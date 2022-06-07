黃瓜＋西洋芹 惱人小毛病bye bye

【文／菊池真由子 圖片提供／達志影像】

向來無肉不歡的益明，最近的午餐換成了生菜沙拉，加上一杯無糖綠茶。同事不禁笑問：「你怎麼突然改吃草啦？」他神祕兮兮地說，「你不懂，聽營養師說，這樣吃對黑眼圈和腳水腫都不錯。」同事聳聳肩不予置評，不過是換點菜色，哪有可能那麼神奇啊？

對於上班族來說，有時身體總會有些小困擾，比如水腫、黑眼圈、口臭等問題，不過又好像沒有嚴重到需要看醫生的程度，這時該怎麼辦？營養師菊池真由子建議，如果症狀嚴重，還是必須要就醫診療，若是狀況還算輕微的話，則可以考慮先從飲食方面著手，比如增加小黃瓜、西洋芹、綠茶等食材的攝取，都是屬於能協助改善困擾的好選擇。

法寶1》小黃瓜－生吃補鉀 排除體內多餘水分

造成水腫的原因有2個，第一是疲勞，例如：長時間一直站著，血液及淋巴液會停滯，使雙腳變浮腫。另一個原因是鹽分攝取過多，類似重口味的料理、醬菜及洋芋片等重鹹的食物，吃完後就會引發水腫。疲勞時，做做簡單伸展操，好好睡一覺，隔天早上水腫現象就會解除；但是鹽分攝取過多時，水腫現象卻很容易拖到隔天。

鹽分說穿了就是鈉，鈉會和鉀一起調節體內的水分。如果三餐或點心攝取過多的鹽分，包含血液在內的體液當中，鈉濃度便會過高。於是多餘的水分會囤積在體內，導致身體水腫。而鉀能將多餘的鈉排出體外，如能充分攝取鉀，就能消除水腫。

鉀富含於生菜當中，但是一經烹調過後，在調味料的影響下，鈉就容易增加。而鉀藉由汆燙、燉煮等加熱方式之後，逾半數含量會流失到湯汁中。所以，能夠生吃、含有豐富鉀的小黃瓜，會是解決水腫的最佳食材。

享用小黃瓜時，首推以生吃方式切成蔬菜棒品嚐。只不過，小黃瓜不加點什麼味道，實在難以下嚥。這時候建議大家淋上義式沙拉醬、法式沙拉醬或是芝麻沙拉醬來吃，相較之下，這三種調味料的鹽分會比較少一些。

千萬避免選用美乃滋、和風沙拉醬或是中式沙拉醬。美乃滋容易脂肪超標，和風沙拉醬和中式沙拉醬則是鹽分較多。既然都要吃小黃瓜將鈉排出體外了，千萬別再因為沙拉醬導致鹽分（鈉）進入體內，否則又會水腫起來。所以，雖然醬菜、醃黃瓜也是小黃瓜做成的，還是請大家避免食用。

需要特別提醒大家的是，若水腫總是消不了，或是水腫很嚴重的人，說不定身上患有某些疾病。最好向醫生求診，以求安心。

法寶2》西洋芹－芹菜苷特殊香氣 放鬆自律神經

有時一早起來，黑眼圈竟明顯可見！到底為什麼眼睛下方會出現黑眼圈呢？這當然是因為睡眠不足的關係，而且睡眠不足造成的疲勞或壓力會集中在眼周，引發血液循環不良。在上述3大要素影響下，才會形成黑眼圈，讓臉部浮現老態。西洋芹有助於一口氣消除形成黑眼圈的3大不良因素，也就是睡眠不足、疲勞及壓力，是種十分有益的食材。

想要消除黑眼圈，有必要提昇睡眠品質。只要能一覺熟睡到天亮，黑眼圈自然會消失。因為睡眠除了能回復疲勞之外，還具有解除壓力的效果，所以藉由熟睡，能使肌膚、身體，甚至於大腦徹底回復年輕狀態。

西洋芹具有一種獨特的香氣，有的人甚至因此不敢食用，但其實西洋芹功效的祕密，正隱藏在這種香氣裡。西洋芹特有的主要香氣成分，稱作「芹菜苷」(Apiin)，而芹菜苷具有放鬆自律神經的效果。情緒不穩定的話，會使人難以入眠，不容易熟睡，但在芹菜苷的效果作用之下，情緒放鬆後便容易安眠。能夠減輕情緒焦躁及心情沮喪，也就是說，正是香氣成分具有解除壓力的效果！

除了香氣成分之外，西洋芹還含有豐富的鉀。鉀有助於消除身體水腫，能讓疲累浮腫的臉部變緊實。想要有效吸收西洋芹的香氣，就要連葉一起吃。

只不過，不管我多麼強調香氣的效果，排斥這種香氣的人還是不少，在這種情形下，我會建議大家將芹菜和培根、雞肉一起拌炒。如果要準備2人份的料理，需要使用2根西洋芹、1片雞腿肉，以及2至3片培根。西洋芹加熱後，特殊香氣會比生吃時減少許多。而且培根的燻香風味加上雞肉的鮮醇效果，會讓西洋芹變得更容易入口。由於培根已帶鹹味，所以調味時稍微撒點鹽就可以了。另外西洋芹應斜切成薄片，這樣才不會吃到西洋芹粗絲的口感。

法寶3》綠茶－補充兒茶素 每天200cc分解異味

口臭雖然自己很難輕易察覺，卻會讓周遭的人感到困擾。為什麼會形成口臭呢？大多數的起因都源於胃部不適、蛀牙及牙周病等問題。如果只單純因為食物造成的口臭，那麼推薦大家喝綠茶來解決。

舉例來說，凡是氣味強烈具刺激性味道的食材、料理內含蒜頭或青蔥散發的臭味、大量飲酒後的酒臭味等等，綠茶都能發揮絕佳功效。

預防食物導致的口臭問題，第一步就是要充分咀嚼，使口腔分泌出大量唾液。就算是極其一般的食物，也會使人感覺到異味，其中一個原因就是口中有細菌在活動的關係。而唾液具有殺菌作用，有助於將口腔清潔乾淨。話雖如此，如果吃了蒜頭或喝了酒，縱使大量分泌唾液，還是無法抑制口臭，所以才需要攝取具消臭效果的食材。

具消臭效果的食材，包含檸檬及巴西利，但是這2種食物都無法大量食用。牛奶也具有消臭效果，但是外食時很難喝到牛奶。況且會導致口臭的料理，搭配牛奶來喝也不太對味。這時候首推綠茶。除了簡單、方便，隨時隨地都喝得到之外，綠茶的除臭效果還十分優異，最適合用來預防口臭。

不管是自己沖泡，或是直接購買沖泡好的保特瓶裝綠茶，都請最少喝到一杯(200c.c.)至1瓶保特瓶(500c.c.)左右的份量。不需要一口氣一次喝完，分成幾次不間斷地喝，這樣也能看出效果。尤其飲酒後容易口渴，這時若飲用綠茶剛好有助於防止酒臭味。需要喝到這麼多份量的原因，也是為了藉由水分來漱口。嘴裡乾燥的話，存在於口腔內的細菌便容易繁殖，因此容易引發口臭。

綠茶內含有大量的兒茶素(Catechin)，屬於多酚(Polyphcnol)的一種，具有強大的抗菌殺菌作用，也有抗氧化作用。而且兒茶素能分解形成口臭的物質，藉此預防口臭。此外綠茶的顏色其實就是綠茶素，屬於多酚之一，綠茶素也被公認具有殺菌作用和消臭效果。吃燒肉或泡菜等食材，感覺出現口臭時，不妨邊喝綠茶邊用餐，或是餐後多喝點綠茶吧！

大家都知道，咖啡及烏龍茶也能預防口臭，這2種飲品的效果如何呢？咖啡迷人的香氣似乎有助於掩蓋惱人的氣味，但是我並不建議大家喝咖啡。因為咖啡的香氣和蒜頭及酒精的氣味混雜在一起之後，並無法消臭。有時甚至會出現反效果，使對方感到不舒服。

烏龍茶和綠茶相較之下，兒茶素含量較少，所以既然要喝茶，當然要喝綠茶。會導致異味的蒜頭及酒，對胃部來說都是屬於刺激性物質。再有喝太多或吃太多引發口臭疑慮時，通常這些刺激性物質也會大量地進入胃部，進而造成胃部疲弱不適。

事實上，兒茶素對於胃部也會形成刺激。保特瓶裝的綠茶，有些會特別標榜兒茶素含量增加，或是泡得很濃的綠茶，也往往含有豐富的兒茶素。當你擔心口臭的問題而大量攝取兒茶素的話，反而會對胃部造成過度刺激，使胃部不適，口臭情形反會加劇，所以大家沒必要勉強自己選用兒茶素含量高的綠茶。其實一般的綠茶，便足以預防口臭了。（本文摘錄自《日本權威營養師，萬人見證超簡易食療法【經典暢銷版】： 這樣吃消除浮腫肥胖、撫平皺紋鬆弛、迅速下降肌齡……》一書部分精彩內容）