級的電池單元都設有安全防護系統，一旦發生過熱或電流過大的疑慮就會自行啟動斷電機制，避免造成火燒車的危機事件。

發展電動車如此，發展航空工業亦是如此，經由成本結構的分析，馬斯克發現在火箭的製造材料中，鋁、鈦、銅、碳纖維等的成本只佔總成本的2％而已，同樣只要找到對的、聰明的方法就能夠大幅降低成本，換個角度來看，傳統火箭製造模式還有98％廣大的優化空間。基於層層剝削、交易資訊不透明、特殊規格等因素的限制，航太工業原有的承包方式顯然不利於成本的有效控制，馬斯克決定徹底捨棄過往產業慣用的供應鏈，轉而大量使用消費性電子及汽車產業的標準零組件，其中想必有不少是來自智慧型手機，加上衛星微型化技術的實現，使得太空衛星發射的成本結構有了大幅度的翻轉。

第一原理+類比思維 兼具創新與現實

比起出身於底特律的傳統汽車廠，以及出身於華盛頓哥倫比亞特區的NASA，特斯拉及SpaceX具有來自矽谷的基因，馬斯克經營這2個前瞻企業的突破手法極為相似，雖然產業性質及歷史背景完全迥異，一個是在地上跑，一個是在天上飛，基本上馬斯克都是先以第一原理進行解構，然後再從電腦產業吸取大量的技術養分，並且善用產業既有的供應鏈來打造自家生產線。馬斯克一方面利用第一原理來脫離本行的做法，另一方面，利用類比思考來重新建構，藉以實現不離本行的目標。

回到原點，經由抽絲剝繭來理解事實，同時不參考別人的做法，這是第一原理強調的基本原則，然而，如果後續尋求解決方案的過程，所有的事物都要重新開發，完全不使用已經存在的做法則顯得缺乏效率，而且緩不濟急。適度的借用別人現有的想法及做法，對於企業進行創新是必要的明智之舉，至於「借用」之道則多不可勝數，或借用點子概念，或借用設計元素，或借用零組件，或借用不同產業的供應鏈，有很多的人類寶藏等待著我們去借用。

「我們並不知道所有的答案，甚至不知道應該問什麼樣的問題，不過如果我們能夠拓展意識的範疇與規模，那我們就能夠更好的知道問什麼問題，來理解關於宇宙的答案。」馬斯克在2021年的世界通信大會(MWC)闡述自己創立特斯拉、SpaceX、Neuralink的原因，那就是希望對拓展意識有所貢獻。

第一原理是馬斯克探索宇宙答案的最佳工具，運用得當就能夠更好的知道問什麼問題，而其所創立的公司則是拓展人類意識的最佳實踐。