鬆綁政策 日本如何拚防疫+經濟雙贏？

【文／李世暉 圖片提供／達志影像】

歷經3年的管制，日本政府宣佈，2022年日本黃金周（4月29日至5月8日）期間，對於一般日本民眾的行動沒有任何限制（無限制行動）。日本政府宣佈這項政策之後，壓抑3年的日本民眾，紛紛開始規劃旅遊行程，想一掃疫情期間各種限制帶來的生活壓力。因此，4月29日黃金周假期的第一天，日本各地就開始湧現了相隔3年的眾多人潮。

熱絡人氣的湧現，由電信資訊公司的調查就可見一斑。日本軟體銀行(SoftBank)的子公司Agoop，利用手機位置資訊大數據分析顯示，5月3日下午1點的人潮約為2021年黃金周的3倍。而就東京都內熱門旅遊景點進行觀察，今年黃金周的人潮與2021年相比，淺草寺增加為3.6倍，交通樞紐的品川車站增加為2.6倍，東京近郊的高尾山則為2.1倍。在關西地區也是一樣人潮洶湧。京都知名景點清水寺的人潮增加為3.6倍，嵐山增加為2.2倍，大阪交通樞紐的梅田車站更是增加為3.4倍。

解禁黃金周 湧現1.1兆日圓商機

雖然日本部分專家擔憂大量的人潮移動，會使黃金周後的疫情出現反彈，日本媒體對此也提出一些必須關注的數字變化。例如：5月8日的單日確診者為4萬2,538人，比黃金周開始時增加了1萬5,583人。其中，觀光地沖繩縣的確診人數，在5月6日為1,398人，但隔日的5月7日卻急升至2,375人，達到疫情開始以來的最高數字，首度突破單日2,000人。但是，面對疫情控制與經濟復甦的兩難困境，岸田文雄內閣仍決定朝著「回復正常經濟活動」的政策方向推進。

另一方面，依據關西大學宮本勝浩教授的估算，2022年日本黃金周帶來的經濟效果為1兆1,923億日圓。此一數字是2021年的1.8倍，但仍只有疫情前2019年（1兆8,618億日圓）的64％。因此，為了儘快讓日本的經濟生活重回軌道，日本政府一方面透過黃金周的解禁，活化日本國內的消費市場，另一方面則是積極準備開放國外觀光客訪日。

日本政府防疫措施的政策基礎，是2020年4月7日公佈的「新冠肺炎感染對策基本對應方針」。此一基本對應方針，因應疫情的急速變化，內容出現了至少9次的調整。最新一次的調整會議已於2022年5月11日召開，並將於6月下旬發佈新的修正。修正的實際內容雖然尚未公佈，但岸田文雄首相在2022年5月5日的英國倫敦演說時即表示，日本身為2023年G7的主席國，在防疫政策上已取得不亞於其他先進國家的成果。現在日本已大幅放寬邊境政策，並將於今年6月更進一步鬆綁，透過與世界的重新連結來促進日本的成長。

換言之，從黃金周的「無限制行動」措施，以及岸田首相在倫敦演說的內容來看，日本將要確切落實「Withコロナ」（與COVID-19疫情共存）的思維，推動防疫政策與經濟活動「兩立」（雙贏）的政策。事實上，日本政府在疫情初期擔心經濟受到影響而採取寬鬆防疫，但卻引爆感染的擴大化；為了因應感染的擴大而發佈緊急事態宣言，卻又嚴重影響國內的經濟活動。過去2年，日本在防疫政策上，就如同鐘擺一樣，不停擺盪在防疫與經濟的兩端。

防疫3負面效應 2022年損失21萬新生兒

然而對過於專注防疫的日本而言，過去2年的政策不僅衝擊經濟生活，也付出極高的防疫成本。依據Wedge雜誌3月份的報導，比較各國降低新冠肺炎死亡率所支付的費用，日本在先進國家中顯得特別高。舉例來說，減少1位國民因新冠肺炎而死亡的成本（主要是疫苗與治療藥劑購買費用，以及經濟應對、隔離政策等機會成本），法國是0.3億日圓，英國是0.5億日圓，美國是1億日圓，澳洲是12億日圓，日本則是遠遠超過這些國家的30億日圓。

此外，日本過往的防疫政策也已衍生出不少社會問題。首先，依據東京大學仲田泰佑(Nakata Taisuke)教授團隊的統計，2020年3月至2021年12月期間，約有4,900人因為疫情帶來的嚴重影響而自殺。團隊特別指出，必須特別關注年輕女性(830人)與未滿20歲的青少年(270人)的自殺現象，並提出因應對策；其次，受到疫情影響而選擇離婚、暫緩結婚的件數為11萬件，因此減少嬰兒出生數量約21萬人。換言之，若無新冠肺炎的發生，日本將比現在多21萬名的新生兒；其三，經團連的十倉雅和(Tokura Masakazu)會長強調，年輕世代的溝通機會因防疫政策而大幅減少，將對日本未來社會帶來負面影響。

正是在上述的考量下，促使日本防疫思維大幅調整，加速落實前述「防疫與經濟的兩立」政策。在中央政府積極修正的基本方針之際，日本地方政府已開始採取具體措施。例如：日本全國知事會（地方首長會）也於2022年4月22日提出「感染再擴大抑制與社會經濟活動兩立的緊急建言」。該建言對於經濟活動，提出對策方針給中央政府參考。其中最重要的是推進觀光支援政策，以及鬆綁地方創生分配款的使用規範。

把握報復性出遊熱 地方政府結盟強推觀光

在推進觀光支援政策上，已有部分日本地方政府積極採取行動。如栃木縣就規劃縣內旅遊加值方案，針對住在栃木縣、福島縣、茨城縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、山梨縣的居民，給予極高的優惠折扣以吸引觀光客。此外，獲得加值方案資格者，必須提供打滿3劑疫苗或篩檢陰性的證明。

該方案分為住宿與非住宿的行程。住宿行程的旅客，消費1萬日圓以上可獲得7,000日圓的折扣（5,000日圓的住宿折扣與2,000日圓的購物優惠券）。6,000日圓至1萬日圓者可獲得5,000日圓的折扣（3,000日圓的住宿折扣與2,000日圓的購物優惠券）。非住宿行程的觀光客且消費5,000日圓以上者，可直接折扣2,000日圓，並獲得2,000日圓的購物優惠券。

地方創生分配款制度是2020年因應疫情所創設的。主要目的是透過中央政府的分配款，以地方創生的機制，協助地方在疫情下維持經濟發展的持續動能。該筆預算於2020年編列了4兆5,000億日圓，2021年上升至6兆7,969億日圓。之後隨著疫情的發展，又再補充編列預備金，合計2年以來共編列了15兆9,760億日圓。由於分配金額是依據各地方政府的人口、財政、感染者數量等發放，且使用途徑也明確區隔為應用於「感染症」與「地方經濟」，各有其分配使用的額度，且無法挪用。日本全國知事會乃提出建言，要求增加可用於地方經濟復甦的額度。

值得注意的是，在日本進入與疫情共存的時代之後，地方政府之間的合作也開始顯著化。這些合作具體表現在「觀光資源的共享」以及「地方經濟圈的建構」。前者的具體例子包括島根縣與鳥取縣共同推動的「We Love山陰」活動，針對縣內居民的住宿、旅遊給予半價優惠，打造山陰生活圈。後者的例子則有中部經濟連合會與東海地方（愛知縣、岐阜縣、三重縣、静岡縣）的縣市合作，期盼在後疫情時代打造東海經濟圈。

總的來說，從本次黃金周的「無限制行動」措施，可以了解日本的中央政府、地方政府與一般民眾，已經做好與疫情共存的心理準備，以及落實具體措施的政策準備。目前的台灣同樣地朝向與疫情共存的方向，日本在2022年之後的政策思維與措施，也值得我們參考與借鏡。（本文作者為政治大學國際事務學院教授）