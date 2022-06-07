虛擬實境麵麵俱到 元宇宙賞嘉義情

【圖文／能力雜誌】

小夫妻拌麵頻出奇招，獨家創新呈現嘉義特色美食的雞肉飯風味和砂鍋魚頭風味拌麵，推出後大獲好評，現在更快速接軌元宇宙概念，結合MR技術的數位創意，讓伴手禮盒不只是送人的一份好禮，還能認識嘉義在地景點與小夫妻品牌故事。

每個城市都有自己專屬的美食記憶。提到嘉義，就想到雞肉飯和砂鍋魚頭，沿著印象展開的嘉義景點，從阿里山、嘉義火車站、嘉義城隍廟、故宮南院等，現在在地原創品牌「小夫妻拌麵」全都包裝到「嘉義好食光」禮盒中，除了能吃到2種在地經典美食風味，還能夠透過手機掃描QR CODE，除了了解小夫妻的創業故事，更能體驗嘉義景點。

夫妻桌前談心 聊出創業夢

小夫妻拌麵於2014年創業，當時老闆娘周慧萍當家庭主婦照顧孩子，老闆王德輝原本是藥廠年薪百萬的超級業務員。之所以選擇創業，王德輝說，因為不想一輩子都是業務員，希望有更上一層的突破，原本反對的老闆娘在思考2星期後，大力支持他的決定，「畢竟我不可能40、50歲還在當業務。」

他表示，做業務十來年的每天早出晚歸，加上跑業務就是靠一張嘴，回到家後都已晚上10點或11點，所以他會像啞巴一樣不說話，只想好好休息，而當時太太不管多晚都等著他，而且親手煮麵或炒飯給他吃，讓他邊吃邊聽她說當天遇到的事情或吸收的新知。

王德輝原本考慮創業開藥廠，但投入成本門檻很高，後來想到自己國中畢業後在製麵廠當過2年學徒的經驗，加上心疼太太其實不懂料理還要努力煮飯給自己吃的辛苦，他決定從乾拌麵下手，希望解決不會料理、新手媽媽或是職業婦女的下廚困擾，「在家輕鬆煮，人人都是大廚」的概念。

堅持對的事 需要一點瘋狂

小夫妻兩人創業一路風風火火，王德輝透露背後下的功夫絕對不少，從麵條和口味的研製，合作製麵廠和醬料廠的尋找和磨合，到決定一開始就走電商通路，甚至後來的部落客合作、網購通路，他們夫妻兩個都在創業開始時架構好，即使業績不佳也是互相勉勵，始終堅持機會是給準備好的人，「你說我上電視爆紅，那是因為我已經做了很多準備。堅持做對的事情，有時候需要一點瘋狂。」王德輝笑著說。

創業至今已7年，小夫妻拌麵的口味從經典的油蔥、麻辣和沙茶，包含企業聯名款，已經擴充到17種，其中的油蔥口味榮獲2019年比利時國際風味評鑑所「風味絕佳」2星獎章（最高榮譽是3星）。王德輝說，聯名企業海瑞、溫師傅都是主動提出合作，很感謝能得到這樣的肯定。

「我太太的優點就是很愛學習，很會吸收新的東西，對每件事情都有好奇寶寶的心態，而且會去鑽研。」王德輝笑著說，雞肉飯風味拌麵就是太太想出來的。周慧萍說，當時她想做屬於嘉義在地口味的拌麵，於是想到最有名的雞肉飯，對當時的他們來說是很大的瓶頸，最後還是做出來了，加上砂鍋魚頭風味，成為至今最暢銷的口味。

拌麵藏驚喜 MR遊覽好嘉在

這次伴手禮盒加入MR技術的發想，同樣出自老闆娘周慧萍。禮盒內除了單包裝的雞肉飯和砂鍋魚頭口味拌麵，還有一雙代表木都嘉義的木筷，包裝上除了將嘉義的知名景點地標融入呈現，更將景點特色設計出互動影片，用手機掃描QR CODE就能進行互動體驗。由於小夫妻拌麵成功外銷到馬來西亞、新加坡等地，未來海外版導入的景點將是台灣各地美景和特色。

王德輝表示，這樣一份伴手禮盒，包含了伴手禮、地區導覽、特色景點功能，也包括小夫妻拌麵的品牌故事， 不像一般禮盒就這樣拿回去，而是有可以體驗景點，沒到過也可以先認識，還可以玩自拍，自己都覺得很酷，「就是要一直創新，才能抓住消費者的眼睛。」

為了開發出理想中的數位創新伴手禮盒，小夫妻兩人與名理有限公司總經理蔡襄伯共同研發，特別是導入MR的部分。蔡襄伯顧問表示，王老闆與太太都很有想法，常常想到就馬上討論，即使很晚了都怕隔天會忘記，就把手機放在身邊，凌晨有靈感了也會立刻進行討論。

蔡襄伯和小夫妻合作不只一次，他認為老闆跟老闆娘的想法都很豐富，跟著老闆走過很多地方，從中都能學到很多東西，也看到他們都走在未來目標的道路上，也相當具有市場敏銳度，因此創造出更有價值的嘉義味伴手禮，他笑著說：「感覺輔導業者的同時也被輔導了。」