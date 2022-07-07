戰事未平又遇熱浪 全球陷缺電警報

【文／張名榕 圖／達志影像】

北半球即將進入最炎熱的7、8月，隨著高溫持續攀升，用電量也開始拉警報，在俄烏戰爭、極端氣候、資源短缺、供應鏈危機等多重因素交織影響下，全球都逃不過停電或限電危機，更嚴重衝擊經濟與民生……

俄烏戰爭開打以來，各國紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁，歐盟也不例外，但最難與俄羅斯切割的就是「能源」，致力於發展綠電的歐洲，近年來刻意減少煤炭與核能發電，導致高度仰賴俄羅斯天然氣，佔歐洲整體能源用量的1/3。其中又以拒絕發展核能的德國用量最大，國際能源署(International Energy Agency, IEA)資料指出，德國有一半的天然氣來自俄羅斯，義大利也有高達46％，這也成為兩國第一時間無法全力制裁俄羅斯的原因。

歐盟 抵制俄天然氣 反陷電力危機

根據BBC報導，面對俄羅斯以能源箝制歐洲，歐盟委員會也承認無法在短時間內找到替代能源，只能呼籲公民共同節能，並在4月時發佈名為「盡我一份力」(Playing My Part)的計畫書，建議公民少用暖氣與空調、多搭乘大眾交通工具、以步行／騎單車取代開車、每周在家工作3天等，希望藉此減少購買能源的資金流向普丁政權，避免助長戰爭。

歐盟雖然訂定了2050年淨零碳排的目標，但是各國能源發展方向迥異，政策面擁核的法國與反核的德國，就常常在能源議題上針鋒相對，俄烏戰爭的爆發更暴露出能源來源過於單一的問題。使用俄羅斯天然氣比例較低的西班牙、法國等西歐國家，電力不足時，還能向俄羅斯以外的其他地區採買能源，但高度仰賴俄羅斯天然氣的希臘、匈牙利等東歐國家，就只能以輪流停電、限電來因應。

在太陽能、風力等綠能發電還無法支撐起龐大的用電量之前，歐盟也只能轉向其他國家購買能源，增設可替代能源設備，同時加強不斷電系統、儲能設備的建置，來降低對俄羅斯的依賴。另一方面，不甘示弱的俄羅斯也另闢消費市場，將目標放在經濟迅速發展，對天然氣需求大增的亞洲與中東地區，特別是與其交好的中國，6月份俄國還在中國開設天然氣加工廠，目標是成為全球最大的天然氣加工廠之一。

據路透社(Reuters)報導，俄羅斯天然氣工業公司執行長Alexey Miller表示，今年前5個月對中國的天然氣輸出就增加了67％，反之，他們逐漸減少輸往歐洲的供應量，將北溪一號管道(Nord Stream)的天然氣調低達40％，夏季時影響或許不明顯，卻意味著歐盟可能在冬季面臨電力短缺，能否在嚴寒的天氣中享有暖氣，將成為歐洲民眾今年冬天的隱憂。

亞洲 天災+熱浪 景點熄燈工廠停工

雪上加霜的是，氣候劇變不僅帶來糧食短缺、生態環境惡化等問題，酷暑與嚴寒也使得電力需求大增，就連水力、風力、太陽能等再生能源，也飽受乾旱、颶風的影響或破壞。彭博(Bloomberg)鄭重發出警告，在戰爭、疫情、氣候等各種不利因素影響下，全世界都將面臨大規模的缺電危機，嚴重程度是數十年來首見，消費者不僅將飽嘗電價高漲之苦，在經濟條件較差的國家，還有可能因停電導致缺乏乾淨水源，人民恐因此患病、喪命。

彭博指出，包括巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡及印度等地都將面臨長時間的停電，停電長度並非以小時計，可能要以「日」為計算單位。過往，2014年的印度同樣面臨大缺電危機，導致當年該國的國內生產毛額(GDP)下降了5％，換句話說，如果今年下半年缺電情形仍無法改善，印度將損失近千億美元，嚴重衝擊國際競爭力。

BBC報導指稱，印度的缺電危機背後因素繁雜，首先是驚人的熱浪，印度中部與北部地區5月的平均氣溫達到120年來的高點，使得用電量暴增。另外，還受到煤炭資源短缺、市場定價混亂等因素影響，儘管印度是全球第2大的煤炭生產國與消費國，也擁有龐大的煤炭礦產，卻因朝向長期減碳的目標邁進，導致煤炭庫存量不足，加上鐵路運輸網無法及時將煤炭送往印度各地，電力仍然不敷使用。

除此之外，印度煤炭市場還面臨「定價機制混亂」的結構性問題，即使是在同地點買同樣的煤炭，私人電廠與公家電廠支付的價格可能天差地遠，導致許多電廠負債累累，不願意花更多費用購買煤炭進行發電，也使得缺電困境更加惡化，工廠停工、學校關閉，還有民眾因為每日停電超過7小時走上街頭抗議。

至於3月中發生規模7.4強震的日本，則因部分火力發電廠機組停機，加上天氣不佳影響太陽能發電，備援電力供給嚴重不足，日本政府首度緊急發佈「電力供需窘迫警報」，東京電力公司也急忙呼籲企業與民眾配合節電，知名觀光地標晴空塔、東京鐵塔、彩虹大橋因此整夜熄燈。東京電力公司預估下半年電力用量仍會增長，只好持續推動請民眾少看電視的節能宣傳。

美澳 老電網、重燃煤 供電頻被「衝康」

北美地區同樣籠罩在缺電陰影中，加州因去年天然氣管線斷裂供應量受限，加上乾旱使得水力發電短缺，加州電力調度中心(The California Independent System Operator)指出，只要乾燥氣候持續，不僅今年夏天，未來每逢夏天都有停電危機。美國中部電力調度中心(Midcontinent Independent System Operator)更表示，轄下15個州，就有11個州處於缺電的高風險中，影響人數高達4,200萬人。

美國合作銀行能源部門經濟學家Teri Viswanath表示，除了極端氣候攪局，老化的基礎設施，加上疫情期間電廠設備延遲維修，都令美國的缺電困境雪上加霜，她甚至指出美國會是全球工業化的先進國家中，缺電情況最嚴重的，因為近7成的電網都已到達使用年限，隨時都可能故障或除役。

而南半球的澳洲雖是全球最大的煤炭、天然氣出口國之一，擁有豐富的天然資源，卻也為電力不足而苦惱。根據BBC報導，澳洲有高達3/4的發電廠採用燃煤發電，對煤炭的需求量極高，由於前陣子昆士蘭及新南威爾斯等地礦場遭洪水破壞，煤炭燃料供應不足，加上全球能源價格高漲，以及電廠老舊故障頻傳，導致供電出現警訊，能源部長Chris Bowen直接要求民眾，儘可能在晚間6點到8點間減少使用電器，減輕電力負擔。

此外，澳洲東岸尚有1/4的燃煤電廠處於停工狀態，電力缺口若沒及時填補，人口最密集的東岸將有超過1,300萬人口受影響。對此，澳洲政府緊急宣佈暫停國內的電力市場交易，由政府介入與電力公司談判，希望能說服電力公司以固定價格提供更多的電力，然而這項談判卻未獲得理想的結果，以被拒絕收場。

面對淨零碳排的遠程目標，南北半球正各自要進入一年中最炎熱、酷寒的季節，眼前除了維持電力穩定外，如何避免能源價格高漲帶來的通貨膨脹，不只是澳洲政府，也是世界各國同時感到頭痛的難題。