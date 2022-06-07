狂人馬斯克出招 大打Twitter收購戰

【文／張名榕 圖片提供／達志影像】

Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)行事的大膽風格為人所熟知，在屢次於Twitter上發表爭議言論後，他宣稱為了打造追求言論自由的平台，選擇收購Twitter。然而這位失言慣犯究竟能將其打造成眞正追求言論自由的天堂，抑或是不實與仇恨等言論過於自由的另類地獄？

世界首富、Tesla執行長、Space X創辦人兼執行長伊隆･馬斯克(Elon Musk)，在未來可能增加一個新頭銜，就是社群平台Twitter的執行長，他在4月份達成以440億美元收購Twitter的協議，宣稱要將其改造成「全球的言論自由平台」，不禁令人好奇，在做出帶人類移民火星的霸氣宣言之後，馬斯克又要如何建構他的社群新世界。

科技狂人不走常軌 爭議與熱度並存

馬斯克向來不按牌理出牌，推文也經常引發爭議，2009年加入Twitter以來，他已發出17,000多則推文，擁有高達9,300多萬追蹤者，是十分活躍的用戶，他的推文更是全球媒體關注焦點，之所以強調社群媒體應注重「言論自由」，或許也與自身藏不住話的個性有關。

根據BBC報導，熱愛針砭時事的馬斯克，曾經在加拿大卡車司機強制接種疫苗一事上，諷刺該國總理杜魯道(Justin Trudeau)有如希特勒，激怒了猶太族群，不得不緊急刪文。俄烏戰爭期間，他也曾直接標註克里姆林宮官方帳號，向有柔道黑帶資格的俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)下戰帖，要求以烏克蘭當賭注單挑，雖然普丁沒有回應，全球媒體卻大肆報導，再度引爆話題。

馬斯克最具爭議性的推文，是指稱英國潛水員佛儂．昂斯沃斯(Vernon Unsworth)為「戀童癖」。此事的始末起於昂斯沃斯曾參與泰國「睡美人洞救援行動」，幫助少年足球隊員從地下洞穴脫困，因而聲名大噪。馬斯克曾想捐物資加入救援，卻被昂斯沃斯拒絕，憤而發表「戀童癖」言論，遭對方提告求償，最終陪審團認定馬斯克沒有「真實惡意」，僅是魯莽行事，不需賠償。

身為Tesla執行長的馬斯克，也不怕自己推上風口浪尖，他曾發文指Tesla「股價過高」，使公司市值一口氣蒸發近140億美元，股東氣得跳腳，儘管如此，馬斯克依舊我行我素，尖銳的發言也讓人聯想到另一位知名的Twitter愛用者，美國前總統川普(Donald Trump)。

由於被認定煽動支持者製造國會暴動，川普2021年遭到各大社群平台封殺，經營已久的帳號一夕消失，逼得他只能成立新平台「真相社群」(TRUTH Social)與粉絲互動。對此，馬斯克在公開場合表示，他將解除川普的永久封鎖令，對川普而言，要堅守自己的「真相社群」，還是重返有8,000多萬粉絲，影響力更強大的Twitter，想必十分兩難。

神祕X訂閱制 用戶上看1.04億人

Twitter是許多名人酷愛的平台，也被譽為美國最有影響力的社交媒體，但在商業市場表現卻不突出。根據《經濟學人》(The Economist)報導，Twitter日用戶約2.17億人，去年營收為55.7億美元，虧損4.93億美元，不僅無法與去年利潤達390億美元的Facebook相提並論，也比不上Instagram、Snapchat和TikTok，股價近幾年甚至持續下跌，或許也是Twitter股東樂見交易案的原因。

馬斯克曾在TED活動上公開說明，自己並非看中Twitter的商業價值，而是認為文明社會需要一個包容性高，且深受社會大眾信任的社群平台，為了達到目標，他表示會從打擊假帳號與垃圾帳號開始，確保所有用戶都是真實個人，還提出可以公開Twitter的程式碼與演算法，藉此使社群平台的運作更加透明化，在在展現他的企圖心。

即使首富真的不在意Twitter的商業價值，股東想得卻恰恰相反，《紐約時報》(New York Times)取得一份馬斯克給Twitter股東的簡報，看得出首富對其未來信心滿滿。他的承諾包括在2028年前，年營收將達264億美元，是2021年的5倍之多，用戶將成長為9.31億人，每人的年平均消費將從24.83美元提昇至30.22美元，更計畫降低廣告來源收入，減少對廣告主的依賴，同時提高訂閱制及資料庫開放授權等收入的比例。

其實在開發訂閱服務方面，Twitter於2021年中即推出付費訂閱服務Twitter Blue，用戶可以在發出推文的20秒內回收編輯、設立文件夾收藏喜愛的貼文、更換背景顏色，並提供使長篇推文更易閱讀的模式，每月花費美金3元就能享有客製化體驗，推出後頗受忠實用戶歡迎。

而馬斯克則是在簡報中提出一項神祕的「X」訂閱服務，預估2028年前可以吸引1.04億用戶訂閱，他沒有描述X的細節，但暗示可能是「不受廣告干擾」的推特，並預告X將在2023年登場。簡報最後指出，馬斯克將擴大經營規模，2025年前將雇用3,600名員工，使全體員工達到11,000人以上。

內外矛盾重重 馬斯克式言論自由？

然而Twitter的交易過程峰迴路轉，正當大家認定馬斯克即將成為下一任執行長，他卻在5月13號投出震撼彈，發推文表示暫停收購，原因是要計算Twitter的假帳號及垃圾帳號是否低於5％，比例高低將影響後續的商業潛力。消息一出，Twitter股價硬生生暴跌18％，2小時後，馬斯克又推文表明仍堅持收購的立場，看得外界一頭霧水。

Twitter內部也暗潮洶湧，消費者及營收部門的高階主管先後遭執行長解僱，甚至傳出有些員工不滿個人風格強烈的馬斯克，自動遞出辭呈。馬斯克則持續在推文中對員工喊話，包括技術部門主管必須擁有傑出的程式撰寫能力，收購完成後，公司重心會放在軟體工程、設計、資安及伺服器等，也要求員工具備高水準的職業道德。

高標準的期望可能替Twitter吸引許多優異人才，如同Tesla和Space X，向來是許多求職者的夢幻殿堂，但社群媒體的企業文化與前兩者大相逕庭，加上先前馬斯克對Twitter一系列的發文，包括宣稱要下市Twitter、關閉舊金山總部來節省支出，或是將總部改造成街友收容中心等，惹惱不少Twitter員工，馬斯克未來的領導是否能讓員工心服口服，也是一大考驗。

內部矛盾懸而未決，外界的批評聲浪也是一波接一波，之前曾被馬斯克指責做空Tesla股票的比爾．蓋茲(Bill Gates)，就質疑馬斯克對言論自由的定義模糊不清，認為他可能使Twitter變得更糟；Amazon執行長貝佐斯(Jeff Bezos)也轉貼《紐約時報》記者的文章，該文章指出Twitter可能受中國影響，因為中國是Tesla的全球第2大市場，但貝佐斯隨後又表示，馬斯克很擅長處理複雜的問題，或許會找到解方。

這樣的擔憂不是空穴來風，根據《紐約時報》報導，中國政府禁止人民使用Twitter，卻善用Twitter進行大外宣，同時會有大量的假帳號附和轉發，過去的Twitter會進行調查並刪除假帳號，但許多人擔心中國政府將會對馬斯克施壓，甚至要求他交出中國的用戶名單。

面對四面八方質疑的雜音，馬斯克能否順利完成收購，又能否將Twitter改造為具有「言論自由」，且對人類社會有益處的社群平台，最終結果只能等待收購完成後，由時間來驗證。